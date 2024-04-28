Оплата за обслуживание

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В Казахстане девушка не захотела платить + 10% к чеку за обслуживание в заведении.
Очень много заведений включают в счет 10-15% за обслуживание, но прикол в том, что эти деньги не идут официантам, либо идут лишь частично.
Видимо, эти деньги идут в общий зарплатный фонд или на другие расходы, а может просто кому-то в карман.
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Извините, а что это за строка в счете : "Прокатило: 500 рублей"?
Официант:
Ну , не прокатило.
Люди !
У кого есть возможности узнать , кто осведомлён : напишите название этого помещения !