Гроб на колёсиках оценили в 29 000 $

Аппарат строили на Лонг-Айленде (штат Нью-Йорк) в 2008–2010 годах. Выполняющий роль кузова гроб ненастоящий, сделан из стеклопластика. Шасси на базе стальной рамы изготовлено вручную. Водительское место располагается сзади, причём дифференциал оказывается под коленями.



В средней части машины установлен карбюраторный двигатель Chevrolet Small Block V8. Он сопряжён с автоматической коробкой передач. Плоский топливный бак вынесен вперёд и окрашен в бронзовый цвет, чтобы не выделяться. Спереди также установлено «надгробие», фары и фонари стилизованы под средневековые.



Самое удивительное, что самоделка имеет право передвигаться по обычным дорогам. Она зарегистрирована в Нью-Йорке как Ford 1928 года выпуска и имеет номерной знак. Вместе с автомобилем новому владельцу перешла коллекция из полусотни различных наград, полученных машиной на соревнованиях и выставках.