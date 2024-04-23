Tesla Model X превратили в машину времени, как в фильме «Назад в будущее»

1073
1
1
На youtube-канале Supercar Blondie появился видеорассказ о самой, возможно, необычной Tesla Model X. Её владелец превратил электрокроссовер, по его выражению, в машину времени DeLorean DMC-12 из «Назад в будущее», как если бы фильм снимался в 2024 году. Model X умеет даже имитировать огненные следы шин при разгоне.
Создатель необычного электрокара переименовал его в TMC и предпочитает называть Tesla Time Machine. Кузов Model X украшен имитацией электропроводки и скопированной с оригинального киноавтомобиля надстройкой на корме, для чего пришлось серьёзно переработать дверь багажника. Кроме того, кроссовер оснастили очень похожими колёсными дисками.
По обеим сторонам заднего бампера установлены компактные огнемёты с защитными накладками, предохраняющими бампер от перегрева. Кроме того, Tesla Model X способна имитировать звук запускающегося и работающего ДВС при помощи динамиков, встроенных в днище. Дополнительное сходство с DMC-12 электрокару добавляют открывающиеся вверх задние двери, но такими дверями Model X комплектуется с завода.
В салоне есть копия так называемого конденсатора потока, который в оригинале обеспечивал перемещения во времени, имеются ховерборд Марти Макфлая, аутентичные приборы и тумблерный пульт управления дополнительными функциями. Необычная пасхалка размещена под передним капотом: игрушечный хомяк бегает в колесе в окружении дискотечной подсветки и миниатюрных зеркальных шаров. Как пошутил рассказчик в видео, это основной источник энергии для электрокара.
На постройку электромобиля у неназванного тюнинг-ателье ушло полгода.
По обеим сторонам заднего бампера установлены компактные огнемёты с защитными накладками, предохраняющими бампер от перегрева. Кроме того, Tesla Model X способна имитировать звук запускающегося и работающего ДВС при помощи динамиков, встроенных в днище. Дополнительное сходство с DMC-12 электрокару добавляют открывающиеся вверх задние двери, но такими дверями Model X комплектуется с завода.
В салоне есть копия так называемого конденсатора потока, который в оригинале обеспечивал перемещения во времени, имеются ховерборд Марти Макфлая, аутентичные приборы и тумблерный пульт управления дополнительными функциями. Необычная пасхалка размещена под передним капотом: игрушечный хомяк бегает в колесе в окружении дискотечной подсветки и миниатюрных зеркальных шаров. Как пошутил рассказчик в видео, это основной источник энергии для электрокара.
На постройку электромобиля у неназванного тюнинг-ателье ушло полгода.
Источник:
Ссылки по теме:
- Китайская GAC показала автомобили будущего
- Гиперкар Hyperion XP-1 мощностью 2038 л.с. выставят на продажу
- Mazda представила флагманский кроссовер CX-80
- Большие штрафы для самокатчиков и велосипедистов планируют ввести уже с 1 июня
- Сверхмощный внедорожник Mengshi M-Hero переделали в багги
Метки: DMC Tesla Автовсячина Назад в будущее авто автомир автомобили делореан кино машина машина времени тюнинг фильм электромобиль
Новости партнёров
реклама