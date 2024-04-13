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В Техасе мужчина угнал грузовик и протаранил правительственное здание

В Техасе мужчина угнал грузовик и протаранил правительственное здание

Автор:
13 апреля 2024 09:51
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Техас   авария   авто   врезался   машина   права   фура   
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В американском штате Техас мужчина угнал грузовик и протаранил правительственное здание, в результате ДТП один человек погиб, еще 13 пострадали.

42-летний Кленард Паркер угнал фуру, после чего направил ее на здание департамента безопасности Техаса.


Трое пострадавших в критическом состоянии были доставлены в больницу на вертолете. Позднее один из пациентов скончался. Водитель был задержан.


Как отмечает издание, атака была преднамеренной. Таким образом Паркер решил отомстить за то, что накануне ему отказали в водительских правах.


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Метки: Видео   Техас   авария   авто   врезался   машина   права   фура   
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4  комментария
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Александр Час назад
Нигеры быстрее уничтожат США, чем Россия с Китаем.
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АнтонПолднев Час назад
И чё ж я не сомневался-то...?
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Prostoilogin
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2454 поста (2395 в горячем)

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