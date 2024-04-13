В Техасе мужчина угнал грузовик и протаранил правительственное здание

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В американском штате Техас мужчина угнал грузовик и протаранил правительственное здание, в результате ДТП один человек погиб, еще 13 пострадали.
42-летний Кленард Паркер угнал фуру, после чего направил ее на здание департамента безопасности Техаса.
Трое пострадавших в критическом состоянии были доставлены в больницу на вертолете. Позднее один из пациентов скончался. Водитель был задержан.
Как отмечает издание, атака была преднамеренной. Таким образом Паркер решил отомстить за то, что накануне ему отказали в водительских правах.
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