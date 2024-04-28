Фестиваль грязи в Южной Корее или сумасшедшее веселье без стеснения

История фестиваля так же необычна, как само событие. Праздник был впервые проведен в 1998 году, но зачем? Ответ довольно любопытен. Фестиваль был запущен как маркетинговое мероприятие для рекламы богатой минералами грязи, найденной в районе Борёнга.

Корейская косметическая компания, производящая продукцию на основе грязи из Борёнга, решила сделать хитрый ход, чтобы привлечь как можно больше внимания людей к своей косметике. Но кто бы мог подумать, что спустя годы этот рекламный трюк перерастет в одно из самых популярных летних событий Южной Кореи?