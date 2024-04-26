Единственный в своём роде McLaren Senna выставят на аукцион

964
24
10 мая на аукционе RM Sotheby's выставят суперкар McLaren Senna GTR, доработанный в британском ателье Lanzante. Это одна из моделей проекта LM25, посвященного победе McLaren F1 в 24-часовой гонке Ле-Мане. Суперкар является единственным в своем роде и имеет очень скромный пробег. Ожидается, что купе сменит владельца за сумму от 1,4 до 1,6 миллиона евро.
В проекте LM 25 британцы из Lanzante использовали семь автомобилей McLaren. Трековый Senna GTR был взят только один, который обильно отделали карбоном. GTR LM 25 имеет отсылки к облику чемпионского F1, включая цвет, стартовый номер и элементы гоночной ливреи.
В салоне установлены альтернативные карбоновые кресла с гоночными ремнями и новый руль, повторяющие компоненты McLaren F1 GTR.
Тюнерам удалось снизить массу суперкара на 41 килограмм, не вмешиваясь в силовой агрегат.
Заводской McLaren Senna GTR предназначен только для трека, но аукционисты утверждают, что суперкар от Lanzante был сертифицирован в Великобритании для дорог общего пользования.
Автомобиль проехал только 1731 километр с момента сборки по состоянию на сентябрь прошлого года.
В салоне установлены альтернативные карбоновые кресла с гоночными ремнями и новый руль, повторяющие компоненты McLaren F1 GTR.
Тюнерам удалось снизить массу суперкара на 41 килограмм, не вмешиваясь в силовой агрегат.
Заводской McLaren Senna GTR предназначен только для трека, но аукционисты утверждают, что суперкар от Lanzante был сертифицирован в Великобритании для дорог общего пользования.
Автомобиль проехал только 1731 километр с момента сборки по состоянию на сентябрь прошлого года.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- McLaren представила суперкар на каждый день
- McLaren представила гибридный суперкар-спайдер Artura
- McLaren Senna LM без пробега выставили на продажу
- Новый суперкар в ретро-стиле от создателя McLaren
- Родстер Mercedes-Benz SLR McLaren 2008 года выпуска без пробега выставили на продажу
Метки: McLaren Автовсячина Аукцион авто автомир автомобили машина соревнования спорткар суперкар тюнинг
Новости партнёров
реклама
Это Вам не Colhoz-tuning.