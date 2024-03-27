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Сообщество Без кота и жизнь не та 2193 поста • 509 подписчиков подписаться
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Как мяукает грозная черноногая кошка

Как мяукает грозная черноногая кошка

Автор:
27 марта 2024 12:22
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   интересно   кошка   мяуканье   факты   черноногая кошка   
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Черноногая кошка является одной из самых маленьких диких кошек в мире. Живет этот хищник в сухих равнинах Африки и питается мелкими грызунами, птицами, рептилиями, зайцами и детенышами антилоп.

Данную кошку называют самым смертоносным представителем кошачьих на Земле. За одну ночь кошка может убить больше добычи, чем взрослый леопард за полгода охоты.

Её охота заканчивается успехом в 60% случаев. Для сравнения, у льва этот показатель составляет около 20-25%

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Метки: Видео   животные   интересно   кошка   мяуканье   факты   черноногая кошка   
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8  комментариев
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904
Сосед ватажный 2 часа назад
Вот кому на воспитание своих котят отдавать нужно! Всему научит, потом с таким котом не пропадёшь)
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25k
SolomonA 4 минуты назад
Моя британка так же орет, когда в загуле.
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2k
sniper72 Полчаса назад
А выглядит, как обычный беспородный Барсик...
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1k
Ugo Полчаса назад
Детенышами антилоп? Шта?
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8k
perekrestok 46 минут назад
Наверное южный родственник манула! И внешне напоминает и по повадкам схож. Ну и рык грозный! А так конечно красавец!
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8k
Николай 48 минут назад
скорее это гон, а не мурлыканье... или мявканье...
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1k
surgy Час назад
Не подходите дети близко
Я тигренок, а не киска
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444
Skywriter Час назад
Страшнее кошки зверя нет!
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3587 постов (3495 в горячем)

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