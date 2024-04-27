АвтоВАЗ поднимит цены на автомобили в ближайшее время

Вместе с тем, Соколов подчеркнул, что решение о повышении цен будет принято с учетом инфляции и не превысит её уровень. В данный момент уровень инфляции в стране находится в пределах 7,7%.



Соколов также добавил, что действующие цены на автомобили Lada зафиксированы до мая 2024 года. Именно поэтому тем, кто рассчитывает купить автомобиль дешевле, необходимо поторопиться.