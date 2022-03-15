Мужчина из Китая десятилетиями заботится о покалеченных животных

Но в зоопарке были только покалеченные и старые животные и поток посетителей иссяк. Кому же хочется смотреть на страдания животных. Если сегодня Инцзю удается продать хотя бы один билет, то это уже достижение. Билет стоит всего 10 юаней. Но мужчина не планирует закрывать зоопарк и тратит на него всю свою небольшую пенсию (около 3000 юаней).

"Это не просто зоопарк. Он обеспечивает среду обитания для животных. Если зоопарк закроется, куда они смогут пойти? Многие из них даже не могут выжить в дикой природе.

Животные и люди рождаются равными. Мы должны уважать право животных на выживание и уважать их доброту по отношению к этому миру".