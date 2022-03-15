Мужчина из Китая десятилетиями заботится о покалеченных животных

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Ло Инцзю из китайской провинции Хубэй последние 40 лет собирает животных, которые или больны или покалечены другими людьми.
Причем это происходит не спонтанно, он целенаправленно ищет и даже выкупает животных у хозяев, которые не могут или не хотят заботиться о своих питомцах.
81-летний Ло Инцзю называет свой мини-зверинец "Самый одинокий зоопарк в мире".
Ло начал свою работу еще в 80-х. Он всегда очень любил животных и в какой-то момент понял, что не может видеть страдающих в клетках или на улицах зверей.
81-летний Ло Инцзю называет свой мини-зверинец "Самый одинокий зоопарк в мире".
Ло начал свою работу еще в 80-х. Он всегда очень любил животных и в какой-то момент понял, что не может видеть страдающих в клетках или на улицах зверей.
Сначала он собирал больных и покалеченных животных у себя дома. Кого-то выкупал, кого-то находил. Инцзю выходил множество животных и не все из них смогли вернуться в дикую природу. Какие-то из них были настолько в плохом состоянии, что им нужен был постоянный уход. Вот так и появился "Самый одинокий зоопарк".
Через пару лет слухи о труде Инцзю долетели до властей, ведь содержание большого количества животных в доме создавало большие проблемы для всего района. Мужчине выделили финансовую помощь, чтобы он мог создать полноценный приют.
Через пару лет слухи о труде Инцзю долетели до властей, ведь содержание большого количества животных в доме создавало большие проблемы для всего района. Мужчине выделили финансовую помощь, чтобы он мог создать полноценный приют.
Теперь в лесопарке Феникс Маунтин (провинция Хубэй) есть зоопарк Ло Инцзю. Для посетителей его официально открыли в 1989 году. В период своего расцвета там жили не только кошки с собаками, но и экзотические животные. К примеру тигр с ампутированным хвостом, или же лев, у которого полностью выпала шерсть.
Но в зоопарке были только покалеченные и старые животные и поток посетителей иссяк. Кому же хочется смотреть на страдания животных. Если сегодня Инцзю удается продать хотя бы один билет, то это уже достижение. Билет стоит всего 10 юаней. Но мужчина не планирует закрывать зоопарк и тратит на него всю свою небольшую пенсию (около 3000 юаней).
"Это не просто зоопарк. Он обеспечивает среду обитания для животных. Если зоопарк закроется, куда они смогут пойти? Многие из них даже не могут выжить в дикой природе.
Животные и люди рождаются равными. Мы должны уважать право животных на выживание и уважать их доброту по отношению к этому миру".
"Это не просто зоопарк. Он обеспечивает среду обитания для животных. Если зоопарк закроется, куда они смогут пойти? Многие из них даже не могут выжить в дикой природе.
Животные и люди рождаются равными. Мы должны уважать право животных на выживание и уважать их доброту по отношению к этому миру".
Источник:
АНТИФИШКИ
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