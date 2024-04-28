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В Аризоне с рельсов сошел поезд, перевозивший пропан

В Аризоне с рельсов сошел поезд, перевозивший пропан

Автор:
28 апреля 2024 05:54
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   США   крушение поезда   поезд   пожар   пропан   
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Доброго воскресного утра, друзья. Впереди куча выходных, а это значит можно расслабиться и почитать, что же у соседей за океаном происходит. А там как всегда - стабильность.

Согласно статистике, за 2023 год в США произошло порядка 1500 железнодорожных инцидентов. А если заглянуть в прошлое, то это еще не самые большие цифры. По данным бюро транспортной статистики, в период с 1990 по 2022 год в США было зарегистрировано 54 539 сходов поездов с рельсов – в среднем 1704 случая в год. Ну да бог с ней, со статистикой.

Очередной грузовой поезд BNSF сошел с рельсов в пятницу в 13:45 по североамериканскому времени недалеко от Мануэлито, штат Нью-Мексико, сообщает Национальный совет по безопасности на транспорте.

"По предварительной информации, которой мы располагаем, поезд сошел с рельсов по меньшей мере с 22 вагонов, включая несколько цистерн с пропаном", - говорится в заявлении NTSB в субботу.


Поезд завалился красиво - с разливом пропана, бензина и чудотворным для местной экологии многочасовым красивым пожаром. Местных пришлось эвакуировать. Заявить об отсутствии вредных разливов, как это делается обычно, не вышло.

Жертв и пострадавших нет. В настоящий момент выясняется причина крушения.

Авария вызвала перебои в движении, вынудив временно закрыть часть межштатной автомагистрали 40 и железнодорожные пути. Приостановлено сообщение между Альбукерке и Лос-Анджелесом.


Губернатор Аризоны Кэти Хоббс заявила, что она "глубоко обеспокоена" крушением. Местные недовольны регулярными проблемами с железной дорогой, но повлиять на сложившуюся ситуацию не могут.

Источник:

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Метки: Видео   США   крушение поезда   поезд   пожар   пропан   
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8  комментариев
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 50 минут назад
Машинист Баширов и помощник машиниста Петров.
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 3 минуты назад
на 61 лярд можно было построить сеть жд путей новую..но Бидон срать на это хотел)
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 7 минут назад
пиндоские выродки новый сезон открыли по вагонопаду.
*в том году кажется 3500 тыщи сошло с рельсов
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212
Krrsantan 10 минут назад
У что железные дороги частные какие-то , не государственные? Типа управляющих компаний наверно , поэтому по#уй на состояние
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9k
ишты 19 минут назад
Огорчил ехидно-злорадный тон поста. Произошло крушение, скорее всего пострадали люди - чему тут радоваться? Что не у нас, а у них? Может автора хохлы покусали раз его радует печальное событие у других, а не у него?
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7k
Mixalych 59 минут назад
Боже, херани Америку
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562
Игорь Час назад
Гори , гори ясно, чтобы не погасло....
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6k
Григорий Час назад
в копилку канала хто/шо
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