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Таджикистан призвал своих граждан не ездить на транспорте в Россию

Таджикистан призвал своих граждан не ездить на транспорте в Россию

Автор:
28 апреля 2024 09:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Таждикистан   граница   запреты   кпп   мигранты   общественный танспор   
2760
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В МИДе страны выпустили рекомендацию с пометкой "СРОЧНО" во всех своих официальных аккаунтах.

С чем связано такое предупреждение, не объясняется, и как долго эта рекомендация будет действовать, тоже непонятно.


Буквально два дня назад МИД Таджикистана на встрече с российским послом Семеном Григорьевым поднял вопрос об участившихся отказах гражданам республики во въезде в Россию. В МИДе отметили, что проблемы начались несколько недель назад и что отказы таджикам "необоснованные".

Ну а, по словам самих мигрантов больше сотни человек застряли между Казахстаном и Россией. У них тщательно проверяют телефоны и допрашивают.


На КПП «Саргарчин» на границе Южно-Уральского региона Казахстана и Оренбургской области России также наблюдаются проблемы с пересечением границы. Автомобили с таджикскими номерами российские пограничники не впускают в РФ.


Ну а тем временем еще одна область приняла решение об отказе от привлечения иностранных специалистов на работу. С 1 мая до конца этого года в Саратовской области мигрантам запретили работать, но не везде. Запрет касается сфер перевозки пассажиров городским и пригородным транспортом, такси и аренды легковых автомобилей с водителями, а также общепита (включая нестационарную торговлю).


Как рассказали в миграционной службе, это связано с высоким уровнем теневой занятости — после оформления патентов официально трудоустраивается лишь часть иностранцев. Кроме того, фиксируется рост нарушений правил дорожного движения со стороны мигрантов.


Больше десятка российских регионов запретили мигрантам работать во многих сферах. Ограничения ввели в Новосибирской, Тульской, Калужской, Калининградской, Самарской и Челябинской областях, на Камчатке, а также в Крыму, ХМАО и Якутии.

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Метки: Таждикистан   граница   запреты   кпп   мигранты   общественный танспор   
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28  комментариев
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20k
banzai7 2 часа назад
А в Москве и Питере можно? Сразу понятно где сидят основные интересанты.
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10k
Пётр Полчаса назад
Тема конечно хорошая, но....все это вилами по воде. К сожалению наша экономика зависит от этих ишаков....Ну не будет работодатель платить, скажем так русскому Пете 100 тыс, если он стучит молотком по кирпичу, когда не русский Аслан будет также стучать за 20 тыс...это печально.
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2k
просто программист Полчаса назад
Вот бы этот запрет ввели десятка два лет назад и навсегда
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20
vasileff4 46 минут назад
Я бы их призвал смыться со своими соседями навсегда. К нам тут тоже приехали 8 человек. Но пропали.
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5k
Феликс Дзержинский 46 минут назад
Лучше пусть вообще в Россию не ездят.
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4k
leofox 47 минут назад
Вспомним старую классику

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587
Пчёл 57 минут назад
Лучше бы он сказал не так: "Таджикистан призвал своих граждан не ездить на транспорте в Россию".
А так: "Таджикистан призвал своих граждан не ездить в Россию".
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14k
Святослав Час назад
прально!

пусть ищут каршеринг ишаков и на них рассекают!

у себя в аулах...
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4k
grigorenko vladislav Час назад
Так "...не ездить на общественном
транспорте в России.." или "...воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта"?
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3k
Константин Час назад
Автор наркоман штоле?
Точик попросили не въезжать в Россию из точикистон. Ни на авто, ни на поезде, ни на самолете.
Причем тут общественный транспорт в России?
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4k
просто Дмитрий Час назад
ЭЭЭЭЭЭ Машиа, автобус НЭЛЗЯ. ИШАК-АРБА - МОЖНА !!!
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5k
Горожанин Час назад
Западные фашисты явно начинают нагнетать надуманное противостояние с таджиками и Таджикистаном.
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868
Рома 2 часа назад
Так в "РоссиИ" или в "РоссиЮ" ?!
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8k
Echo 2 часа назад
проблемы начались несколько недель назад и что отказы таджикам "необоснованные" , а вот это "Как рассказали в миграционной службе, это связано с высоким уровнем теневой занятости после оформления патентов официально трудоустраивается лишь часть иностранцев" чем не обоснование ? пусть в своей таджикии остаются
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868
Рома 2 часа назад
То , что ограничения ввели в Новосибирской, Тульской, Калужской, Калининградской, Самарской и Челябинской областях, на Камчатке, а также в Крыму, ХМАО и Якутии канешна прекрасно , а МОСКОВСКОЙ и ЛЕНИНГРАДСКОЙ это когда коснётся ?!
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