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Не мусори, а то пожалеешь

Не мусори, а то пожалеешь

Автор:
12 апреля 2024 07:49
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   дворник   мусор   чистота   
1346
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Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Короткий юмористический ролик о дворнике, которому лучше не портить настроение.

Салфетка отлично зашла.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   дворник   мусор   чистота   
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4  комментария
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1k
Михаил Час назад
Лайк!
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6k
jfk 9 минут назад
Черенок изо рта должен был вылезти только, а так все по делу))
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3k
Остап_Бендер_Задунайский 11 минут назад
Забавно!
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21k
Robin Hood Полчаса назад
В точку !!!!
В точку !!!!Посмотреть
В точку !!!!
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3607 постов (3521 в горячем)

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