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Сообщество Без кота и жизнь не та 2241 пост • 510 подписчиков подписаться
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«Держись, братан!»: в затопленном оренбургском коттеджном посёлке мужчины спасли кошку

«Держись, братан!»: в затопленном оренбургском коттеджном посёлке мужчины спасли кошку

Автор:
13 апреля 2024 10:12
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Спасение   животные   кот   кошка   мужики   оренбург   
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Мужчины спасли дрейфующего на доске кота в затопленном коттеджном поселке Ивановское Оренбургской области. Мокрое животное из последних сил держалось на своем плоту, а при виде людей жалобно замяукало.


Они не смогли остаться равнодушными!

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Метки: Видео   Спасение   животные   кот   кошка   мужики   оренбург   
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4  комментария
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11k
ScorpionDS 22 минуты назад
"Они не смогли остаться равнодушными, подплыли к затонувшему дому на лодке, разобрали часть крыши и вытащили кошку." - это к другому видео, автор хотя бы читал что публикует.

А за кошку рад, еще бы несколько часов и видимо погибла бы.
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32k
Axel 14 минут назад
Бедный котик
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8k
Ginny Полчаса назад
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Виктор Глущенко 37 минут назад
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Prostoilogin
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  • 2454 поста (2395 в горячем)

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