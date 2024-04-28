Как снимали фильм "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона": кадры со съемок и 25 интересных фактов

Сказать, что многосерийный фильм "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" является культовой экранизацией произведений Артура Конана Дойля - это ничего не сказать. Прекрасный сюжет, великолепные актеры и превосходная съемка - это лишь малая часть того, за что можно любить этот фильм.
1. Несмотря на то, что книги Артура Конана Дойля про Шерлока Холмса были популярны в советское время, за ее экранизацию в нашей стране никто не брался до тех пор, пока в конце 70-х годов сценаристы Юлий Дунский и Валерий Фрид не принесли на "Творческое объединение телевизионных фильмов" сценарий фильма по мотивам книг о Шерлоке Холмсе.
Будучи фанатом английской литературы (как и всего английского), режиссер Игорь Масленников с удовольствием взялся за экранизацию.
2. В роли самого Шерлока Холмса Игорь Масленников видел исключительно Василия Ливанова. Вот только администрации такой выбор режиссера не понравился, ведь все знали про своенравный характер актера. Ему посоветовали взять на эту роль кого-то другого, например Сергея Юрского или Олега Янковского.
Но Масленников твердо решил, что он будет отстаивать Ливанова, ведь он не хотел видеть на экране обычного спокойного книжного Холмса. Режиссер хотел показать Шерлока в другом свете, сделав из него человека с непредсказуемым характером, некоторой заносчивостью и юношеским задором. Всеми этими качествами обладал и Василий Ливанов. Тем более, режиссер уже работал с Ливановым годом ранее.
Помимо всего прочего, режиссеру безумно нравился необычный голос Ливанова. Правда, такой голос актер получил не от природы. Во время съемок фильма "Неотправленное письмо" Ливанов так сильно кричал (по сюжету), что сильно сорвал голос. После этого он на протяжении двух недель вообще не мог говорить. А когда он все таки смог разговаривать, то он понял, что его голос изменился практически до неузнаваемости.
В итоге, администрация студии согласилась с режиссером и Ливанов был утвержден на роль. Сам актер безумно был рад этому решению, ведь он, как и Масленников, был фанатом английской литературы.
3. Что касается Ватсона, то с поиском актера на эту роль было чуть труднее. Масленников никак не мог подобрать подходящего актера. Тем более, по книге Ватсон был можно сказать закадровым персонажем, который был лишь в тени Холмса. А по сценарию Ватсон стал основным персонажем ,который был выведен на передний план и наделен собственным характером.
В голове режиссера мелькали мысли о том, чтобы попробовать на роль Ватсона Олега Басилашвили или Леонида Куравлева, но все же это было не то. Хотя, Куравлев все же получил роль в этом фильме, но сыграл он другого персонажа.
Но однажды Масленников просматривал фотографии с проб в картотеке "Ленфильма", где наткнулся на фото Виталия Соломина с накладными усами. Режиссеру так понравилась внешность актера, что он тут же понял, что перед ним стоит тот самый Ватсон, которого он искал. Более того, по мнению Масленникова Соломин с накладными усами был похож на самого Артура Конана Дойля.
Правда, комиссия забраковала кандидатуру Соломина, решив, что он совсем не похож на англичанина и что его внешность выдает в нем 100% русского.
Тем не менее, Масленников решил попробовать Соломина. И в итоге у Соломина и Ливанова получился такой органичный дуэт, что комиссия дала добро.
А ведь на съемках фильма Виталий Соломин и Василий Ливанов действительно подружились. И эта дружба прошла сквозь года, пока в 2002 году не стало Виталия Соломина.
После смерти Соломина, Василий Ливанов говорил, что дружбу невозможно сыграть в кино. Ее надо чувствовать.
4. На роль Миссис Хадсон претендовали такие актрисы как Евгения Ханаева и Любовь Доброжанская. Но Масленников вновь решил лично подобрать кандидатуру. Сам он видел в этой роли исключительно Рину Зеленую.
И что же вы думаете? Комиссия опять забраковала выбор режиссера. Они посчитали, что Рина Зеленая уже слишком стара для этой роли (на тот момент ей было 77 лет), поэтому она может забывать текст.
Но Масленников вновь стал отстаивать своего кандидата, и в итоге Рина Зеленая получила эту роль. Стоит отметить, что актриса выкладывалась на все 100%, несмотря на жесткий дискомфорт от постоянного ношения корсета.
5. А вот на роль профессора Мориарти изначально рассматривался Иннокентий Смоктуновский, а актер Виктор Евграфов, который отлично владел боевыми искусствами, должен был стать его дублером в сцене боя с Шерлоком Холмсом.
