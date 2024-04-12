В Омске 11 парней инсценировали 19 ДТП, заработав на этом более 2 миллионов

Главарей ждёт тюрьма.
Прокуратура Омской области сообщила о приговоре, который вынесли 11 участникам преступной схемы. Молодые люди использовали старую схему страхового мошенничества.
В суде выяснилось, что 21-летний парень организовал преступную группировку из своих знакомых. Они занимались тем, что обманывали страховые кампании, попадая в подставные ДТП. Схема оказалась очень простой: молодые люди покупали машину, желательно подороже, чтобы страховка вышла выгоднее, подстраивали ДТП и забирали деньги у страховой за аварию. После этого машину ремонтировали где-нибудь в самом дешёвом месте и продавали. Чистой прибылью были деньги, полученные от страховой. Каждое преступление участники группы тщательно разрабатывали, сообщили полицейские. Мошенники орудовали на омских дорогах с декабря 2016 г. по март 2019 г. За это время они умудрились инсценировать 19 ДТП, причинив 7 страховым компаниям ущерб на сумму около 2,3 млн рублей, сообщили в прокуратуре.
Суд вынес приговор. Главаря и его “правую руку” приговорили к реальному сроку - 3 года и 6 месяцев и 3 года и 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Другим четырем сообщникам суд определил от 1 года 4 месяцев до 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Остальные пятеро отделались обязательными работами и штрафами.
Источник:
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Нет, не были. Вычтите из этой суммы ремонт, пусть и абы какой, пусть в гаражах, но, в любом случае, работа и материал стоит денег. Вычтите разницу между покупкой машины и продажей. Если машина, как говорит автор, более менее дорогая, то с закрытыми глазами её покупать не будут - будут проверять. А значит ремонт увидят, а если сделан как зря, то и невооружённым взглядом видно. Это значит минус в цене. Я уж не говорю, что собственно первоначальный вклад в покупку машины тоже нужно отбивать. Если они нашли какой-нибудь ушатаный мерин очень средних лет, то это пусть 1,5 млн. Если что-то действительно хорошее, то, как мы понимаем, и бабки другие.
В общем, мало того, что утырки сядут, так ещё заработали с гулькин хрен. Особенно учитывая, что их 11 человек. Это чисто хороший клуб пару раз посетить.
В общем...