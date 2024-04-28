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Фестиваль грязи в Южной Корее или сумасшедшее веселье без стеснения

Фестиваль грязи в Южной Корее или сумасшедшее веселье без стеснения

Автор:
28 апреля 2024 09:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: В Южной Корее   в мире   весело   грязь   забавно   люди   фестиваль грязи   фото   
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Девушки борются друг с другом в грязи, выпивка льется рекой, а короли корейской поп-музыки поддерживают это безудержное веселье. Ну не сказка ли? Это не просто очередная тематическая вечеринка – это фантастическое приключение!

Добро пожаловать на Фестиваль Грязи в Борёнге — ежегодное событие, которое превратилось из небольшого местного праздника в глобальное явление.

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Причем мероприятие подходит всем: любителям захватывающих приключений, сторонникам здорового образа жизни, преданным исследователям культуры и просто любителям тусовок.

История фестиваля так же необычна, как само событие. Праздник был впервые проведен в 1998 году, но зачем? Ответ довольно любопытен. Фестиваль был запущен как маркетинговое мероприятие для рекламы богатой минералами грязи, найденной в районе Борёнга.

Корейская косметическая компания, производящая продукцию на основе грязи из Борёнга, решила сделать хитрый ход, чтобы привлечь как можно больше внимания людей к своей косметике. Но кто бы мог подумать, что спустя годы этот рекламный трюк перерастет в одно из самых популярных летних событий Южной Кореи?

Развлечений масса! Во-первых, это конечно же, приём грязевых ванн. Огромный бассейн, наполненный полезной для здоровья грязью буквально битком наполняется людьми.

Еще можно кататься с грязевой горки и, конечно же, побороться в максимально скользких условиях, что определенно вызывает детские эмоции радости!

Помимо этих захватывающих развлечений, на фестивале также проходят фантастические концерты с участием знаменитых K-pop исполнителей и диджеев, принося еще больше эмоций на эту вечеринку.

Еще один плюс – растущая популярность среди путешественников. На фестиваль съезжаются туристы из разных стран, а интернациональные тусовки – это всегда возможность для знакомств и интересного общения.

И, конечно, вышеперечисленные развлечения – это далеко не всё! Есть куча соревнований, например, грязевой марафон. Победители получают призы и невероятные эмоции.

Хотя фестиваль длится около двух недель, он наиболее известен своими заключительными днями, которые особенно популярны среди иностранцев. Последние дни фестиваля обычно приходятся на вторые выходные июля.

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Метки: В Южной Корее   в мире   весело   грязь   забавно   люди   фестиваль грязи   фото   
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6  комментариев
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41k
Седой Час назад
Я бы запретил принимать участие в одежде, для лучшего эффекта грязи, а вы что подумали?
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11k
Доктор 15 минут назад
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7k
Кистень 36 минут назад
Расходимся! Нас н.а.е.б.а.л.и! Если фестиваль "без стеснения", то почему все они одетые???
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1613 постов (1305 в горячем)

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