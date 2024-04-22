Сверхмощный внедорожник Mengshi M-Hero переделали в багги

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Концерн Dongfeng опубликовал первые изображения экстремальной новинки. Она получила название M Hunter и, судя по всему, базируется на агрегатах внедорожника Mengshi M-Hero. Премьера багги намечена на Пекинский автосалон, который откроется 25 апреля.
Насколько можно судить по фото, шасси Mengshi M-Hero в рамках проекта было доработано — M Hunter выглядит короче и выше донора. Кроме того, багги опирается на оригинальные колёсные диски. Ходы подвески также были увеличены — разработчики подчеркнули новые компоненты ходовой красными акцентами.
Кузов внедорожника обшит карбоновыми панелями, оснащён силовыми бамперами, лебёдкой и модернизированной светотехникой. Пассажирский отсек защищён трубчатым каркасом, а вместо дверей применены решётчатые «калитки». Можно увидеть, что в салоне багги установлены два кресла-ковша.
Вместо багажника M Hunter получил подобие грузовой платформы, на которой закреплены сразу два запасных колеса. Аналогичное решение используется на пикапах и внедорожниках, подготовленных для затяжных ралли-рейдов.
Никаких технических характеристик пока не называется. Стандартный Mengshi M-Hero продаётся в Китае либо с 1088-сильной полностью электрической силовой установкой, либо как 816-сильный гибрид. По одной из версий, руководство суббренда оценит реакцию публики на прототип в рамках Пекинского автосалона и может принять решение о запуске мелкосерийного производства M Hero для наиболее обеспеченных клиентов.
Кузов внедорожника обшит карбоновыми панелями, оснащён силовыми бамперами, лебёдкой и модернизированной светотехникой. Пассажирский отсек защищён трубчатым каркасом, а вместо дверей применены решётчатые «калитки». Можно увидеть, что в салоне багги установлены два кресла-ковша.
Вместо багажника M Hunter получил подобие грузовой платформы, на которой закреплены сразу два запасных колеса. Аналогичное решение используется на пикапах и внедорожниках, подготовленных для затяжных ралли-рейдов.
Никаких технических характеристик пока не называется. Стандартный Mengshi M-Hero продаётся в Китае либо с 1088-сильной полностью электрической силовой установкой, либо как 816-сильный гибрид. По одной из версий, руководство суббренда оценит реакцию публики на прототип в рамках Пекинского автосалона и может принять решение о запуске мелкосерийного производства M Hero для наиболее обеспеченных клиентов.
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Метки: M-Hero Автовсячина Китай авто автомир автомобили багги внедорожник машина тюнинг электромобиль
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ветрозащиты 0, как этот баги залезет в лужу глубже метра, хлебнет воды и превратится в лодку.
два колеса в багажнике и все, остальное в руках или на крыше скотчем.