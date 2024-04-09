Раритетный микроавтобус-кемпер выставили на продажу в Нидерландах

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В закромах одного из дилеров классических автомобилей в Нидерландах нашёлся любопытный британский раритет. Это микроавтобус Bedford CA, переделанный в кемпер кузовным ателье Мартина-Уолтера из графства Кент. Такая модификация даже имеет собственное название Dormobile. Оценили его в 40 тысяч евро.
Рецепт классического британского кемпера достаточно прост. Мастера срезали часть оригинальной крыши и заменили её подъёмной с парой окон. Благодаря этому внутри Dormobile можно стоять в полный рост, а также организовать два спальных места на встроенных раскладушках.
Всего модель рассчитана на четырёх пассажиров. В задней части установлены два кресла, обитые винилом, которые вместе с парой передних сидений трансформируются в кровати для оставшихся двух жильцов.
Внутри также организована компактная кухня с раковиной, газовой горелкой и спрятанным в одном из ящиков холодильником. А на распашных дверцах можно заметить карманы для различной мелочовки.
В движение Dormobile приводится простеньким 1.6-литровым бензиновым мотором, агрегатированным с механической коробкой передач. Доступ к двигателю, к слову, осуществляется изнутри автомобиля.
Базовый Bedford CA был достаточно популярной моделью как в самой Великобритании, так и в Австралии, Новой Зеландии и Канаде. Различные модификации шасси выпускались с 1952 по 1969 год. За 17 лет было произведено около 370 тысяч единиц. Однако сколько из них в итоге превратились в кемперы, доподлинно неизвестно. Продавцы Dormobile утверждают, что до наших дней их дожило не очень-то и много, особенно в хорошем состоянии. Поэтому конкретный экземпляр 1961 года выпуска оценивается в 40 тысяч евро.
Всего модель рассчитана на четырёх пассажиров. В задней части установлены два кресла, обитые винилом, которые вместе с парой передних сидений трансформируются в кровати для оставшихся двух жильцов.
Внутри также организована компактная кухня с раковиной, газовой горелкой и спрятанным в одном из ящиков холодильником. А на распашных дверцах можно заметить карманы для различной мелочовки.
В движение Dormobile приводится простеньким 1.6-литровым бензиновым мотором, агрегатированным с механической коробкой передач. Доступ к двигателю, к слову, осуществляется изнутри автомобиля.
Базовый Bedford CA был достаточно популярной моделью как в самой Великобритании, так и в Австралии, Новой Зеландии и Канаде. Различные модификации шасси выпускались с 1952 по 1969 год. За 17 лет было произведено около 370 тысяч единиц. Однако сколько из них в итоге превратились в кемперы, доподлинно неизвестно. Продавцы Dormobile утверждают, что до наших дней их дожило не очень-то и много, особенно в хорошем состоянии. Поэтому конкретный экземпляр 1961 года выпуска оценивается в 40 тысяч евро.
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Метки: Bedford Автовсячина авто автодом автомир автомобили кемпер машина микроавтобус раритет тюнинг
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