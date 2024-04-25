FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8716 постов • 1062 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
«Он русских на колени ставит»: в Батайске десятки активистов пришли разбираться с учеником, доводившим школьную учительницу

«Он русских на колени ставит»: в Батайске десятки активистов пришли разбираться с учеником, доводившим школьную учительницу

Автор:
25 апреля 2024 17:34
Сообщество : Жить в России
Метки: Батайск   Видео   Русская община   конфликт   педагог   ученик   учительница   школа   
1083
5
7

«Русская община» взяла дело под свой контроль. А в учебное заведение приехала полиция.

В городе Батайск случился конфликт между педагогом и школьником. Они начали спорить на уроке и парень заявил, что он «ставит на колени всех своих обидчиков».

Запись 4-х месячной давности, но в СМИ появилась недавно и стала поводом для споров. Большинство встало на сторону учительницы, хотя были и те, кто говорил, что она зря сцепилась с парнем, всё равно бы ничего ему не доказала.

На ролик среагировали активисты «Русской общины» и объявили сбор у школы. Они хотели выяснить, почему юноша общается с пожилой женщиной в таком тоне. Заодно поговорить с администрацией учебного заведения и поинтересоваться, как она контролирует такие инциденты.

Когда у здания СОШ появились активисты общины, туда же оперативно приехали полицейские.

А глава Батайска Роман Волошин сообщил:

По ситуации в школе №.4. Состоялся конфликт между учеником и учителем. Сотрудниками Управления образования приняты оперативные меры по недопущению его развития. Прошу не поддаваться провокациям и доверять официальным источникам. Держу ситуацию на контроле.

Педагог вышла к активистам и сказала:

Обращаюсь к представителям диаспор: мужчины, которые обрели здесь вторую родину, имеют здесь дома, бизнес и машины. Прошу вас, остановите такое отношение к русским детям. Всё, что я прошу - извиниться перед детьми.

Активисты пообщались со всеми. К вопросу подключился глава местной администрации, начальник МВД, прокурор, начальник Управления образования Батайска и директор школы.

 Как позже заявил мэр Волошин:

В ходе встречи учтены все пожелания и замечания участников.

Правоохранительными органами зарегистрирован материал проверки, по результатам которой будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

Роман Антошин, прокурор г.Батайск разъяснил присутствующим порядок рассмотрения обращений в системе правоохранительных органов и взял на личный контроль проведение проверки.

В настоящее время конфликт исчерпан, ситуация связанная с неподобающим поведением ученика школы № 4, остается на контроле всех заинтересованных органов власти и местного самоуправления.

Извинений на видео пока не было - а со слов учительницы она просила именно их. Когда ситуацию разрулили, общественники поблагодарили 71-летнюю учительницу за её нелёгкий труд в воспитании молодёжи.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Батайск   Видео   Русская община   конфликт   педагог   ученик   учительница   школа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Трям Полчаса назад
Чета мусора на сходки черножопых так не приезжают...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр 2 минуты назад
Что у нас делают какие-то диаспоры, ну или называйте их как-то по другому, закон для всех один, с какого перепугу за каждую об.....у впрягается какая-то личная диаспора. Получается есть диаспоры, "благодаря" которым пришлось организовывать русскую общину, а закон зачем тогда. Разгоняйте эти диаспоры, только не забудьте конфисковать всё наворованное, "общаки" и прочее, хватит "продаваться".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
куджо 10 минут назад
Раздавить диаспоры, у нас ведь светское государство?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Rubiroid_47 19 минут назад
А вот четыре месяца назад, главе местной администрации, начальнику МВД, прокурору, начальнику управления образования Батайска и директору школы, что помешало разобраться в ситуации?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Shtoppi 22 минуты назад
зверей валить нужно, а не разговоры разговаривать. они все равно будут своих дикарских нравов держаться, как у них в черепушке насрано, а ассимилироваться в цивилизованное общество им не позволят не обучаемость и скудоумие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
albedo 22 минуты назад
Красиво:
Пока русские мужики не пришли - зверьки радовались вое безнаказанности и крутости.
А как пришли русские и появилась реальная возможность чернозадым получить людей- сразу вспомнили о Полиции.
Вот пусть прокуратура и разберется.
Может часть зверьков вернуть в Великую Армению? (Слово "великая" - это сарказм)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Killgrave Полчаса назад
Чурки это обезьяны, их нельзя приручить и обучить. С ними нельзя договориться - только уничтожать и не допускать новых черных паразитов на территорию РФ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Kostick Полчаса назад
что? какие на кол дальнейшие могут быть разговоры? гнать из госшколы с волчьим билетом. пусть его в платной учат. гнида черножопая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
SuperTroll Полчаса назад
Зверьков надо писдить, только жестко. Они другого не понимают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2840 постов (2793 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

299078



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Башкирии задержали предпринимателя, который вместе с сыновьями и знакомыми избил подростков
В Башкирии задержали предпринимателя, который вместе с сыновьями и знакомыми избил...
Остаётся только смеяться: всё о пластической хирургии
Остаётся только смеяться: всё о пластической хирургии
Набирающие популярность в сообществах
Эти часы настоящее произведение искусства
Эти часы настоящее произведение искусства
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 апреля
Если у вас нету денег, то вам ее не видать
Если у вас нету денег, то вам ее не видать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 24 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомир#люди#позитив#авто аварии#собака#забавно#Россия#Разное
#животные#машина#интересно#кот#аварии#история#Автовсячина#дети#новости#Реакция
#Прикол#автомобили#в мире#кошка#ДТП#факты#интересное#Китай#улыбнуло#природа
Если у вас нету денег, то вам ее не видать Если у вас нету денег, то вам ее не видать В Екатеринбурге учительница засудила ученика из-за фотографии В Екатеринбурге учительница засудила ученика из-за фотографии «Так его довести - это надо было постараться»: во Владимире учитель избил семиклассника прямо на уроке «Так его довести - это надо было постараться»: во Владимире учитель избил семиклассника прямо на... В Ленобласти задержали 25-летнюю учительницу, несколько месяцев соблазнявшую четвероклассника В Ленобласти задержали 25-летнюю учительницу, несколько месяцев соблазнявшую четвероклассника «Всех после школы перебью, черти»: во Владивостоке мужик набросился на учеников, издевавшихся над его беременной женой-учительницей информатики «Всех после школы перебью, черти»: во Владивостоке мужик набросился на учеников, издевавшихся... В Свердловской области у педагога сдали нервы и она истыкала руку школьника циркулем В Свердловской области у педагога сдали нервы и она истыкала руку школьника циркулем

На что жалуетесь?

Вернуться