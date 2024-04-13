«Держись, братан!»: в затопленном оренбургском коттеджном посёлке мужчины спасли кошку

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Мужчины спасли дрейфующего на доске кота в затопленном коттеджном поселке Ивановское Оренбургской области. Мокрое животное из последних сил держалось на своем плоту, а при виде людей жалобно замяукало.
Они не смогли остаться равнодушными!
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А за кошку рад, еще бы несколько часов и видимо погибла бы.