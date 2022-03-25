Мама-енот не слезла с крыши, пока люди не спасли всех ее детенышей

Самка спустилась вниз с крыши по лестнице и стала по очереди носить своих детенышей за сарай, стараясь спрятать от чужих глаз. Лишившись надежного укрытия, она вынуждена искать новое гнездо. В дикой природе животные используют для этого полые бревна, большие дупла деревьев или занимают старые норы, например, ондатр. Как и эти водные звери, еноты любят воду и стараются поселиться рядом. Но в городе зверям сложнее, и они вынуждены приспосабливаться.