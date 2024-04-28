Двое туристов прошли по подвесному мосту без страховки ради селфи

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В Сочи двое туристов, рискуя жизнью, прошли по подвесному мосту на огромной высоте. Это произошло на Орлиных скалах.
Очевидцы сняли на видео двух молодых людей, которые рискнули прогуляться на закрытом мосту, располагающемуся на Орлиных скалах.
По словам автора видео, два парня «отодвинули сеточку» и вышли на мост. При этом, один из любителей острых ощущений достал свой мобильный телефон и сделал фотографию на память.
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