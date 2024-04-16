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Милая девушка с непростой судьбой

Милая девушка с непростой судьбой

Автор:
16 апреля 2024 13:09
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Девушка   Жизнь   дцп   интервью   люди   
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Автор видео остановил на улице девушку и попросил дать короткое интервью. Девушка согласилась и рассказала о своем непростом детстве и жизни сейчас.

Сильный человек, который заслуживает уважения и восхищения.

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Метки: Видео   Девушка   Жизнь   дцп   интервью   люди   
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1  комментарий
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kσρβγς Полчаса назад
Для ДЦП - очень крепко держится... Молодец девчонка!
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 2964 поста (2901 в горячем)

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