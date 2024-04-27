Новое поколение Mazda6 будет электрическим

Габариты кузова 4921×1890×1485 мм, то есть в сравнении с актуальной Mazda6 преемница раздалась буквально по всем направлениям. Также можно отметить выдвижные дверные рукоятки, подсветку декоративного гриля и крупные 19-дюймовые колёсные диски.



В обитом бежевой алькантарой пятиместном салоне, накрытом сверху прозрачной крышей, доминирует огромная «парящая» центральная консоль, выполняющая попутно роль подлокотника с подстаканниками. Над торпедо высится 14.6-дюймовый планшет с быстродействующим процессором Qualcomm SA8155 Snapdragon, заведующим не только мультимедийкой, но ещё и климатической установкой, настройками кресел и прочими функциями. В штатное оборудование входит амбиентная подсветка и акустика Sony с 14 динамиками. Кроме того, можно рассчитывать на позволяющий выпустить руль из рук адаптивный круиз-контроль, автопарковщик, систему панорамного изображения с 3D, «прозрачный» капот и т. д.



О технической начинке Mazda EZ-6 официальной информации мало. Известно, что электрическая версия получит задний привод и проедет без подзарядки около 600 километров, а гибридная модификация имеет суммарный запас хода до 1000 километров. Логично предположить, что силовые установки, пусть и с некоторыми модификациями, автомобилю достанутся от SL03, то есть речь идёт о 218- или 258-сильном электромоторе и комбинации электродвигателя на 218 сил с 1.5-литровым бензиновым агрегатом, выступающим в качестве генератора.



Mazda EZ-6 поступит в продажу в Китае в самое ближайшее время, а с учётом того, что в марте 2024 года японская компания зарегистрировала в Ведомстве интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) товарные знаки «Mazda 6e» и «6e», то в дальнейшем вполне можно ожидать поставок EZ-6, но с более привычным именем ещё и в Старый Свет.