Забавный случай в лифте

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Камера наблюдения, установленная в лифте, запечатлела курьезную сцену. Парень зашёл в кабину и нажал кнопку нужного этажа. В какой-то момент лифт доехал, однако двери перед лицом героя видео так и не открылись.
Замуровали, демоны!
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