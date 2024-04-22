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Сверхмощный внедорожник Mengshi M-Hero переделали в багги

Сверхмощный внедорожник Mengshi M-Hero переделали в багги

Автор:
22 апреля 2024 16:30
Сообщество : Автомир
Метки: M-Hero   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   багги   внедорожник   машина   тюнинг   электромобиль   
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Концерн Dongfeng опубликовал первые изображения экстремальной новинки. Она получила название M Hunter и, судя по всему, базируется на агрегатах внедорожника Mengshi M-Hero. Премьера багги намечена на Пекинский автосалон, который откроется 25 апреля.
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Метки: M-Hero   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   багги   внедорожник   машина   тюнинг   электромобиль   
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1  комментарий
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638
Vladimir “Kvork” Tolkunov Полчаса назад
ну круто, что
ветрозащиты 0, как этот баги залезет в лужу глубже метра, хлебнет воды и превратится в лодку.
два колеса в багажнике и все, остальное в руках или на крыше скотчем.
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Добрый Бабайка
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