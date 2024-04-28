Град размером с кокосовый орех выпал на юге Китая

В минувшую субботу не только жители Небраски, Айовы и Техаса были крайне недовольны погодой,

досталось по полной и китайцам.

Пять человек погибли, 33 пострадали из-за торнадо в городе Гуанчжоу на юге Китая, передает местные СМИ. Из-за торнадо поврежденными оказались более 140 фабричных и заводских зданий. Обрушения жилых домов не произошло.

Это не кадры из фильма про апокалипсис, а реальные съемки непогоды.