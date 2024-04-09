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Раритетный микроавтобус-кемпер выставили на продажу в Нидерландах

Раритетный микроавтобус-кемпер выставили на продажу в Нидерландах

Автор:
09 апреля 2024 12:55
Сообщество : Автомир
Метки: Bedford   Автовсячина   авто   автодом   автомир   автомобили   кемпер   машина   микроавтобус   раритет   тюнинг   
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В закромах одного из дилеров классических автомобилей в Нидерландах нашёлся любопытный британский раритет. Это микроавтобус Bedford CA, переделанный в кемпер кузовным ателье Мартина-Уолтера из графства Кент. Такая модификация даже имеет собственное название Dormobile. Оценили его в 40 тысяч евро.
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Метки: Bedford   Автовсячина   авто   автодом   автомир   автомобили   кемпер   машина   микроавтобус   раритет   тюнинг   
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Ирина 10 минут назад
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Добрый Бабайка
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