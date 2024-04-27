FISHKINET
Сообщество Аварии 7957 постов • 567 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Поймали и тумаков надавали

Поймали и тумаков надавали

Автор:
27 апреля 2024 11:26
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДПС   ДТП   Погоня   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   полиция   
1302
1
1
В Белово, Кемеровская область, мотоциклист пытался скрыться от сотрудников полиции, но попал в ДТП и получил "по каске".
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДПС   ДТП   Погоня   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   полиция   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
10k
Гвоздь 2 часа назад
не самая цивилизованная Россия
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Fat Lynx 22 минуты назад
Ну... по факту сильно превысили свои полномочия. Пи*дить задержанного если он не сопротивляется нельзя как бы не хотелось. На это государство полномочия ДПС не давала.
Короче, мотоциклисту БОЛЬШОЙ штраф и общественные работы, а гайцов гнать на*уй с работы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
187
w Полчаса назад
Хорошо, но мало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Дмитрий 49 минут назад
Профессионализм представителей наших правоохранителей год от года не вызывает сомнения! Зачем валить его(нарушителя), если потом все встают и идут, в том числе и задерживаемый? Ну если уж завалили, наденьте наручники! Он бы и так пошёл, без валяния на земле! Ничего не меняется ....в лучшую сторону.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Сибиряк 54 минуты назад
маловато будет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Vacony Час назад
странные методы задержания..
где то слышал, что мотоциклистов не преследуют ...
а тут - видят же что ДТП по сути... может типа первую помощь ? у него рука, ключица сломана ? ... потом одеть наручники и в машину... зачем крутить, бить и т.д.... А тут действует право на самооборону ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Голос Вселенной Час назад
Вместо того, чтобы сразу начать проводить задержание "мордой в пол" и прочее, менты зачем-то начали втыкать ему боксом по лицу в каске, вымещая злость... Как гопота прям налетели...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
187
w Голос Вселенной 23 минуты назад
Ты обычно в таких случаях суёшь ментам перо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1418 постов (1434 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

61350



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Остаётся только смеяться: всё о пластической хирургии
Остаётся только смеяться: всё о пластической хирургии
«Я смотрела в его глаза и видела в них жуткую ненависть»: чемпионка UFC не простила мигранта, пытавшегося сбить её на машине
«Я смотрела в его глаза и видела в них жуткую ненависть»: чемпионка UFC не простила...
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 26 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 26 апреля
Итальянский плавучий госпиталь со сложной и печальной судьбой
Итальянский плавучий госпиталь со сложной и печальной судьбой
Тестируем маленького домашнего помощника
Тестируем маленького домашнего помощника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Прикол#Юмор#аварии#авто аварии#Автовсячина#Реакция#подборка#собака
#животные#машина#в мире#интересное#факты#ДТП#позитив#забавно#фильм#Россия
#кот#автомир#кошка#люди#интересно#история#кино#США#Китай#Еда
Тестируем маленького домашнего помощника Тестируем маленького домашнего помощника Уходя от погони устроил смертельное ДТП Уходя от погони устроил смертельное ДТП Я не я и тачка не моя. Пьяный водитель устроив серьёзное ДТП попытался сбежать Я не я и тачка не моя. Пьяный водитель устроив серьёзное ДТП попытался сбежать Обгон через сплошную с летальным исходом Обгон через сплошную с летальным исходом Из 7 человек выжили только двое Из 7 человек выжили только двое На полном ходу в разделительное ограждение На полном ходу в разделительное ограждение

На что жалуетесь?

Вернуться