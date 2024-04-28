Таджикистан призвал своих граждан не ездить на транспорте в Россию

В МИДе страны выпустили рекомендацию с пометкой "СРОЧНО" во всех своих официальных аккаунтах.
С чем связано такое предупреждение, не объясняется, и как долго эта рекомендация будет действовать, тоже непонятно.
Буквально два дня назад МИД Таджикистана на встрече с российским послом Семеном Григорьевым поднял вопрос об участившихся отказах гражданам республики во въезде в Россию. В МИДе отметили, что проблемы начались несколько недель назад и что отказы таджикам "необоснованные".
Ну а, по словам самих мигрантов больше сотни человек застряли между Казахстаном и Россией. У них тщательно проверяют телефоны и допрашивают.
На КПП «Саргарчин» на границе Южно-Уральского региона Казахстана и Оренбургской области России также наблюдаются проблемы с пересечением границы. Автомобили с таджикскими номерами российские пограничники не впускают в РФ.
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Ну а тем временем еще одна область приняла решение об отказе от привлечения иностранных специалистов на работу. С 1 мая до конца этого года в Саратовской области мигрантам запретили работать, но не везде. Запрет касается сфер перевозки пассажиров городским и пригородным транспортом, такси и аренды легковых автомобилей с водителями, а также общепита (включая нестационарную торговлю).
Как рассказали в миграционной службе, это связано с высоким уровнем теневой занятости — после оформления патентов официально трудоустраивается лишь часть иностранцев. Кроме того, фиксируется рост нарушений правил дорожного движения со стороны мигрантов.
Больше десятка российских регионов запретили мигрантам работать во многих сферах. Ограничения ввели в Новосибирской, Тульской, Калужской, Калининградской, Самарской и Челябинской областях, на Камчатке, а также в Крыму, ХМАО и Якутии.
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А так: "Таджикистан призвал своих граждан не ездить в Россию".
пусть ищут каршеринг ишаков и на них рассекают!
у себя в аулах...
транспорте в России.." или "...воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта"?
Точик попросили не въезжать в Россию из точикистон. Ни на авто, ни на поезде, ни на самолете.
Причем тут общественный транспорт в России?