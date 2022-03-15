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Мужчина из Китая десятилетиями заботится о покалеченных животных

Мужчина из Китая десятилетиями заботится о покалеченных животных (4 фото + 1 видео)

Автор:
15 марта 2022 16:46
Сообщество : Животные
Метки: Китай   животные   забота   звери   зоопарк   интересное   помощь   
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Ло Инцзю из китайской провинции Хубэй последние 40 лет собирает животных, которые или больны или покалечены другими людьми.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Китай   животные   забота   звери   зоопарк   интересное   помощь   
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3  комментария
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68k
Viktor 2 часа назад
Ло Инцзю хороший человек, зачтётся ему!
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6k
SR 56 минут назад
Вот на таких людях весь мир и держится...
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8k
Garpia121 Час назад
Хороший человек, настоящий.
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