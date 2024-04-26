В сети показали дворянскую усадьбу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова

Бывшего замминистра Иванова задержали за получение взятки в особо крупном размере, это ч. 6 ст. 290 УК РФ. Сумму не называют, но «особо крупный» размер начинается с миллиона рублей и чуть ли не до бесконечности. Судя по количеству элитного имущества, там явно не один миллион. Как сообщил источник в правоохранительных органах:

В оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад. Материалы основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий.

Экс-заместителю министра обороны светит до 15 лет за решёткой с конфискацией имущества.