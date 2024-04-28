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Оплата за обслуживание

Оплата за обслуживание

Автор:
28 апреля 2024 09:07
Метки: Видео   Казахстан   девшка   конфликт   обслуживание   ресторан   скандал   чаевые   
1051
1
1

В Казахстане девушка не захотела платить + 10% к чеку за обслуживание в заведении.

Очень много заведений включают в счет 10-15% за обслуживание, но прикол в том, что эти деньги не идут официантам, либо идут лишь частично.


Видимо, эти деньги идут в общий зарплатный фонд или на другие расходы, а может просто кому-то в карман.

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Метки: Видео   Казахстан   девшка   конфликт   обслуживание   ресторан   скандал   чаевые   
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9  комментариев
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23
Сергей Сергей Час назад
Чаевые - дело добровольное. Хочешь плати, хочешь не плати.
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4k
Pill 4 минуты назад
Совсем [мат]ли
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2k
Bobbus 15 минут назад
Молодчинка
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859
Рома 20 минут назад
В ресторане официант приносит счет. Клиент рассматривает его и спрашивает:
Извините, а что это за строка в счете : "Прокатило: 500 рублей"?
Официант:
Ну , не прокатило.
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859
Рома 24 минуты назад
ХОЧУ ЗНАТЬ НАЗВАНИЕ ЭТОГО ЗАВЕДЕНИЯ !!!!!!!!!!
Люди !
У кого есть возможности узнать , кто осведомлён : напишите название этого помещения !
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31
Павел Коваленко 52 минуты назад
Все правильно сделала, обслуживание должно быть включено в цену продукта, как и аренда помещения, электроэнергия, вода, оплата труда сотрудников, прибыль и т.д. А это уже просто мошенничество называется
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1613 постов (1305 в горячем)

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