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Забавная реакция служебного пса на команду «вольно»

Забавная реакция служебного пса на команду «вольно»

Автор:
26 апреля 2024 07:31
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   Реакция   животные   позитив   собака   
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Служебному псу дали команду «вольно», и он на несколько секунд превратился в самого обычного четвероногого друга человека.

Служебные собаки — это очень серьезные члены силовых структур. Но, несмотря на всю серьезность своей работы, они все равно остаются четвероногими балбесами, которым порой хочется поиграться и побеситься так, будто они обычные, не отягощенные подобной ответственностью, собаки.

В этом видео песель, находящийся на службе, «отпросился» поиграть у своих двуногих коллег. Они дали ему буквально пол минуты, в которые хороший мальчик оторвался на всю свою скопившуюся энергию, на 30 секунд превратившись в беспечного пса.

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Метки: Видео   Пёс   Реакция   животные   позитив   собака   
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6  комментариев
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Валерий Час назад
Из старого. "Закройте в гараже жену и собаку , а через 4 часа откройте . Угадайте , кто больше всего будет рад вас увидеть?"
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Остап_Бендер_Задунайский 6 секунд назад
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771
Zmey8838 57 минут назад
Лабрадоры - они такие!
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ишты Час назад
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Гомерчик Час назад
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Slonyash Час назад
Радуется, как ребенок
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Себастьян Перейра
  • Дата регистрации: 01.01.1970
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