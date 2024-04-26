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Единственный в своём роде McLaren Senna выставят на аукцион

Единственный в своём роде McLaren Senna выставят на аукцион

Автор:
26 апреля 2024 14:05
Сообщество : Автомир
Метки: McLaren   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   соревнования   спорткар   суперкар   тюнинг   
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10 мая на аукционе RM Sotheby's выставят суперкар McLaren Senna GTR, доработанный в британском ателье Lanzante. Это одна из моделей проекта LM25, посвященного победе McLaren F1 в 24-часовой гонке Ле-Мане. Суперкар является единственным в своем роде и имеет очень скромный пробег. Ожидается, что купе сменит владельца за сумму от 1,4 до 1,6 миллиона евро.
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Метки: McLaren   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   соревнования   спорткар   суперкар   тюнинг   
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3  комментария
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Rom Час назад
Не важно, как едет, но визуально урод знатный. Надо бы еще три спойлера сзади поставить, а то так мало. Чтоб этажерка вышла целая.
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Добрый Бабайка
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