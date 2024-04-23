Tesla Model X превратили в машину времени, как в фильме «Назад в будущее»

Создатель необычного электрокара переименовал его в TMC и предпочитает называть Tesla Time Machine. Кузов Model X украшен имитацией электропроводки и скопированной с оригинального киноавтомобиля надстройкой на корме, для чего пришлось серьёзно переработать дверь багажника. Кроме того, кроссовер оснастили очень похожими колёсными дисками.



По обеим сторонам заднего бампера установлены компактные огнемёты с защитными накладками, предохраняющими бампер от перегрева. Кроме того, Tesla Model X способна имитировать звук запускающегося и работающего ДВС при помощи динамиков, встроенных в днище. Дополнительное сходство с DMC-12 электрокару добавляют открывающиеся вверх задние двери, но такими дверями Model X комплектуется с завода.



В салоне есть копия так называемого конденсатора потока, который в оригинале обеспечивал перемещения во времени, имеются ховерборд Марти Макфлая, аутентичные приборы и тумблерный пульт управления дополнительными функциями. Необычная пасхалка размещена под передним капотом: игрушечный хомяк бегает в колесе в окружении дискотечной подсветки и миниатюрных зеркальных шаров. Как пошутил рассказчик в видео, это основной источник энергии для электрокара.



На постройку электромобиля у неназванного тюнинг-ателье ушло полгода.