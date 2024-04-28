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Мигрант из мести разбил автомобиль бывшей начальницы

Мигрант из мести разбил автомобиль бывшей начальницы

Автор:
28 апреля 2024 10:45
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Кронштадт   ЧП   авто   бита   месть   мигрант   начальница   неадекват   разбил   
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Утренний привет для бывшей начальницы от 34-летнего мигранта — экс-рабочий овощебазы налетел на её авто с железной трубой. Камеры не стеснялся, а потом на неё же долго извинялся.

Рабочее сотрудничество с инородцем обернулось для бизнесвумен разбитыми стеклами в машине. Так мигрант отомстил своей бывшей начальнице за просьбу вернуть деньги — она поймала его на воровстве, и мужчина лишь частично возместил ущерб даже после поданного на него заявления.


Свидетелем нападения стал молодой человек, который и заснял инородца, разбивающего стекла в машине обрезком железной трубы. Мужчина был явно этим недоволен, а потому замахнулся еще и на парня.


Правоохранители в скором времени задержали мигранта и возбудили на него уголовное дело по факту умышленного уничтожения и повреждения имущества, сообщили в региональной пресс-службе МВД.


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Метки: Видео   Кронштадт   ЧП   авто   бита   месть   мигрант   начальница   неадекват   разбил   
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9  комментариев
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8k
Echo 57 минут назад
Вот это надо показывать на границе всяким чучмекам, и вопрос почему не пускают, отпадет сам собой
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16k
Типа граф 2 минуты назад
Кстати о воровстве . Работал как то на кондитерке наладчиком и закрывал глаза на то если брали грамм 100-200 и как то мне надо было что то в раздевалке , захожу , а там два иностранца ЯЩИК продукции в мешок ссыпают , там килограмм 20 , я говорю " Вы не опухли господа , а ну всё обратно отнесли и чтобы такого больше не было , а то сдам " , они " Да , да брат ща всё зделаем "
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641
DuckTales 15 минут назад
бабуин ...
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6k
The Dude Полчаса назад
Это видео надо показывать всем кто даёт им работу, липовые справки, разрешающие нахождение на территории РФ.
дон-дон админам, с синдромом мамкиного вахтёра, некоторых сайтов, которые защищая этих обезьян банят аккаунты и угрожают уголовкой. Потому что однажды и к ним придёт примат с трубой. И нихрена вы с него не получите.
Ни-хре-на.
Не давать им работу, не пользоваться их услугами, не контактировать с ними ни верить ни одному их слову и не открывать перед ними ворота границы РФ.
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15k
Ничоси Полчаса назад
1. Посадить на трубу.
2. Посадить на зону.
3. После отсидки посадить в товарный вагон до родины
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33k
Владимир 38 минут назад
Очень. очень ценный и нужный для экономики специалист. Начальницу в турму за притеснение надо бы..
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8k
tamin 57 минут назад
Взял на работу мигранта-поимел геморрой. Сама виновата
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Infinite
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