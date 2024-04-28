Двое туристов прошли по подвесному мосту без страховки ради селфи

FISHKINET
Японский аппарат SLIM вышел на связь и прислал фото с Луны Японский аппарат SLIM вышел на связь и прислал фото с Луны Доносы как призвание. «Мастер доносов» из Германии хочет перебраться в Швецию Доносы как призвание. «Мастер доносов» из Германии хочет... Фестиваль грязи в Южной Корее или сумасшедшее веселье без стеснения Фестиваль грязи в Южной Корее или сумасшедшее веселье без стеснения Град размером с кокосовый орех выпал на юге Китая Град размером с кокосовый орех выпал на юге Китая Суд в Ростове арестовал самбиста-блогера, который избивал людей на камеру Суд в Ростове арестовал самбиста-блогера, который избивал людей на... Спасшего людей из пожара дворника наградили картиной и новой спецодеждой Спасшего людей из пожара дворника наградили картиной и новой... Самокатчик нокаутировал пьяного нефтекамца, который кошмарил жителей двора Самокатчик нокаутировал пьяного нефтекамца, который кошмарил... Взрыв газового баллона во время движения Взрыв газового баллона во время движения В Лас-Вегасе учитель избил ученика за расистскую реплику В Лас-Вегасе учитель избил ученика за расистскую реплику Суд арестовал ещё одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Суд арестовал ещё одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Пушистый бесконтактный боец Пушистый бесконтактный боец Девушка с маленькой грудью поинтересовалась в соцсетях, сможет ли она понравиться мужчине Девушка с маленькой грудью поинтересовалась в соцсетях, сможет ли... Завела чужую газель и задавила пешехода Завела чужую газель и задавила пешехода Кошка-химера купается в лучах славы Кошка-химера купается в лучах славы Как снимали фильм "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона": кадры со съемок и 25 интересных фактов Как снимали фильм "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона":... На что способны зубы верблюда? На что способны зубы верблюда? Чёрно-белые кошки: как это было Чёрно-белые кошки: как это было Оплата за обслуживание Оплата за обслуживание В Оренбурге после наводнения белого коня снимали с верхнего этажа с помощью манипулятора В Оренбурге после наводнения белого коня снимали с верхнего этажа...
Главная > Видео
Двое туристов прошли по подвесному мосту без страховки ради селфи

Двое туристов прошли по подвесному мосту без страховки ради селфи

Автор:
28 апреля 2024 10:17
Метки: Видео   Сочи   мост   подвесной мост   селфи   туристы   экстрим   
949
1
1


В Сочи двое туристов, рискуя жизнью, прошли по подвесному мосту на огромной высоте. Это произошло на Орлиных скалах.

Очевидцы сняли на видео двух молодых людей, которые рискнули прогуляться на закрытом мосту, располагающемуся на Орлиных скалах.


По словам автора видео, два парня «отодвинули сеточку» и вышли на мост. При этом, один из любителей острых ощущений достал свой мобильный телефон и сделал фотографию на память.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   Сочи   мост   подвесной мост   селфи   туристы   экстрим   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Типа граф Час назад
Рано или поздно допрыгаются и в землю на два метра .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
641
DuckTales 13 минут назад
Ну , обошлось и слава Богу ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2099 постов (2051 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

472407



Другие посты автора
Популярное
"Чёрный дельфин": людоеды, маньяки и монстры
"Чёрный дельфин": людоеды, маньяки и монстры
Богини 50-х: самые настоящие секс-символы своего времени
Богини 50-х: самые настоящие секс-символы своего времени
Набирающие популярность
Речной транспорт Москвы. Что изменилось в новом сезоне летней навигации
Речной транспорт Москвы. Что изменилось в новом сезоне летней навигации
Российские школьники завоевали 5 золотых и 5 серебряных медалей на Международной Менделеевской олимпиаде по химии
Российские школьники завоевали 5 золотых и 5 серебряных медалей на Международной...
Японский аппарат SLIM вышел на связь и прислал фото с Луны
Японский аппарат SLIM вышел на связь и прислал фото с Луны
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 23 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#в мире#Юмор#интересное#аварии#США#Китай#фильм#пожар
#животные#автомир#Прикол#люди#факты#ДТП#Автовсячина#забавно#подборка#позитив
#машина#кот#кошка#история#интересно#авто аварии#Россия#Суд#природа#новости
Японский аппарат SLIM вышел на связь и прислал фото с Луны Японский аппарат SLIM вышел на связь и прислал фото с Луны Девушка купила квартиру в Сочи за 40 млн ₽ с видом на море, но не учла пару нюансов Девушка купила квартиру в Сочи за 40 млн ₽ с видом на море, но не учла пару нюансов Экстремальный спуск на лыжах в Сочи Экстремальный спуск на лыжах в Сочи В Албании агрессивный ресторатор напал на автомобиль туристов, недовольных его едой В Албании агрессивный ресторатор напал на автомобиль туристов, недовольных его едой Туристка потрогала обезьяну и спровоцировала её Туристка потрогала обезьяну и спровоцировала её Мужчины имитируют съемку с дрона для туристов Мужчины имитируют съемку с дрона для туристов

На что жалуетесь?

Вернуться