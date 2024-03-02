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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1247 постов • 55 подписчиков подписаться
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В Хабаровске 36-летний отец решил покатать детей на тюбинге

В Хабаровске 36-летний отец решил покатать детей на тюбинге

Автор:
02 марта 2024 11:35
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Lexus   Отец года   Хабаровск   авто   водитель   дети   машина   развлечение   тюбинг   
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В итоге 5-летний малыш в больнице.

Ранее лишенный прав мужчина привязал к прицепу своего Lexus надувной тюбинг и посадил в него своих сыновей. Во время поездки «ватрушка» раскрутилась и врезалась в поддон. Один из мальчиков получил серьезную травму головы. На отца года возбудили уголовное дело.

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Метки: Lexus   Отец года   Хабаровск   авто   водитель   дети   машина   развлечение   тюбинг   
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5  комментариев
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1k
vadimbar 56 минут назад
Похоже, отец этого водителя тоже когда-то хорошо в своё время сынишку приложил обо что-то твёрдое, раз этот творит такую дичь. Да и права походу забрали тоже за какное-то безбашеное вождение.
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−2
Timofeys Минуту назад
Каскадерами не рождаются - каскадерами становятся!
Надеюсь с малыми все в порядке!
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1k
Александр Полчаса назад
Под препаратами что-ли или по жизни такой
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11k
Сергей 48 минут назад
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12k
Том Сойер 54 минуты назад
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