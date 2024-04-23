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Сообщество Без кота и жизнь не та 2291 пост • 512 подписчиков подписаться
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Попытка кота запрыгнуть в нарисованное отверстие

Попытка кота запрыгнуть в нарисованное отверстие

Автор:
23 апреля 2024 07:58
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   неудача   фейл   
1798
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Кот решил прыгнуть в коробку, но он не знал, что отверстие нарисованное.

Так вот ты, хозяин, какой человек. С гнильцой!

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Метки: Видео   Прикол   животные   кот   неудача   фейл   
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11  комментариев
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6k
The Dude 21 минуту назад
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Гвоздь 4 минуты назад
интересно, кто та крыса, что ходит по постам и ставит всем дизлайки, и почему бездействуют психиаторы?
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1k
Миша 7 минут назад
Какая попытка у коти?
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640
Василий 13 минут назад
коробка 9 и 3/4
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55k
Aleksandr 14 минут назад
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10k
Trenzel2003 58 минут назад
Ну теперь его на нарисованную мышь снимите.
И получится как в том анекдоте, про Вовочку, училку и нарисованную муху и батю в ванной.
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4k
Enigma Kuutar Час назад
Тапки все попрятали )))
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1k
Jlav Час назад
Котя получил ранение в бою))
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3k
Звёздный странник Час назад
И такой смачный ШЛЁП!
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43k
Сергей 2 часа назад
Какой то дохлый кот, симулянт короче.
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Себастьян Перейра
  • Дата регистрации: 01.01.1970
  • 3172 поста (3062 в горячем)

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