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В Шереметьево поймали таксистов-нелегалов во время масштабной облавы

В Шереметьево поймали таксистов-нелегалов во время масштабной облавы

Автор:
28 апреля 2024 17:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Шереметьево   иностранцы   мигранты   облава   полиция   таксисты   
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Перед праздниками в России проводят мероприятия по обеспечению безопасности.

В аэропорту Шереметьево произошла массовая облава, целью которой стали иностранцы, находящиеся в России нелегально или нарушающие закон. Сообщается, что проверено больше 350 таксистов-нелегалов, а также примерно 230 сотрудников подрядных организаций - поваров, уборщиков и прочий персонал.

Проверка пока продолжается. Однако Telegram-канал Mash сообщил, что задержаны как минимум семеро таксистов-нелегалов, выписано 26 административных штрафов о незаконной работе и нарушении требований при перевозке пассажиров.

У иностранцев изъяли вещи, которые используются для подделки официальных бумаг: бланки липовых путевых листов, печати, ламинатор. Облава объясняется антитеррористическими мерами в преддверии праздников.

В рамках антитеррористических акций также в аэропортах России запретили использовать железные столовые приборы. Теперь пассажирам придётся довольствоваться пластиком.

Источник:

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Метки: Москва   Шереметьево   иностранцы   мигранты   облава   полиция   таксисты   
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8  комментариев
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33k
Юрьевич 3 часа назад
Как достала эта компанейщина.
ЭТО ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ ПОСТОЯННО, а не набегами приуроченными к какому-нибудь событию или трагедии...
Чем блин гаишники теперь занимаются, если на ДТП не ездят, за скоростным режимом не следят (камеры теперь)? Пенсионеров, которые валерьянку приняли на пьяную езду разводят только?
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17k
ron 5 минут назад
Я никогда ни за что ни в каком варианте не поверю, что местные аэропортовские менты не знали о нарушениях!
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890
Рома 18 минут назад
Если б менты ещё своих кормильцев в "Шарике" не курсанули за кипежь , улов был бы такой , что сам ВВП в прямом эфире охреневал бы !
И я не про чурок , а про то што на складах !!!
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7k
Харон ( Χάρων) Час назад
Чемодан-вокзал-аул.
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437
gvg 2 часа назад
А не пора ли задавать вопросы, тем кто предоставляет им рабочие места?
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7k
Трям 2 часа назад
Может они там депортацию ожидали? )))
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4979 постов (4765 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
354690



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