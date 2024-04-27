Девушка с маленькой грудью поинтересовалась в соцсетях, сможет ли она понравиться мужчине

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Маленькая или большая? Это вечный вопрос, ответ на который всегда звучит неоднозначно. Этот пост посвящен представительнице прекрасной половине человечества, которая получила исчерпывающие ответы от разнополых пользователей соцсетей.
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и вобще после 20 больше на задницу внимание обращаешь чем на грудь.
Sie muss nicht schön sein.
Sie muss nicht klug sein, nein.
Sie muss nicht reich sein.
Kein Modell mit lange Schritten.
Doch Dicke Titten!!
Она не должна быть красивой
Она не должна быть умной, нет
Она не должна быть богатой
Не модель с длинным шагом (длинными ногами)
Лишь с большими сись..ми.
Так что согласен с мнением, что 2-ой размер - это максимум. Ну может 3-й ещё как-то, а больше - это уже для тех, кому грудь не важна. Такие мужики тоже есть, так что на любой товар есть покупатель. Но ценители женской груди любят только маленькие размеры.
Не могу однозначно поддержать данную фразу, всё хорошо в меру. И не в сиськах дело, а в женщине в целом.
И да, неприемлимый вариант женской груди - это когда два прыщика. Т.е. натурально на ровной грудине торчат два соска. И всё. Как у девочки 12 лет (да и то не у всех). Вот это уже неправильно для взрослого человека.