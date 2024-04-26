Забавная реакция служебного пса на команду «вольно»

Служебному псу дали команду «вольно», и он на несколько секунд превратился в самого обычного четвероногого друга человека.
Служебные собаки — это очень серьезные члены силовых структур. Но, несмотря на всю серьезность своей работы, они все равно остаются четвероногими балбесами, которым порой хочется поиграться и побеситься так, будто они обычные, не отягощенные подобной ответственностью, собаки.
В этом видео песель, находящийся на службе, «отпросился» поиграть у своих двуногих коллег. Они дали ему буквально пол минуты, в которые хороший мальчик оторвался на всю свою скопившуюся энергию, на 30 секунд превратившись в беспечного пса.
Источник:
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