Но когда Масленников увидел Виктора Евграфова в гриме, то он понял, что перед ним стоит именно тот Мориарти, который ему нужен. Поэтому роль главного врага Холмса целиком и полностью досталась Евграфову. Разве что голос Евграфова не очень подходил для этой роли, поэтому его переозвучил Олег Даль.
Но и Смоктуновский в накладе не остался. Ему в итоге досталась роль премьер-министра Великобритании.
Стоит отметить, что и в жизни Василий Ливанов и Виктор Евграфов недолюбливали друг друга. Возможно, именно поэтому их киношная вражда выглядела так натурально.
А знаете, что самое интересное? Василий Ливанов и Виктор Евграфов годом ранее снимались в фильме "Ярославна, королева Франции", режиссером которой был опять же Игорь Масленников.
6. В серии "Кровавая надпись" в эпизоде снялся сын Василия Ливанова Борис. Он сыграл одного из беспризорников.
Никто и подумать не мог, что когда этот забавный мальчуган вырастет, он пристрастится к алкоголю, будет угрожать своим же родителям (Ливанов с женой его очень боялись) и даже будет причастен к убийству, за что в 2009 году угодит в тюрьму.
7. По словам Виталия Соломина труднее всего ему давалась сцена поцелую со своей будущей женой, роль которой сыграла Екатерина Зинченко. Актер очень сильно стеснялся, из-за чего был в постоянном напряжении.
Возможно, он смущался из-за того, что будучи женатым человеком, ему пришлось целовать другую женщину.
Кстати, Мария Соломина (жена Виталия) также сыграла в одной из серий фильма. Причем, ей досталось аж две роли сестер-близнецов Джулии и Элен Стоун.
8. Трубку для Холмса изготовил знаменитый мастер Алексей Федоров. Именно он делал трубки для советской элиты, в том числе и для самого Иосифа Виссарионовича Сталина.
Правда, в один не очень прекрасный день кто-то просто украл эту самую трубку, поэтому в срочном порядке пришлось заказывать еще несколько копий. Правда, копии трубок делал уже не Алексей Федоров, а его ученики.
Кстати, после съемок последней серии одну из этих трубок забрал себе сам Василий Ливанов, которая хранится у него и по сей день. Ну а вторая трубка отправилась в музей "Ленфильма".
9. Во время съемки сцены пожара в комнате Холмса одежда Виталия Соломина загорелась прямо на нем. Кроме того, загорелись и волосы актера, из-за чего Соломина пришлось спасать в срочном порядке.
Но самое удивительное, что даже несмотря на эту ситуацию, Виталий Соломин продолжал оставаться в образе и играть свою роль. Естественно, после этого съемки пришлось на время приостановить.
10. Роль инспектора Лестрейда досталась Бориславу Брондукову, который просто идеально вписался в этот образ. Во только его украинский акцент совершенно не подходил для этой роли, из-за чего его решено было переозвучить. В итоге, в фильме Борислав Брондуков говорит голосом актера Игоря Ефимова.
Игорь Ефимов дал свой голос не только инспектору Лейтреду, но нескольким другим персонажам. Но самое интересное, что в серии "XX век начинается" Игорь Ефимов сам появился в кадре, сыграв небольшую роль фальшивомонетчика Фергюса.
11. В роли сэра Баскервиля Масленников видел Николая Губерниева. Но тот поставил условие, что будет сниматься только в том случае, если в фильм возьмут его жену.
Но никто не желал идти на такие уступки, поэтому роль Баскервиля досталась Никите Михалкову, который не только прекрасно отыграл эту роль, но и привнес немалую долю юмора своему персонажу.
12. По сюжету сэр Генри Баскервиль недолюбливал овсяную кашу, которую постоянно подавал ему дворецкий Бэрримор на завтрак. А вот в реальности каша была настолько вкусной, что Михалков и остальные съемкли ее без остатка еще во время репетиции.
Кстати, саму кашу для фильма готовила ассистент режиссера. И из-за того, что кашу быстро съедали, ей пришлось приготовить не одну кастрюлю.
13. По сценарию жена дворецкого, роль которой досталась Светлане Крючковой, постоянно должна была плакать. Но так как актриса на момент съемок была беременна, то негативные эмоции ей были противопоказаны. Поэтому ее образ несколько переиначили, сделав из истерички веселую женщину, которая говорит без умолку.
14. Роль английского бульдога Тори исполнил домашний питомец самого Василия Ливанова. А зовут этого милого пёсика - Бамбула.
