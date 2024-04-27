Поймали и тумаков надавали

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В Белово, Кемеровская область, мотоциклист пытался скрыться от сотрудников полиции, но попал в ДТП и получил "по каске".
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Короче, мотоциклисту БОЛЬШОЙ штраф и общественные работы, а гайцов гнать на*уй с работы.
где то слышал, что мотоциклистов не преследуют ...
а тут - видят же что ДТП по сути... может типа первую помощь ? у него рука, ключица сломана ? ... потом одеть наручники и в машину... зачем крутить, бить и т.д.... А тут действует право на самооборону ?
На что они рассчитывали, если бы у него была бы цель оказать сопротивление при задержании??????? Абсолютно непрофессиональное поведение стражей. Они смогли его спокойно задержать исключительно потому, что он сам не сопротивлялся и позволил это сделать...