В Аризоне с рельсов сошел поезд, перевозивший пропан

Согласно статистике, за 2023 год в США произошло порядка 1500 железнодорожных инцидентов. А если заглянуть в прошлое, то это еще не самые большие цифры. По данным бюро транспортной статистики, в период с 1990 по 2022 год в США было зарегистрировано 54 539 сходов поездов с рельсов – в среднем 1704 случая в год. Ну да бог с ней, со статистикой.



Очередной грузовой поезд BNSF сошел с рельсов в пятницу в 13:45 по североамериканскому времени недалеко от Мануэлито, штат Нью-Мексико, сообщает Национальный совет по безопасности на транспорте.