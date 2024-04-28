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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1381 пост • 58 подписчиков подписаться
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Град размером с кокосовый орех выпал на юге Китая

Град размером с кокосовый орех выпал на юге Китая

Автор:
28 апреля 2024 06:36
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Китай   град   погибшие   разрушения   торнадо   
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У природы нет плохой погоды. Вранье, это вам любой житель Китая скажет.

В минувшую субботу не только жители Небраски, Айовы и Техаса были крайне недовольны погодой,

досталось по полной и китайцам.

Пять человек погибли, 33 пострадали из-за торнадо в городе Гуанчжоу на юге Китая, передает местные СМИ. Из-за торнадо поврежденными оказались более 140 фабричных и заводских зданий. Обрушения жилых домов не произошло.


Это не кадры из фильма про апокалипсис, а реальные съемки непогоды.

Разрушительный ветер принес с собой не менее ужасающий град. Некоторые градины были размером с кокосовый орех.


Хотя назвать градом эти куски льда, падавшие с неба, откровенно говоря, сложно.


Торнадо затронул расстояние около 1 километра, а экстремальные погодные условия были зафиксированы в округе Гуанмин, город Чжунлуотань и в деревнях Чэндун, Цзиньпань и Лянтянь.


Согласно прогнозу метеорологического департамента, Гуандун по-прежнему переживает период сильной конвекции и обильных осадков, и риск стихийных бедствий, таких как наводнения и оползни, высок.

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Метки: Видео   Китай   град   погибшие   разрушения   торнадо   
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10  комментариев
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7k
Mixalych 2 часа назад
2012 на яву и никакой фантастики
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18k
a_komolow 12 минут назад
Жуть!
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9k
Андрей 13 минут назад
Как это вообще возможно? Как такие глыбы льда могли в небе сформироваться?
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848
vtoroyshans 39 минут назад
Ссылка youtu.be
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16k
Типа граф 45 минут назад
Во там машин то пофигачило , ремонт в копеечку встанет .
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15k
котегRUS Час назад
не могу понять... как там эти градины в туче висят ?
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189
Миха котегRUS Полчаса назад
Вот вот. Это же надо успеть в такой кусок сформироваться пока падает. Тоже удивлён
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29k
Alex Час назад
Природа решила от людишек избавиться.. пора бы уже
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