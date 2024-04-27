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Девушка с маленькой грудью поинтересовалась в соцсетях, сможет ли она понравиться мужчине

Девушка с маленькой грудью поинтересовалась в соцсетях, сможет ли она понравиться мужчине

Автор:
27 апреля 2024 22:23
Метки: Девушка   Размер   Юмор   грудь   мнение   мужчины   соцсети   
2309
18

Маленькая или большая? Это вечный вопрос, ответ на который всегда звучит неоднозначно. Этот пост посвящен представительнице прекрасной половине человечества, которая получила исчерпывающие ответы от разнополых пользователей соцсетей.

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Метки: Девушка   Размер   Юмор   грудь   мнение   мужчины   соцсети   
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19  комментариев
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4k
kuchipachi Час назад
Лишь бы члена не было у девушки
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4k
Александр Ломовицкий 10 минут назад
Чем задавать такие в общем то глупые вопросы девочка сначала посмотрела бы на Йовович Милку с - 1 размером да и другие примеры можно найти . Важна не только грудь а тут вкусы очень разные у всех но и как тут было сказано человек в целом .
и вобще после 20 больше на задницу внимание обращаешь чем на грудь.
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2k
Alex Fisher 13 минут назад
Самая сексуальная часть девушки-улыбка.
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1k
mosfan 15 минут назад
Как пел Линдеманн:

Sie muss nicht schön sein.
Sie muss nicht klug sein, nein.
Sie muss nicht reich sein.
Kein Modell mit lange Schritten.
Doch Dicke Titten!!

Она не должна быть красивой
Она не должна быть умной, нет
Она не должна быть богатой
Не модель с длинным шагом (длинными ногами)
Лишь с большими сись..ми.
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890
Jay Freeman 23 минуты назад
Ни разу не видел, чтобы большая грудь выглядела красиво. А силикон тем более.
Так что согласен с мнением, что 2-ой размер - это максимум. Ну может 3-й ещё как-то, а больше - это уже для тех, кому грудь не важна. Такие мужики тоже есть, так что на любой товар есть покупатель. Но ценители женской груди любят только маленькие размеры.
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61k
turyst Полчаса назад

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63
Бывалый Трус turyst 13 минут назад
По итогу, у которой из них грудь то была больше?
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2k
Александр Шевченко Полчаса назад
;)
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25k
Павел Плеханов 36 минут назад
Есть такое мнение: "Если женская грудь не вмещается в мужскую руку - это не грудь, а вымя".
Не могу однозначно поддержать данную фразу, всё хорошо в меру. И не в сиськах дело, а в женщине в целом.

И да, неприемлимый вариант женской груди - это когда два прыщика. Т.е. натурально на ровной грудине торчат два соска. И всё. Как у девочки 12 лет (да и то не у всех). Вот это уже неправильно для взрослого человека.
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59k
zloykoyot 42 минуты назад
Может понравиться, может и не понравиться. И грудь в этом играет совсем не главную роль. Идеальная фотомодель с идеальной фигурой может быть нахрен никому не нужна, если она тупая стервозина. И тут дама с невыразительной внешностью, но с нормальным характером и с которой можно общаться по широкому кругу тем той самой красивой кукле-пустышке легко даст сто очков форы.
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11k
Дмитрий 56 минут назад
Даже наверное не открою секрета, но маленькая грудь мужикам тоже нравиться. По этому! Никаких комплексов! И вообще конечно в первую очередь не из за груди мужики баб выбирают!!!
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1k
Шершень 59 минут назад
Красота в глазах смотрящего
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16k
Ёшкин кот Час назад
Что я думаю об этом? Надо смотреть. А уже потом оценивать
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12k
Dihydrogen Monoxide Час назад
Мне 45 лет, и было у меня женщин не мало(ну или не много- это смотря для кого)). Были женщины и с маленькой грудью и с большой. Была женщина с грудью как уши спаниэля. Хотя ей было тогда 32 года всего, но такова физиология. У кого-то после рождения ребенка грудь практически не меняется, особенно если женщина не кормит грудью, если кормит - 100% грудь обвиснет. И как раз тут плохо если грудь большая, висеть будет дАльше. НО всегда женщину оценивал только в общем, целиком и полностью, а не только сиськи. Ведь большинство времени мужчина и женщина, которые в отношениях, проводят не в постели, а в одежде и в разговорах. А если поговорить не о чем, то это как подрочить ))).
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14k
кира Час назад
Не знаю, как мужчинам, как женщина могу сказать, что маленькая грудь - это удобно. Можно спокойно лежать на животе, носить любую одежду, не мучиться в жару, не носить стягивающий бюзик, заниматься спортом, танцевать, махать руками без страха, что оторвет пуговицы и еще много всяких маленьких удобств. С возрастом грудь увеличится, так что ловите плюсы сейчас.
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5k
Tuskub Час назад
Сиське и большие руки. Точка. Все вопросы решены)))
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Richard
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