Как мяукает грозная черноногая кошка

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Черноногая кошка является одной из самых маленьких диких кошек в мире. Живет этот хищник в сухих равнинах Африки и питается мелкими грызунами, птицами, рептилиями, зайцами и детенышами антилоп.
Данную кошку называют самым смертоносным представителем кошачьих на Земле. За одну ночь кошка может убить больше добычи, чем взрослый леопард за полгода охоты.
Её охота заканчивается успехом в 60% случаев. Для сравнения, у льва этот показатель составляет около 20-25%
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