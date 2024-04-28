В Аризоне с рельсов сошел поезд, перевозивший пропан

Доброго воскресного утра, друзья. Впереди куча выходных, а это значит можно расслабиться и почитать, что же у соседей за океаном происходит. А там как всегда - стабильность.
Согласно статистике, за 2023 год в США произошло порядка 1500 железнодорожных инцидентов. А если заглянуть в прошлое, то это еще не самые большие цифры. По данным бюро транспортной статистики, в период с 1990 по 2022 год в США было зарегистрировано 54 539 сходов поездов с рельсов – в среднем 1704 случая в год. Ну да бог с ней, со статистикой.
Очередной грузовой поезд BNSF сошел с рельсов в пятницу в 13:45 по североамериканскому времени недалеко от Мануэлито, штат Нью-Мексико, сообщает Национальный совет по безопасности на транспорте.
"По предварительной информации, которой мы располагаем, поезд сошел с рельсов по меньшей мере с 22 вагонов, включая несколько цистерн с пропаном", - говорится в заявлении NTSB в субботу.
Поезд завалился красиво - с разливом пропана, бензина и чудотворным для местной экологии многочасовым красивым пожаром. Местных пришлось эвакуировать. Заявить об отсутствии вредных разливов, как это делается обычно, не вышло.
Жертв и пострадавших нет. В настоящий момент выясняется причина крушения.
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Авария вызвала перебои в движении, вынудив временно закрыть часть межштатной автомагистрали 40 и железнодорожные пути. Приостановлено сообщение между Альбукерке и Лос-Анджелесом.
Губернатор Аризоны Кэти Хоббс заявила, что она "глубоко обеспокоена" крушением. Местные недовольны регулярными проблемами с железной дорогой, но повлиять на сложившуюся ситуацию не могут.
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*в том году кажется 3500 тыщи сошло с рельсов