68-летняя пенсионерка возродила МММ и наворовала миллиард на незаконных кредитах

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Бабушка из Волгограда разработала преступную схему, очень напоминающую пирамиду Мавроди. Она привлекла всех родственников и знакомых, убедив их брать кредиты, а деньги вкладывать в пирамиду.
По началу все шло идеально — преступники погашали займы из средств новых участников «пирамиды». При этом половину от суммы кредитов они забирали себе, обещая постепенно погашать задолженность.
Так аферисты украли около миллиарда рублей. Силовики провели 28 обысков и изъяли 13 автомобилей, компьютеры и кредитные договоры. Участников группировки задержали, на них завели уголовное дело.
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