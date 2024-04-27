Взрыв газового баллона во время движения

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В Челябинской области на 183-м километре автодороги «Чебаркуль-Уйское-Сурменево-Магнитогорск» прямо во время движения у автомобиля ВАЗ-2115 взорвался газовый баллон. Никто не пострадал, водитель и два пассажира от медицинской помощи отказались.
Сотрудниками полиции установлено, что ГБО в автомобиле установлено без согласования с Госавтоинспекцией. В отношении водителя составлен административный материал за незаконное внесение изменений в конструкцию транспортного средства.
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