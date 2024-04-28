В Екатеринбурге полиция проверит воспитательницу садика, пнувшую малыша

А её руководство хотело решить проблему, «не вынося это на всеобщее обозрение».
Вчера воспитательница «Жемчужинки» убирала территорию детского сада. Сначала сметала мусор с песочницы, затем подошла к скамейке, на которой сидели дети. Она пнула мальчика, сидящего на краю и не помогла ему подняться.
Это попало на видео:
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Подруга решила снять своего ребёнка для бабушки на прогулке. А в это время воспитатель ее ребеночка пинает под попу. С этим видео она подошла к заведующей детского сада, на что ее попросили решить эту проблему внутри садика, не вынося это на всеобщее обозрение. Так как у меня есть свои дети, для меня это недопустимо. Мои дети ходят в детский сад, и в своих воспитателях и заведующей я уверена. А тут такое происшествие решили скрыть, - рассказала возмущённая женщина.
Заведующая садиком сказала, что в курсе инцидента, но от комментариев отказалась. К делу уже подключился департамент Екатеринбурга и полиция. Воспитательницу проверят и решат, что с ней делать.
Ранее в Екатеринбурге был похожий инцидент с другой воспитательницей элитного детского сада. Там дама практически отправила в нокаут 2-летнюю девочку.
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Тогда о происшествии узнала мать побитого ребёнка и обратилась в полицию. Против воспитательницы возбудили уголовное дело по статьям 116 УК РФ «Иные насильственные действия, причинившие физическую боль» и 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации».
Даму ждёт суд, а в перспективе - и срок в колонии.
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