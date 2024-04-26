Единственный в своём роде McLaren Senna выставят на аукцион

В проекте LM 25 британцы из Lanzante использовали семь автомобилей McLaren. Трековый Senna GTR был взят только один, который обильно отделали карбоном. GTR LM 25 имеет отсылки к облику чемпионского F1, включая цвет, стартовый номер и элементы гоночной ливреи.



В салоне установлены альтернативные карбоновые кресла с гоночными ремнями и новый руль, повторяющие компоненты McLaren F1 GTR.



Тюнерам удалось снизить массу суперкара на 41 килограмм, не вмешиваясь в силовой агрегат.



Заводской McLaren Senna GTR предназначен только для трека, но аукционисты утверждают, что суперкар от Lanzante был сертифицирован в Великобритании для дорог общего пользования.



Автомобиль проехал только 1731 километр с момента сборки по состоянию на сентябрь прошлого года.