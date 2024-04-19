Гроб на колёсиках оценили в 29 000 $

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На онлайн-аукционе Bring a Trailer за 28 750 долларов обрёл нового владельца самоходный гроб. Необычная самоделка оснащена двигателем V8 и автоматической коробкой передач. Вдобавок она имеет право ездить по дорогам общего пользования.
Аппарат строили на Лонг-Айленде (штат Нью-Йорк) в 2008–2010 годах. Выполняющий роль кузова гроб ненастоящий, сделан из стеклопластика. Шасси на базе стальной рамы изготовлено вручную. Водительское место располагается сзади, причём дифференциал оказывается под коленями.
В средней части машины установлен карбюраторный двигатель Chevrolet Small Block V8. Он сопряжён с автоматической коробкой передач. Плоский топливный бак вынесен вперёд и окрашен в бронзовый цвет, чтобы не выделяться. Спереди также установлено «надгробие», фары и фонари стилизованы под средневековые.
Самое удивительное, что самоделка имеет право передвигаться по обычным дорогам. Она зарегистрирована в Нью-Йорке как Ford 1928 года выпуска и имеет номерной знак. Вместе с автомобилем новому владельцу перешла коллекция из полусотни различных наград, полученных машиной на соревнованиях и выставках.
В средней части машины установлен карбюраторный двигатель Chevrolet Small Block V8. Он сопряжён с автоматической коробкой передач. Плоский топливный бак вынесен вперёд и окрашен в бронзовый цвет, чтобы не выделяться. Спереди также установлено «надгробие», фары и фонари стилизованы под средневековые.
Самое удивительное, что самоделка имеет право передвигаться по обычным дорогам. Она зарегистрирована в Нью-Йорке как Ford 1928 года выпуска и имеет номерной знак. Вместе с автомобилем новому владельцу перешла коллекция из полусотни различных наград, полученных машиной на соревнованиях и выставках.
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Метки: Автовсячина Аукцион США авто автомир автомобили гроб машина тюнинг
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