Кота заинтересовала пена для ванны

Котики известны тем, что являются очень любопытными питомцами. И это касается не только еды, но и других сторон их жизни. Хотя вкусняшки их, конечно, интересуют больше всего. И искать они готовы их везде. Даже в ванной.

Котейка из видео, например, решил попытать удачу во время купания своей хозяйки. Однако его интересовал не человек, а его чудесное пенящееся средство. А именно, пеню для ванной. И как только котик оказался возле своей цели, тут же зачерпнул пену лапкой и попробовал. И, судя по выражению мордочки, даже не разочаровался во вкусе.