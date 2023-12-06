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Авария дня. Очередной Mark II завернуло об столб

Авария дня. Очередной Mark II завернуло об столб

Автор:
06 декабря 2023 11:12
Сообщество : Аварии
Метки: Mark II   Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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6 декабря в 01:15 на улице Тушканова в г. Петропавловске - Камчатском 22-летняя девушка управляя автомобилем Тойота Марк 2 не выбрала безопасную скорость движения, позволяющую осуществлять контроль за движением транспортного средства, допустила занос автомобиля, в результате чего совершила наезд на столб.
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Метки: Mark II   Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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16  комментариев
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6k
livaneth Час назад
Называется страйк:
Дальний восток, японский металолом, ввезенный по частям
Нормально не сварили, просто на пару пиков сваркой прихватили, лишь бы продать. Вот оно и лопнуло по той плоскости, по которой болгаркой распилили
Большая скорость
Машина загруженная под завязку
Молодой неопытный водитель
Скользкая заснеженная дорога
Ночь, плохая видимость
Ничего не забыл?
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4k
sibull 6 секунд назад
Давно (где-то конец 80-х) видел последствия аварии, когда Бэха (BMW) на скорости под 200 впендюрилась в фонарный столб. Тачку разорвало ровно по середине, жопа с задними сиденьями и багажником в одном месте, передние сиденья и движок в другом (от движка ни хрена не осталось, его разбросало по запчастям метров на 50). Было 3 чела, 2 трупа, выжившему ногу оторвало.
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10k
Сол Гудман 6 минут назад
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5k
Григорий 15 минут назад
чем больше дебилов, тем меньше дебилов))
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235
Ли Харви Освальд 22 минуты назад
Качество видео соответствует качеству данной "машины"
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8k
vasilykopkov Полчаса назад
Вообще Mark II - очень надёжная и крепкая машина, кроме того, что очень комфортная.
Судя по тому как она развалилась - она приехала в Россию в виде половинок (а может даже трёх частей), была кое-ка сварена и продана. Вообще половинки закупают обычно для дальнейшего разбора на запчасти. Но иногда и пытаются сварить обратно. естественно ни о какой безопасности такого Франкенштейна и речи нет.
Поставить такую машину на учет нельзя, у неё нет документов о ввозе. Однако же поставили.
Я бы на месте следственных органов поинтересовался её предыдущим владельцем, а также тем человеком в ГИБДД, который её на учет разрешил поставить.
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1k
Kra 41 минуту назад
останки машины говорят о том, что она не ехала, а низЭнько летела...
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34k
Teodor 42 минуты назад
Лет 15 назад одна моя знакомая купила Марк-2 - уже тогда это был хлам, но мощный и быстрый. До этого она что-то вроде Матиса водила - представляете, каким шумахером она себя вмиг почувствовала!? Слава богу, у неё не хватило средств на постоянное поддержание этой колесной бомбы в состоянии "на ходу" - избавилась по дешевке, никого убить не успела...
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2k
Сергей Викторович 51 минуту назад
Когда уже кончатся эти марки???
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152
ruslan d 59 минут назад
Очередной сваренный японец за 3 копейки и гордый водила с амбициями Доминика Торетто ?
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152
ruslan d Pioner76 Полчаса назад
Да это жуть полная ... За то на Марке ...
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6k
pinbalist 59 минут назад
Хорошо что люди не пострадали
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1k
IOON Час назад
марк жалко...
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152
ruslan d IOON 58 минут назад
Да какой там жалко , хлам есть хлам ...
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