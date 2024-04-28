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Родственники погибшего в ДТП курьера против условно-досрочного освобождения актёра Михаила Ефремова

Родственники погибшего в ДТП курьера против условно-досрочного освобождения актёра Михаила Ефремова

Автор:
28 апреля 2024 15:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: udo   Видео   ДТП   Михаил Ефремов   авария   актер   извинения   колония   освобождение   родственники   
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Они хотят, чтобы он отсидел весь положенный ему срок.

8 июня 2020 года Михаил Ефремов сел пьяным за руль и устроил смертельную аварию. Он вылетел на встречку и врезался в машину курьера Сергея Захарова. Актёр не пострадал, а Захаров получил жуткие травмы и вскоре скончался в больнице.

Сразу после аварии, Ефремов обещал оплатить лечение Сергея, потому что у него «денег до х**».

Осторожно, мат:

Через несколько дней Михаил записал видео с извинениями.

Но раскаяние не помогло: актёр стал фигурантом уголовного дела и отправился в колонию. Там он освоил профессию швеи и вставлял молнии в защитные костюмы. Также снимает документальные фильмы. Один из них, «Евангелие от Фёдора», получил главный приз всероссийского кинофестиваля для осуждённых. Несколько раз Михаил подавал прошения об условно-досрочном освобождении, но их отклоняли.

Сейчас Ефремов вновь планирует подавать заявление об УДО. Перед этим - написать  письмо с извинениями родственникам погибшего Захарова. Но родственники последнего категорически против. Они считают, что актёр по-настоящему не раскаялся и должен понести полное наказание. С ними согласны и многие в сети, по их мнению, виновник трагедии обязан сидеть за решёткой, а не разгуливать на свободе с бутылкой в обнимку.

За смертельное ДТП, Ефремов получил 7,5 лет колонии. Сидит в ИК №4 в Белгородской области. На данный момент, прошла половина от назначенного ему срока.


