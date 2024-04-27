Кот не в настроении для игр

Наши пушистики не всегда хотят мурлыкать, играть и тыгыдыкать. Порой они могут быть не в настроении. Вот и здесь на видео попал котик в скверном расположении духа.

Котик хотел в одиночестве пережить свой приступ апатии, свернувшись калачиком на лежанке, но этот приставучий кожаный решил, что лучше будет постараться его развеселить, кидая ему плюшевый мячик. Это не только не сработало, но и еще больше разозлило недовольного питомца.