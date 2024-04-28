Мигрант из мести разбил автомобиль бывшей начальницы

Утренний привет для бывшей начальницы от 34-летнего мигранта — экс-рабочий овощебазы налетел на её авто с железной трубой. Камеры не стеснялся, а потом на неё же долго извинялся.
Рабочее сотрудничество с инородцем обернулось для бизнесвумен разбитыми стеклами в машине. Так мигрант отомстил своей бывшей начальнице за просьбу вернуть деньги — она поймала его на воровстве, и мужчина лишь частично возместил ущерб даже после поданного на него заявления.
Свидетелем нападения стал молодой человек, который и заснял инородца, разбивающего стекла в машине обрезком железной трубы. Мужчина был явно этим недоволен, а потому замахнулся еще и на парня.
Правоохранители в скором времени задержали мигранта и возбудили на него уголовное дело по факту умышленного уничтожения и повреждения имущества, сообщили в региональной пресс-службе МВД.
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дон-дон админам, с синдромом мамкиного вахтёра, некоторых сайтов, которые защищая этих обезьян банят аккаунты и угрожают уголовкой. Потому что однажды и к ним придёт примат с трубой. И нихрена вы с него не получите.
Ни-хре-на.
Не давать им работу, не пользоваться их услугами, не контактировать с ними ни верить ни одному их слову и не открывать перед ними ворота границы РФ.
2. Посадить на зону.
3. После отсидки посадить в товарный вагон до родины