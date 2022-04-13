Неравнодушный человек спас сову, застрявшую в колючей проволоке

Каждый человек вынужден делать выбор: пройти мимо животного в беде или остановиться и спасти ему жизнь. Одна рогатая сова смогла познакомиться с человеком, который сделал правильный выбор.
Впервые колючую проволоку придумали в США в 1899 году, применив ее в штате Айдахо для дополнительной охраны границ. С тех пор многие люди используют это простое и доступное средство для ограждения. Но мало кто задумывается, сколько животных страдает от колючей проволоки. Примером стала большая рогатая сова, чье крыло запуталось в цепком ограждении.
Автором видеоролика является неравнодушный человек, который еще издалека заметил что-то неладное: на колючей проволоке висело какое-то существо. Подойдя ближе, он узнал сову, которая стала пленницей ограждения. Сова висела вниз головой и не могла освободиться сама. Если бы не человек, неизвестно, как бы сложилась судьба величественной птицы. Приободряя сову словами «Все хорошо, приятель», мужчина стал пытаться освободить птицу.
Обычно совы не доверяют людям и ведут себя агрессивно, хлопая крыльями и издавая ухающие звуки. Но эта птица была без сил и только тревожно щелкала клювом. У ее спасителя ушло около трех минут на то, чтобы вынуть крыло и освободить сову. Он положил птицу на траву и стал говорить ей, что она свободна и может лететь. Но сова не могла взлететь. Похоже, она слишком много времени провела в плену у проволоки и птице требовалось восстановление. Поэтому мужчина отвез сову в ближайший ветеринарный центр, где за пару дней рогатую птицу выходили и отпустили на волю.
По статистике, из-за колючей проволоки получают травмы многие животные, из-за чего некоторые страны начали убирать такой вид ограждения. Примером считается Монголия: через границу этой страны проходит немало зверей, которые совершают ежегодные миграции из соседних стран. Многие парнокопытные получают травмы и погибают из-за занесенных инфекций. Снижение популяции баранов и коз сказывается на таких редких хищниках, как снежные барсы, которым приходится урезать свой рацион, и без того скудный. По этой причине власти Монголии решили убрать колючие проволоки и сохранить жизнь животным.
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АНТИФИШКИ
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