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Сообщество Без кота и жизнь не та 2324 поста • 514 подписчиков подписаться
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Кота заинтересовала пена для ванны

Кота заинтересовала пена для ванны

Автор:
27 апреля 2024 13:46
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   ванна   животные   кот   пена   
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Любопытный кот в поисках еды забрёл в ванную комнату. Питомца очень заинтересовала пена в ванне с водой.

Котики известны тем, что являются очень любопытными питомцами. И это касается не только еды, но и других сторон их жизни. Хотя вкусняшки их, конечно, интересуют больше всего. И искать они готовы их везде. Даже в ванной.

Котейка из видео, например, решил попытать удачу во время купания своей хозяйки. Однако его интересовал не человек, а его чудесное пенящееся средство. А именно, пеню для ванной. И как только котик оказался возле своей цели, тут же зачерпнул пену лапкой и попробовал. И, судя по выражению мордочки, даже не разочаровался во вкусе.

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Метки: Видео   Прикол   ванна   животные   кот   пена   
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Forestdude
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