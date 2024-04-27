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Сообщество Без кота и жизнь не та 2325 постов • 514 подписчиков подписаться
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Кот не в настроении для игр

Кот не в настроении для игр

Автор:
27 апреля 2024 16:22
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кот   кошка   настроение   
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Хозяин кота решил поиграть со своим питомцем, но тот был в скверном настроении. Тогда мужчина решил его развеселить, кидая мячик. Однако это еще больше разозлило котика.

Наши пушистики не всегда хотят мурлыкать, играть и тыгыдыкать. Порой они могут быть не в настроении. Вот и здесь на видео попал котик в скверном расположении духа.

Котик хотел в одиночестве пережить свой приступ апатии, свернувшись калачиком на лежанке, но этот приставучий кожаный решил, что лучше будет постараться его развеселить, кидая ему плюшевый мячик. Это не только не сработало, но и еще больше разозлило недовольного питомца.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кот   кошка   настроение   
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2  комментария
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АнтонПолднев 58 минут назад
Так он играет. Все ж по разному играют
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Евгений Полчаса назад
Здоровый какой. Я б не стал с ним связываться, когда он не в духе
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3642 поста (3551 в горячем)

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