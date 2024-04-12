Не мусори, а то пожалеешь

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Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Короткий юмористический ролик о дворнике, которому лучше не портить настроение.
Салфетка отлично зашла.
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