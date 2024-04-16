Милая девушка с непростой судьбой

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Автор видео остановил на улице девушку и попросил дать короткое интервью. Девушка согласилась и рассказала о своем непростом детстве и жизни сейчас.
Сильный человек, который заслуживает уважения и восхищения.
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