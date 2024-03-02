В Хабаровске 36-летний отец решил покатать детей на тюбинге

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В итоге 5-летний малыш в больнице.
Ранее лишенный прав мужчина привязал к прицепу своего Lexus надувной тюбинг и посадил в него своих сыновей. Во время поездки «ватрушка» раскрутилась и врезалась в поддон. Один из мальчиков получил серьезную травму головы. На отца года возбудили уголовное дело.
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Надеюсь с малыми все в порядке!