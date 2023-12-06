Авария дня. Очередной Mark II завернуло об столб

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6 декабря в 01:15 на улице Тушканова в г. Петропавловске - Камчатском 22-летняя девушка управляя автомобилем Тойота Марк 2 не выбрала безопасную скорость движения, позволяющую осуществлять контроль за движением транспортного средства, допустила занос автомобиля, в результате чего совершила наезд на столб.
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Предыдущая часть
В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончалась на месте происшествия. 40 летний и 20 летний пассажиры госпитализированы, еще один пассажир находится в реанимационном отделении краевой больницы. 23-летнему пассажиру пассажиру назначено амбулаторное лечение.
По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются.
По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются.
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Дальний восток, японский металолом, ввезенный по частям
Нормально не сварили, просто на пару пиков сваркой прихватили, лишь бы продать. Вот оно и лопнуло по той плоскости, по которой болгаркой распилили
Большая скорость
Машина загруженная под завязку
Молодой неопытный водитель
Скользкая заснеженная дорога
Ночь, плохая видимость
Ничего не забыл?
Судя по тому как она развалилась - она приехала в Россию в виде половинок (а может даже трёх частей), была кое-ка сварена и продана. Вообще половинки закупают обычно для дальнейшего разбора на запчасти. Но иногда и пытаются сварить обратно. естественно ни о какой безопасности такого Франкенштейна и речи нет.
Поставить такую машину на учет нельзя, у неё нет документов о ввозе. Однако же поставили.
Я бы на месте следственных органов поинтересовался её предыдущим владельцем, а также тем человеком в ГИБДД, который её на учет разрешил поставить.