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Взрыв газового баллона во время движения

Взрыв газового баллона во время движения

Автор:
27 апреля 2024 12:19
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ГАЗ   ГБО   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   взрыв   машина   
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В Челябинской области на 183-м километре автодороги «Чебаркуль-Уйское-Сурменево-Магнитогорск» прямо во время движения у автомобиля ВАЗ-2115 взорвался газовый баллон. Никто не пострадал, водитель и два пассажира от медицинской помощи отказались.

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Метки: Видео   ГАЗ   ГБО   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   взрыв   машина   
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5  комментариев
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40k
АнтонПолднев 2 часа назад
Это, естественно, не баллон взорвался. Загазовался багажник и хлопнуло.
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22k
alexis 41 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Александр Ломовицкий 49 минут назад
Это не Бум . Вот БУМ

Ссылка coub.com
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25k
MrGod 55 минут назад
Кто знает, когда газовое у него окупится?
Друг спрашивает)
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36k
Fat Lynx 2 часа назад
Вот и покурил...
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1419 постов (1434 в горячем)

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