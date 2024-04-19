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Гроб на колёсиках оценили в 29 000 $

Гроб на колёсиках оценили в 29 000 $

Автор:
19 апреля 2024 14:00
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Аукцион   США   авто   автомир   автомобили   гроб   машина   тюнинг   
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На онлайн-аукционе Bring a Trailer за 28 750 долларов обрёл нового владельца самоходный гроб. Необычная самоделка оснащена двигателем V8 и автоматической коробкой передач. Вдобавок она имеет право ездить по дорогам общего пользования.
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Метки: Автовсячина   Аукцион   США   авто   автомир   автомобили   гроб   машина   тюнинг   
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2  комментария
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40k
Александр Час назад
так вот ты какой - гроб на колесиках...
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10k
vasilykopkov Полчаса назад
И тут из репродуктора:
" Девочка, девочка..."
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Добрый Бабайка
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