Забавная реакция служебного пса на команду «вольно»

Служебные собаки — это очень серьезные члены силовых структур. Но, несмотря на всю серьезность своей работы, они все равно остаются четвероногими балбесами, которым порой хочется поиграться и побеситься так, будто они обычные, не отягощенные подобной ответственностью, собаки.

В этом видео песель, находящийся на службе, «отпросился» поиграть у своих двуногих коллег. Они дали ему буквально пол минуты, в которые хороший мальчик оторвался на всю свою скопившуюся энергию, на 30 секунд превратившись в беспечного пса.