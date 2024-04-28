Мигрант из мести разбил автомобиль бывшей начальницы

Рабочее сотрудничество с инородцем обернулось для бизнесвумен разбитыми стеклами в машине. Так мигрант отомстил своей бывшей начальнице за просьбу вернуть деньги — она поймала его на воровстве, и мужчина лишь частично возместил ущерб даже после поданного на него заявления.





Свидетелем нападения стал молодой человек, который и заснял инородца, разбивающего стекла в машине обрезком железной трубы. Мужчина был явно этим недоволен, а потому замахнулся еще и на парня.





Правоохранители в скором времени задержали мигранта и возбудили на него уголовное дело по факту умышленного уничтожения и повреждения имущества, сообщили в региональной пресс-службе МВД.



