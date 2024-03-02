В Хабаровске 36-летний отец решил покатать детей на тюбинге

Ранее лишенный прав мужчина привязал к прицепу своего Lexus надувной тюбинг и посадил в него своих сыновей. Во время поездки «ватрушка» раскрутилась и врезалась в поддон. Один из мальчиков получил серьезную травму головы. На отца года возбудили уголовное дело.