Как снимали фильм "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона": кадры со съемок и 25 интересных фактов

В итоге, администрация студии согласилась с режиссером и Ливанов был утвержден на роль. Сам актер безумно был рад этому решению, ведь он, как и Масленников, был фанатом английской литературы.

3. Что касается Ватсона, то с поиском актера на эту роль было чуть труднее. Масленников никак не мог подобрать подходящего актера. Тем более, по книге Ватсон был можно сказать закадровым персонажем, который был лишь в тени Холмса. А по сценарию Ватсон стал основным персонажем ,который был выведен на передний план и наделен собственным характером.