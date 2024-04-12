В Омске 11 парней инсценировали 19 ДТП, заработав на этом более 2 миллионов

Прокуратура Омской области сообщила о приговоре, который вынесли 11 участникам преступной схемы. Молодые люди использовали старую схему страхового мошенничества.

В суде выяснилось, что 21-летний парень организовал преступную группировку из своих знакомых. Они занимались тем, что обманывали страховые кампании, попадая в подставные ДТП. Схема оказалась очень простой: молодые люди покупали машину, желательно подороже, чтобы страховка вышла выгоднее, подстраивали ДТП и забирали деньги у страховой за аварию. После этого машину ремонтировали где-нибудь в самом дешёвом месте и продавали. Чистой прибылью были деньги, полученные от страховой. Каждое преступление участники группы тщательно разрабатывали, сообщили полицейские. Мошенники орудовали на омских дорогах с декабря 2016 г. по март 2019 г. За это время они умудрились инсценировать 19 ДТП, причинив 7 страховым компаниям ущерб на сумму около 2,3 млн рублей, сообщили в прокуратуре.