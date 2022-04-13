Неравнодушный человек спас сову, застрявшую в колючей проволоке

Обычно совы не доверяют людям и ведут себя агрессивно, хлопая крыльями и издавая ухающие звуки. Но эта птица была без сил и только тревожно щелкала клювом. У ее спасителя ушло около трех минут на то, чтобы вынуть крыло и освободить сову. Он положил птицу на траву и стал говорить ей, что она свободна и может лететь. Но сова не могла взлететь. Похоже, она слишком много времени провела в плену у проволоки и птице требовалось восстановление. Поэтому мужчина отвез сову в ближайший ветеринарный центр, где за пару дней рогатую птицу выходили и отпустили на волю.