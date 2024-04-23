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Tesla Model X превратили в машину времени, как в фильме «Назад в будущее»

Tesla Model X превратили в машину времени, как в фильме «Назад в будущее»

Автор:
23 апреля 2024 14:44
Сообщество : Автомир
Метки: DMC   Tesla   Автовсячина   Назад в будущее   авто   автомир   автомобили   делореан   кино   машина   машина времени   тюнинг   фильм   электромобиль   
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На youtube-канале Supercar Blondie появился видеорассказ о самой, возможно, необычной Tesla Model X. Её владелец превратил электрокроссовер, по его выражению, в машину времени DeLorean DMC-12 из «Назад в будущее», как если бы фильм снимался в 2024 году. Model X умеет даже имитировать огненные следы шин при разгоне.

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Метки: DMC   Tesla   Автовсячина   Назад в будущее   авто   автомир   автомобили   делореан   кино   машина   машина времени   тюнинг   фильм   электромобиль   
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4  комментария
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25k
SolomonA 2 часа назад
Все равно это не Де Лореан...
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9k
Владимир 50 минут назад
Жалкая пародия
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533
DuckTales 2 часа назад
Шикарно сделали обе тачки
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33k
Юрьевич 2 часа назад
Тот случай, когда детство в жопе заиграло...
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Добрый Бабайка
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