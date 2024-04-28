FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1382 поста • 58 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Самокатчик нокаутировал пьяного нефтекамца, который кошмарил жителей двора

Самокатчик нокаутировал пьяного нефтекамца, который кошмарил жителей двора

Автор:
28 апреля 2024 09:29
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Нефтекамск   конликт   неадекват   сосед   удар   
1152
1
1

Со слов местных, Эльдар строит из себя смотрящего и докучает соседям каждый раз, когда выпьет. Недавно угрожал засунуть отвёртку в глаз бабуле, которая сажает цветочки в палисаднике.

Ответочка блюстителю дворового порядка прилетела от парнишки, который подъехал к дому на двухколёсном транспорте. Когда мужчина пристал к нему, молодой человек не выдержал и зарядил ногой по лицу — мужик лёг.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   Нефтекамск   конликт   неадекват   сосед   удар   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Горожанин 53 минуты назад
"Вставай, алкоголик".

Это мем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Maddy8 3 минуты назад
Так он пьяный, протрезвеет и опять по новой. Таких надо бить, когда трезвые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
638
Jimmy 4 минуты назад
теперь он "смотрящий в пол"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Фомич 12 минут назад
Если во время каждой пьянки будет встречаться с таким самокатчиком, то и пить бросит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Bobbus 17 минут назад
Награда нашла героя!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
просто Дмитрий 18 минут назад
В данном, конкретном случае, поддерживаю. чмурик погреб ао-справедливости. Медаль нашла героя
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Dmitry Tarasov 22 минуты назад
Прям реально свою самокатную карму отмыл :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Старичок 24 минуты назад
и никто к участковому ведь не обращался. ждут, когда кто то другой сделает. или когда пьяное мудило и правда воткнет кому нибудь отвертку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Kostick Полчаса назад
красава! два раза посмотрел. а вы тут всё самокатчиков ругаете!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
ron Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Седой Полчаса назад
Мне кажется ему уже ничего не поможет, только на опыты его сдавать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
797
Алексей Бляйбтрой 37 минут назад
отшил смотрящего
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Tuskub 44 минуты назад
Парень крассава!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Echo 50 минут назад
Блин, свет отключили на самом интересном
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1613 постов (1305 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

287558



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Всех пускают, а нас нет»: сотни таджиков застряли на границе Казахстана и России
«Всех пускают, а нас нет»: сотни таджиков застряли на границе Казахстана и России
Остаётся только смеяться: всё о пластической хирургии
Остаётся только смеяться: всё о пластической хирургии
Набирающие популярность в сообществах
Франц Кафка — гений, уверенный в собственном крахе⁠⁠
Франц Кафка — гений, уверенный в собственном крахе⁠⁠
Всё вразнобой&nbsp;
Всё вразнобой 
Японский аппарат SLIM вышел на связь и прислал фото с Луны
Японский аппарат SLIM вышел на связь и прислал фото с Луны
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 23 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#в мире#аварии#Юмор#интересно#Автовсячина#США#фильм#сарказм
#животные#автомир#кошка#ДТП#люди#история#кино#забавно#улыбнуло#Суд
#машина#кот#Прикол#авто аварии#факты#интересное#Китай#позитив#Россия#подборка
Японский аппарат SLIM вышел на связь и прислал фото с Луны Японский аппарат SLIM вышел на связь и прислал фото с Луны В Новокузнецке неадекватный мужчина напал на&nbsp;посетительницу бара В Новокузнецке неадекватный мужчина напал на посетительницу бара Любители мини-футбола пытаются забить мяч в ворота Любители мини-футбола пытаются забить мяч в ворота Битва с финальным боссом Битва с финальным боссом Очень странная тренировка Очень странная тренировка Мальчик усвоил важный урок Мальчик усвоил важный урок

На что жалуетесь?

Вернуться