Кстати, по книге это был не английский бульдог, а помесь шотландской ищейки со спаниелем, да и звали собаку не Тори, а Тоби.
15. Во время съемок фильма Никита Михалков, который прекрасно владел навыком верховой езды, настолько сильно умотал лошадь, что бедное животное просто рухнуло на землю.
16. Во время сцены нападения собаки на сэра Баскервиля, роль последнего играл не Никита Михалков, а сам хозяин собаки. Правда, эта сцена давалась нелегко, ведь дог по кличке Циклон никак не хотел играть нападение. Вместо того, чтобы напасть на Баскервиля, он подбегал к своему хозяину и начинал дружелюбно крутиться вокруг него.
Кстати, сцену сцену нападения снимали по отдельности. Сначала был снят отдельно убегающий Михалков, а уже затем отдельно снимали собаку. После этого кадры наложили друг на друга.
17. Естественно, для того, чтобы показать светящуюся морду собаки, Циклона не стали красить фосфором, как это было в книге. Ведь фосфор мог сильно навредить здоровью пса. Поэтому, чтобы снять светящуюся морду собаки, ее обклеили светоотражающей лентой.
Ну а для съемок пса крупным планом художники создали искусственную голову собаки, которой управлял помощник режиссера.
Ну а сам вой собаки - это ни что иное как слегка измененная сирена воздушной тревоги. Именно к такому решению пришли создатели после того как перепробовали множество других вариантов воя, среди которых был рык льва, медведя и даже звук автомобильных тормозов.
18. А вот кокер спаниеля Снупи сыграло аж пять собак. Сделано это было для того, чтобы не таскать одну и ту же собаку по разным городам. Поэтому, в каждой локации всегда был новый Снупи.
Кстати, о Снупи. Все мы помним, что бедный кокер спаниель стал жертвой собаки Баскервилей. И для того, чтобы показать останки Снупи, были задействованы меховые обрезки и гусиные кости.
19. Как мы все прекрасно знаем, из-за некоторых особенностей советской цензуры, некоторые реплики пришлось переозвучивать. Многие помнят ,что в фильме "Бриллиантовая рука" героиня Мордюковой говорила вовсе не про любовницу, а про синагогу, что читалось по ее губам.
Также произошло с фильмом "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". В сцене знакомства Холмса с Ватсоном, первый спрашивает доктора: "Давно с востока?". Но на самом деле он произносил фразу "Давно с Афганистана?".
Но так как именно в то время советские войска вошли в Афганистан, данную фразу решено было переозвучить, дабы избежать политического подтекста.
21. Ну и конечно же нельзя вспомнить про музыкальные темы к этому фильму, которые знают даже те, кто ни разу не смотрел фильмов о Холмсе и Ватсоне.
Музыку к фильму написал композитор Владимир Дашкевич. Сам Дашкевич признавался, что когда к нему обратился Масленников, то он попросил сделать музыкальную тему в духе заставки радиопередачи радио BBC.
Дашкевич забыл об этой просьбе, поэтому даже не ознакомился с той самой музыкальной заставкой для BBC. А когда Масленников пришел за результатом, то Дашкевич просто сочинил мелодию прямо на ходу. И этот вариант очень понравился режиссеру.
22. "Роль" индийской шкатулки сыграл обычный ящик для документов, который использовался бухгалтерами. Красивые индийские картинки были вырезаны из пачки индийского дефицитного чая и обработаны художником-постановщиком Виктором Оковитым.
Но самое интересное - это конечно же индийская надпись, которая красовалась на внутренней стороне крышки шкатулки. Как признавался сам Виктор Оковитый, эта надпись является простой абракадаброй и не несет в себе никакого смысла. И если бы он знал, что зрители начнут пытаться переводить этот текст, то он конечно же вложил бы в эту надпись какой-то смысл.
Ну и конечно же стоит отметить, что те самые титры в начале фильма, также придумал Оковитый. Это была сложная и кропотливая работа, но она безусловно того стоила.
23. Вражеский самолет в небе на самом деле был небольшим макетом, который был подвешен над камерой, находившейся в траве.
24. Еще в 1982 году англичане признали, что из всех экранизаций про Шерлока Холмса советский фильм является самым лучшим. В 2006 году королева Елизавета II даже вручила Василию Ливанову орден Британской империи.
25. Естественно, бюджет фильма не позволял осуществлять съемки в Лондоне, поэтому пришлось как-то выкручиваться. Хотя, в этом плане создателям фильма очень помог корреспондент "Центрального телевидения", который во время своей командировки в Лондон отснял целую кучу панорам и пейзажей Лондона. Именно эти кадры и фигурируют в фильмах про Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Источник:
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