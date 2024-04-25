FISHKINET
Сообщество Юмор 18767 постов • 3683 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Забавный случай в лифте

Забавный случай в лифте

Автор:
25 апреля 2024 08:33
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Реакция   инцидент   лифт   люди   
571
1
1

Камера наблюдения, установленная в лифте, запечатлела курьезную сцену. Парень зашёл в кабину и нажал кнопку нужного этажа. В какой-то момент лифт доехал, однако двери перед лицом героя видео так и не открылись.

Замуровали, демоны!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   Прикол   Реакция   инцидент   лифт   люди   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
BiZ 4 минуты назад
глухой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
vasilykopkov 2 минуты назад
Станиславского в студию!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3636 постов (3546 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

631122



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Башкирии задержали предпринимателя, который вместе с сыновьями и знакомыми избил подростков
В Башкирии задержали предпринимателя, который вместе с сыновьями и знакомыми избил...
Инструкции и полезные советы на все случаи жизни
Инструкции и полезные советы на все случаи жизни
Набирающие популярность в сообществах
Эти часы настоящее произведение искусства
Эти часы настоящее произведение искусства
Озёрные авианосцы США. История USS Wolverine
Озёрные авианосцы США. История USS Wolverine
Оклад и 29 тысяч сверху
Оклад и 29 тысяч сверху
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 24 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#автомобили#интересно#аварии#забавно#собака#люди#кошка#новости#Пёс
#фото#автомир#Юмор#ДТП#Китай#кот#история#факты#Реакция#кино
#Прикол#машина#в мире#авто аварии#позитив#дети#интересное#Автовсячина#Россия#улыбнуло
Оклад и 29 тысяч сверху Оклад и 29 тысяч сверху Пассажир лифта получил ушибы из-за своей невнимательности Пассажир лифта получил ушибы из-за своей невнимательности Розыгрыш с коробками пошёл не по плану Розыгрыш с коробками пошёл не по плану Работник парка развлечений подшучивает над посетителями аттракциона Работник парка развлечений подшучивает над посетителями аттракциона Цветочный боец "избил" лифт в подъезде Цветочный боец "избил" лифт в подъезде Ничего личного: необычный разговор с кадровиком Ничего личного: необычный разговор с кадровиком

На что жалуетесь?

Вернуться