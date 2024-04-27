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Новое поколение Mazda6 будет электрическим

Новое поколение Mazda6 будет электрическим

Автор:
27 апреля 2024 14:44
Сообщество : Автомир
Метки: Mazda   Mazda ez6   Mazda6   Автовсячина   Китай   Пекинский автосалон   Япония   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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На Пекинском автосалоне Mazda представила новый лифтбек EZ-6, который разработан японцами совместно с китайскими партнёрами мирки, компанией Changan. В основе новинки лежит существующая с 2022 года модель суббренда Deepal с индексом SL03.
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Метки: Mazda   Mazda ez6   Mazda6   Автовсячина   Китай   Пекинский автосалон   Япония   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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1  комментарий
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АнтонПолднев Час назад
Ну она и выглядит, как китайская. Производители широкими шагами уходят от индивидуальности к унификации... BMW, Mersedes ещё держатся более менее, ну и америкосы с итальянцами.
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