Авария дня. Очередной Mark II завернуло об столб

6 декабря в 01:15 на улице Тушканова в г. Петропавловске - Камчатском 22-летняя девушка управляя автомобилем Тойота Марк 2 не выбрала безопасную скорость движения, позволяющую осуществлять контроль за движением транспортного средства, допустила занос автомобиля, в результате чего совершила наезд на столб.