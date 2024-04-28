Самокатчик нокаутировал пьяного нефтекамца, который кошмарил жителей двора

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Со слов местных, Эльдар строит из себя смотрящего и докучает соседям каждый раз, когда выпьет. Недавно угрожал засунуть отвёртку в глаз бабуле, которая сажает цветочки в палисаднике.
Ответочка блюстителю дворового порядка прилетела от парнишки, который подъехал к дому на двухколёсном транспорте. Когда мужчина пристал к нему, молодой человек не выдержал и зарядил ногой по лицу — мужик лёг.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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