Как мяукает грозная черноногая кошка

Данную кошку называют самым смертоносным представителем кошачьих на Земле. За одну ночь кошка может убить больше добычи, чем взрослый леопард за полгода охоты.

Её охота заканчивается успехом в 60% случаев. Для сравнения, у льва этот показатель составляет около 20-25%