«Он русских на колени ставит»: в Батайске десятки активистов пришли разбираться с учеником, доводившим школьную учительницу

Активисты пообщались со всеми. К вопросу подключился глава местной администрации, начальник МВД, прокурор, начальник Управления образования Батайска и директор школы.

Как позже заявил мэр Волошин:

В ходе встречи учтены все пожелания и замечания участников. Правоохранительными органами зарегистрирован материал проверки, по результатам которой будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством. Роман Антошин, прокурор г.Батайск разъяснил присутствующим порядок рассмотрения обращений в системе правоохранительных органов и взял на личный контроль проведение проверки. В настоящее время конфликт исчерпан, ситуация связанная с неподобающим поведением ученика школы № 4, остается на контроле всех заинтересованных органов власти и местного самоуправления.

Извинений на видео пока не было - а со слов учительницы она просила именно их. Когда ситуацию разрулили, общественники поблагодарили 71-летнюю учительницу за её нелёгкий труд в воспитании молодёжи.