АвтоВАЗ поднимит цены на автомобили в ближайшее время

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Максим Соколов, глава АвтоВАЗа, заявил, что автомобили предприятия могут подорожать в ближайшее время из-за того, что себестоимость производства значительно увеличилась. Также появились санкционные риски, из-за чего поставщики вынуждены применять сложные логистические схемы.
Вместе с тем, Соколов подчеркнул, что решение о повышении цен будет принято с учетом инфляции и не превысит её уровень. В данный момент уровень инфляции в стране находится в пределах 7,7%.
Соколов также добавил, что действующие цены на автомобили Lada зафиксированы до мая 2024 года. Именно поэтому тем, кто рассчитывает купить автомобиль дешевле, необходимо поторопиться.
Соколов также добавил, что действующие цены на автомобили Lada зафиксированы до мая 2024 года. Именно поэтому тем, кто рассчитывает купить автомобиль дешевле, необходимо поторопиться.
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Поднимит - Продинамит.
и даже не стОит ничего объяснять, мы и так всё понимаем )
"Руководство и высший менеджмент и мажоритарные акционеры понимают ситуацию в стране и, чтобы снизить издержки чтобы сохранить цены и обеспечить отечественных потребителей приняли решение снизить свои оклады. золотые парашюты и отменить выплату дивидендов."
Это была бы новость. А так, всё как обычно.