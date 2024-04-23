Попытка кота запрыгнуть в нарисованное отверстие

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Кот решил прыгнуть в коробку, но он не знал, что отверстие нарисованное.
Так вот ты, хозяин, какой человек. С гнильцой!
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И получится как в том анекдоте, про Вовочку, училку и нарисованную муху и батю в ванной.