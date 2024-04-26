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В сети показали дворянскую усадьбу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова

В сети показали дворянскую усадьбу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова

Автор:
26 апреля 2024 16:21
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   арест   взятка   замминистра обороны   сизо   тимур иванов   усадьба   
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И уже подсчитали, что у его семьи было 12 объектов недвижимости, в том числе квартира в Мексике, и 5 иномарок.

Вчера обсуждали особняк экс-замминистра Тимура Иванова за миллиард рублей. Там всё «дорого-богато», а находится он на Рублёво-Успенском шоссе.

Сообщают, что экс-зам и его семья владели и другой недвижимостью. Например, квартиркой в Мексике. Но настоящая жемчужина была не там, а в Тверской области - дворянская усадьба, площадью в 2 900 квадратных метров. С фонтаном, залом для приёмов и антикварной мебелью.

Красивую усадьбу построила компания «Волжский берег», она принадлежит Сергею Бородину - другу арестованного замминистра. У Бородина было сразу сразу 9 юрлиц, так или иначе выполнявших госзаказы, и следствию ещё предстоит подсчитать масштабы ущерба для казны.

Бородин и ещё один фигурант этого дела, Александр Фомин, сидят в СИЗО. Как и Иванов.

Бывшего замминистра Иванова задержали за получение взятки в особо крупном размере, это ч. 6 ст. 290 УК РФ. Сумму не называют, но «особо крупный» размер начинается с миллиона рублей и чуть ли не до бесконечности. Судя по количеству элитного имущества, там явно не один миллион. Как сообщил источник в правоохранительных органах:

В оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад. Материалы основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий.

Экс-заместителю министра обороны светит до 15 лет за решёткой с конфискацией имущества.

Источник:

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Метки: Видео   арест   взятка   замминистра обороны   сизо   тимур иванов   усадьба   
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11  комментариев
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11k
Vacony 38 минут назад
да блин ЛЮБОГО возьмите с любым домом выше 300 квадратов в любом элитном месте - все наворовано.
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1k
TruckerOrphan 4 минуты назад
И, что интересно - многия годы никто воровства и неправедного обогащения не замечал. Наверное за последний месяц все случилось, не может же быть иначе.
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43k
Сергей 9 минут назад
ФБК Навального, че то до него не добрался. Мелкая сошка видать был.
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173
ViciousSnake 11 минут назад
По ходу этот генерал-прапорщик наворовал столько, что следакам еще надолго работы хватит.
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11k
Дмитрий 21 минуту назад
Бородин с фотографии напомнил:

Ссылка www.youtube.com
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28k
Sheir 24 минуты назад
Любопытное наблюдение: чем больше рылом похож на свинью и быдло, тем больше в дворяне тянет этих нуворишей)
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6k
Дмитрий ! Полчаса назад
Миллион...рублей!
А то никто не знал. Все там вместе бухали, и у тех кто "нашел" тоже самое есть. Лицемеры е_б_а_н_ы_е. Ща маленько уши прижмут, неделю не поворуют и всё повториться снова. Ненавижу мразей!
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272
Влад Дмитрий ! 9 минут назад
Хе.. Уже начали выносить сумки с деньгами. И там явно не миллион,и даже не миллиард..
Я сегодня видео смотрел,картинка примерно такая -
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7k
Трям 40 минут назад
За 10 лямов готов забрать!
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August
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