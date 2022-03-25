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Мама-енот не слезла с крыши, пока люди не спасли всех ее детенышей

Мама-енот не слезла с крыши, пока люди не спасли всех ее детенышей (4 фото + 1 видео)

Автор:
25 марта 2022 09:45
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   детеныши   енот   животные   крыша   помощь   фото   
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Еноты часто делают себе гнезда в укромных и теплых местах, чтобы дать там потомство. Нередко такими укрытиями выступают чердаки, куда еноты могут беспрепятственно попасть. Но когда доступ к малышам теряется, самки готовы не все, даже принять помощь человека.

Самка енота, ставшая героиней видеоролика, забралась под крышу жилого дома и родила там несколько малышей. Теплая, сухая крыша с мягким уплотнителем стала идеальным укрытием для продолжения жизни. Но вот незадача — люди заколотили щели, через которые пролезала самка, они не знали о ее детях. Взрослый енот никак не мог пробраться к плачущим детенышам и просто сидел на крыше.

Поняв причину поведения животного и решив помочь, владельцы дома вызвали спасателя. Определив, где именно находятся детеныши, он аккуратно сделал дыру в потолке и, вынув утеплитель, стал доставать енотиков одного за другим. Маленьких и беспомощных, их положили на задний двор, где мама тут же услышала их писк.

Самка спустилась вниз с крыши по лестнице и стала по очереди носить своих детенышей за сарай, стараясь спрятать от чужих глаз. Лишившись надежного укрытия, она вынуждена искать новое гнездо. В дикой природе животные используют для этого полые бревна, большие дупла деревьев или занимают старые норы, например, ондатр. Как и эти водные звери, еноты любят воду и стараются поселиться рядом. Но в городе зверям сложнее, и они вынуждены приспосабливаться.

Чтобы вырастить детей, у енотов уходит 3-4 месяца. Они рождаются крошечными и слепыми щенками, лишь на третью неделю открывают глаза и начинают исследовать этот мир. Но им еще долгое время будет требоваться помощь мамы в виде кормления и защиты.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   видео   детеныши   енот   животные   крыша   помощь   фото   
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