«Он русских на колени ставит»: в Батайске десятки активистов пришли разбираться с учеником, доводившим школьную учительницу

«Русская община» взяла дело под свой контроль. А в учебное заведение приехала полиция.
В городе Батайск случился конфликт между педагогом и школьником. Они начали спорить на уроке и парень заявил, что он «ставит на колени всех своих обидчиков».
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Запись 4-х месячной давности, но в СМИ появилась недавно и стала поводом для споров. Большинство встало на сторону учительницы, хотя были и те, кто говорил, что она зря сцепилась с парнем, всё равно бы ничего ему не доказала.
На ролик среагировали активисты «Русской общины» и объявили сбор у школы. Они хотели выяснить, почему юноша общается с пожилой женщиной в таком тоне. Заодно поговорить с администрацией учебного заведения и поинтересоваться, как она контролирует такие инциденты.
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Когда у здания СОШ появились активисты общины, туда же оперативно приехали полицейские.
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А глава Батайска Роман Волошин сообщил:
По ситуации в школе №.4. Состоялся конфликт между учеником и учителем. Сотрудниками Управления образования приняты оперативные меры по недопущению его развития. Прошу не поддаваться провокациям и доверять официальным источникам. Держу ситуацию на контроле.
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Педагог вышла к активистам и сказала:
Обращаюсь к представителям диаспор: мужчины, которые обрели здесь вторую родину, имеют здесь дома, бизнес и машины. Прошу вас, остановите такое отношение к русским детям. Всё, что я прошу - извиниться перед детьми.
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Активисты пообщались со всеми. К вопросу подключился глава местной администрации, начальник МВД, прокурор, начальник Управления образования Батайска и директор школы.
Как позже заявил мэр Волошин:
В ходе встречи учтены все пожелания и замечания участников.
Правоохранительными органами зарегистрирован материал проверки, по результатам которой будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.
Роман Антошин, прокурор г.Батайск разъяснил присутствующим порядок рассмотрения обращений в системе правоохранительных органов и взял на личный контроль проведение проверки.
В настоящее время конфликт исчерпан, ситуация связанная с неподобающим поведением ученика школы № 4, остается на контроле всех заинтересованных органов власти и местного самоуправления.
Извинений на видео пока не было - а со слов учительницы она просила именно их. Когда ситуацию разрулили, общественники поблагодарили 71-летнюю учительницу за её нелёгкий труд в воспитании молодёжи.
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Пока русские мужики не пришли - зверьки радовались вое безнаказанности и крутости.
А как пришли русские и появилась реальная возможность чернозадым получить людей- сразу вспомнили о Полиции.
Вот пусть прокуратура и разберется.
Может часть зверьков вернуть в Великую Армению? (Слово "великая" - это сарказм)