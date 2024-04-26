В сети показали дворянскую усадьбу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова

И уже подсчитали, что у его семьи было 12 объектов недвижимости, в том числе квартира в Мексике, и 5 иномарок.
Вчера обсуждали особняк экс-замминистра Тимура Иванова за миллиард рублей. Там всё «дорого-богато», а находится он на Рублёво-Успенском шоссе.
Сообщают, что экс-зам и его семья владели и другой недвижимостью. Например, квартиркой в Мексике. Но настоящая жемчужина была не там, а в Тверской области - дворянская усадьба, площадью в 2 900 квадратных метров. С фонтаном, залом для приёмов и антикварной мебелью.
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Красивую усадьбу построила компания «Волжский берег», она принадлежит Сергею Бородину - другу арестованного замминистра. У Бородина было сразу сразу 9 юрлиц, так или иначе выполнявших госзаказы, и следствию ещё предстоит подсчитать масштабы ущерба для казны.
Бородин и ещё один фигурант этого дела, Александр Фомин, сидят в СИЗО. Как и Иванов.
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Бывшего замминистра Иванова задержали за получение взятки в особо крупном размере, это ч. 6 ст. 290 УК РФ. Сумму не называют, но «особо крупный» размер начинается с миллиона рублей и чуть ли не до бесконечности. Судя по количеству элитного имущества, там явно не один миллион. Как сообщил источник в правоохранительных органах:
В оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад. Материалы основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий.
Экс-заместителю министра обороны светит до 15 лет за решёткой с конфискацией имущества.
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Я сегодня видео смотрел,картинка примерно такая -