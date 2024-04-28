В Шереметьево поймали таксистов-нелегалов во время масштабной облавы

Перед праздниками в России проводят мероприятия по обеспечению безопасности.
В аэропорту Шереметьево произошла массовая облава, целью которой стали иностранцы, находящиеся в России нелегально или нарушающие закон. Сообщается, что проверено больше 350 таксистов-нелегалов, а также примерно 230 сотрудников подрядных организаций - поваров, уборщиков и прочий персонал.
Проверка пока продолжается. Однако Telegram-канал Mash сообщил, что задержаны как минимум семеро таксистов-нелегалов, выписано 26 административных штрафов о незаконной работе и нарушении требований при перевозке пассажиров.
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У иностранцев изъяли вещи, которые используются для подделки официальных бумаг: бланки липовых путевых листов, печати, ламинатор. Облава объясняется антитеррористическими мерами в преддверии праздников.
В рамках антитеррористических акций также в аэропортах России запретили использовать железные столовые приборы. Теперь пассажирам придётся довольствоваться пластиком.
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ЭТО ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ ПОСТОЯННО, а не набегами приуроченными к какому-нибудь событию или трагедии...
Чем блин гаишники теперь занимаются, если на ДТП не ездят, за скоростным режимом не следят (камеры теперь)? Пенсионеров, которые валерьянку приняли на пьяную езду разводят только?
И я не про чурок , а про то што на складах !!!