В Екатеринбурге полиция проверит воспитательницу садика, пнувшую малыша

Подруга решила снять своего ребёнка для бабушки на прогулке. А в это время воспитатель ее ребеночка пинает под попу. С этим видео она подошла к заведующей детского сада, на что ее попросили решить эту проблему внутри садика, не вынося это на всеобщее обозрение. Так как у меня есть свои дети, для меня это недопустимо. Мои дети ходят в детский сад, и в своих воспитателях и заведующей я уверена. А тут такое происшествие решили скрыть, - рассказала возмущённая женщина.

Заведующая садиком сказала, что в курсе инцидента, но от комментариев отказалась. К делу уже подключился департамент Екатеринбурга и полиция. Воспитательницу проверят и решат, что с ней делать.

Ранее в Екатеринбурге был похожий инцидент с другой воспитательницей элитного детского сада. Там дама практически отправила в нокаут 2-летнюю девочку.