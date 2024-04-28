Таджикистан призвал своих граждан не ездить на транспорте в Россию

Буквально два дня назад МИД Таджикистана на встрече с российским послом Семеном Григорьевым поднял вопрос об участившихся отказах гражданам республики во въезде в Россию. В МИДе отметили, что проблемы начались несколько недель назад и что отказы таджикам "необоснованные".

Ну а, по словам самих мигрантов больше сотни человек застряли между Казахстаном и Россией. У них тщательно проверяют телефоны и допрашивают.





На КПП «Саргарчин» на границе Южно-Уральского региона Казахстана и Оренбургской области России также наблюдаются проблемы с пересечением границы. Автомобили с таджикскими номерами российские пограничники не впускают в РФ.



