Град размером с кокосовый орех выпал на юге Китая

У природы нет плохой погоды. Вранье, это вам любой житель Китая скажет.
В минувшую субботу не только жители Небраски, Айовы и Техаса были крайне недовольны погодой,
досталось по полной и китайцам.
Пять человек погибли, 33 пострадали из-за торнадо в городе Гуанчжоу на юге Китая, передает местные СМИ. Из-за торнадо поврежденными оказались более 140 фабричных и заводских зданий. Обрушения жилых домов не произошло.
Это не кадры из фильма про апокалипсис, а реальные съемки непогоды.
Разрушительный ветер принес с собой не менее ужасающий град. Некоторые градины были размером с кокосовый орех.
Торнадо затронул расстояние около 1 километра, а экстремальные погодные условия были зафиксированы в округе Гуанмин, город Чжунлуотань и в деревнях Чэндун, Цзиньпань и Лянтянь.
Согласно прогнозу метеорологического департамента, Гуандун по-прежнему переживает период сильной конвекции и обильных осадков, и риск стихийных бедствий, таких как наводнения и оползни, высок.
Источник:
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