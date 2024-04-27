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АвтоВАЗ поднимит цены на автомобили в ближайшее время

АвтоВАЗ поднимит цены на автомобили в ближайшее время

Автор:
27 апреля 2024 15:55
Сообщество : Автомир
Метки: АвтоВАЗ   Автовсячина   ЛАДА   Максим Соколов   авто   автомир   автомобили   машина   санкции   цены   
1393
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Максим Соколов, глава АвтоВАЗа, заявил, что автомобили предприятия могут подорожать в ближайшее время из-за того, что себестоимость производства значительно увеличилась. Также появились санкционные риски, из-за чего поставщики вынуждены применять сложные логистические схемы.

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Метки: АвтоВАЗ   Автовсячина   ЛАДА   Максим Соколов   авто   автомир   автомобили   машина   санкции   цены   
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24  комментария
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5k
Василий Афиногенов 2 часа назад
ничего нового
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1k
Михаил 40 секунд назад
Максимка идарас! Сколько ему годков то? Долго его еще терпеть то?
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29k
Matrosskin 8 минут назад
Так лох не мамонт - "это же новое". Так что всё равно купят. И ладно - когда это покупается за бюджетные деньги или в такси. Но ведь и себе покупают, вот где пздц...
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1k
Михаил 12 минут назад
Флаг ему в руки.
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2k
Веселый Пук 19 минут назад
А качество не хотят повысить?Или качество и АвтоВАЗ это вещи несовместимые?
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25k
Евгений Полчаса назад
Всё больше убеждаюсь, что лучше переварить мою старую машину...
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1k
Мист Полчаса назад
как Китай поднимает, так и эти сразу, типа что мы хуже что ли, мы тоже умеем поднимать
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36k
Юрий 37 минут назад
Родственные слова всё таки.
Поднимит - Продинамит.
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3k
lekha-fil 40 минут назад
Ну конечно "поднимИт". Однозначно поднимИт.
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599
tokol 48 минут назад
Афтор-двоечник, иди в школу учиться
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17k
ron 54 минуты назад
аплодирую стоя!
и даже не стОит ничего объяснять, мы и так всё понимаем )
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6k
Кирилл Час назад
Как "поднимИт", так сразу же может закрывать завод:)
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9k
Alex Час назад
Вот козлы
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943
Лёха Лёха Час назад
Инфляция, говоришь... 7.7% ... Это инфляция в год или? Тогда на сколько хотят "утяжелить таз"?
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1k
Quantimus Час назад
Вот если бы он сказал:
"Руководство и высший менеджмент и мажоритарные акционеры понимают ситуацию в стране и, чтобы снизить издержки чтобы сохранить цены и обеспечить отечественных потребителей приняли решение снизить свои оклады. золотые парашюты и отменить выплату дивидендов."
Это была бы новость. А так, всё как обычно.
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252
ГТА Форевер 2 часа назад
да хоть 50 % подымайте всё равно не куплю!
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Ага, "поднимит".
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Добрый Бабайка
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