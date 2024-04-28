68-летняя пенсионерка возродила МММ и наворовала миллиард на незаконных кредитах

По началу все шло идеально — преступники погашали займы из средств новых участников «пирамиды». При этом половину от суммы кредитов они забирали себе, обещая постепенно погашать задолженность.

Так аферисты украли около миллиарда рублей. Силовики провели 28 обысков и изъяли 13 автомобилей, компьютеры и кредитные договоры. Участников группировки задержали, на них завели уголовное дело.