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Метки: udo   Видео   ДТП   Михаил Ефремов   авария   актер   извинения   колония   освобождение   родственники   
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55  комментариев
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790
Glot Remmy 2 часа назад
Убийство было неслучайным, поскольку сия падаль рода человеческого очень долго и упорно шла к этому. Киряла и ужратой садилась за руль достаточно давно. Сразу после преступления активно отмазывалась и вину до последнего не признавала. Мало того, она же и на сцену лезла в таком же состоянии. Помимо того, ещё в пьяном угаре изображала из себя "борца с режимом"... Вывод только один - пусть сидит по полной программе.
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209k
Константин Константинов Полчаса назад
О,а я в телеге недавно читал что они НЕ против на УДО Ефремова .только он не выйдет ,у него два нарушения есть на зоне .
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31k
Григорий 51 минуту назад
Все так накинулись, будто он как в Крокусе людям горло резал. Он бухой попал в аварию, погиб человек. Это печально. Просто "понять-простить" невозможно. Человек уже отсидел 4 года. Самый мерзкий момент в истории, что он пытался отмазаться и купил решалу.
Вот если он отсидит еще 3 года будет лучше кому? Семье погибшего? Обществу? Ефремову?
Второй вопрос, а что это даст? Просто поиздеваться над стариком? Ему и так 7-й десяток.
Будьте добрее, люди.
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470
Виктор Григорий Полчаса назад
Уверен в том, что большинство было бы не против увидеть ефремова вздёрнутым на виселице. Подобного рода отребье априори не заслуживает сострадания. Ну а вам совет - заканчивайте валять дурака и кривляться.
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15k
Иван Иваныч 59 минут назад
А почему за умышленное убийство сей алкаш получил всего 7,5 лет?
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17k
Алексей Час назад
У нас гонял бухой прокурор, а гайцов, которые его [мат] повозили по асфальту приговорили к условке....
В чингисхане, кореш хана кадыровича в таком же состоянии, еше и на тачке в угоне....Результат то же будет....
.....
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498
Иван Алексей 55 минут назад
Каким боком конченный подонок и убийца к каким-то там выпившим за рулём прокурорам, чингисханам и прочим сайгакам? Дядя наркоман?
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7k
Ronin Час назад
Лично я тоже против его досрочного выхода, там от срока осталась половина пусть уж
лучше досидит от звонка до звонка и на свободу с "чистой" совестью.
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43k
Example 6.2.6 Час назад
Да, всем это не понравится, но есть закон. Ефремов осуждён согласно закону. По тому же закону, он как и все остальные, за хорошее поведение и отсутствие выговоров, имеет право на УДО. Если абстрагироваться от его личности и известности.. любой идиотина, севший за руль бухим и устроивший смертельное ДТП, имеет такие же права. Государство считает, что убил он неумышленно, и если в заключении вёл себя тихо и не нарушал правила, то и держать его взаперти смысла нет.. считается, что за это время он вину свою осознал и так как убийство было непредумышленным - то и от общества его ограждать смысла нет, тратя казённые денежки на содержание. Каждый год, сотни таких Ефремовых выходят на свободу раньше срока, и в целом статистика положительная.. они любо уже бухают дома и никуда не едут, если тока на такси или кто-то везёт, или вообще бросают пить, ибо нафиг им не упало ещё раз сидеть . Поэтому актёра скорее всего отпустят. Более того, с его деньгами и связами, он наверняка сможет договориться с руководством колонии на супер положительную характеристику.. они станут немного богаче, а он - выйдет на свободу. При капитализме живём, не надо этого забывать. Те у кого денег и связей больше, имеет более высокие шансы на положительное решение своего вопроса, будь то победа в государственном тендере, получение недвижимости, необходимой справки, выход по УДО, и даже оперативности решения той или иной проблемы, в отличии от тех, у кого денег не так много и им особо нечего предложить чиновникам, да собственно они то и не знают кому предложить, потому что нужных знакомств у них тупо нету.. А взятки, как вы понимаете, не берут у каждого встречного-поперечного.. взятки берут у тех, у кого можно брать, где существует хотя бы факт хорошего знакомства или посредничество третьих лиц.
Я вот приду в муниципалитет и попрошу мне дать документ на право аренды земли под застройку и попытаюсь коррумпировать чиновника, он меня скорее всего пошлёт.. а вот если я в корешах с одногруппником этого чиновника и он нас сведёт за стаканом виски, то мы очень быстро порешаем - сколько этот вопрос мне будет стоить, какие документы надо предоставить и уже завтра начинать строительство своего бизнес центра, минуя муторные процедуры аукционов и прочих этапов конкуренции с другими желающими.
И вот у Ефремова со связями и шапочными знакомствами - полный порядок. Так что хотим мы того или нет, по закону - его отпустят, а уж необходимые подмазки, чтоб закон сработал в его пользу, Ефремов чз адвокатов и доверенных лиц - сделает. Не те бабки, чтоб их жалеть.
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401
Leon Rom Example 6.2.6 Полчаса назад
100%
это (вроде бы) единственный толковый комент тут
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43k
Сергей Час назад
Пусть мотает всё, что заслужил, никаких поблажек ему.
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1k
Дмитрий Час назад
Да мы все хотим. Нечего ему делать среди нормальных людей.
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10k
Павел Час назад
Мало дали. За такие преступления надо сажать лет на 25.
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33k
Владимир Час назад
В тюрячке ему явно лучше, здоровей выглядит.
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332
Xiks Час назад
На фотке в лагере Гармаша напоминает. Такая же мерзкая рожа
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11k
Сол Гудман 2 часа назад
Говорили, что он не только под алкоголем был, но и и под коксом. Мало дали, лет 15 не меньше нужно было давать
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2k
просто программист 2 часа назад
Пусть сгниёт там, это он еще мягкое наказание получил
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
откинется..походу сразу в ресторан пойдет..заливаться водкой\вискарем
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450
Александр Б. ☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Ну то, что он будет по прежнему бухать на сцене и за рулём это без вариантов.
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647
DuckTales 2 часа назад
Вроде недавно писали , что они не против ...
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765
Ирина Петрова 2 часа назад
...8 июня 2020 года Михаил Ефремов сел пьяным за руль...
Он трезвым за руль вообще не садился.
Интересно, найдётся хоть один человек, который поверит в раскаяние этого животного?
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15k
Antique computer 2 часа назад
Мало ему дали. Еще три таких срока - и можно выпускать, так эта мразь будет менее опасной.
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2k
Kristine Broka 2 часа назад
Насколько я помню, этот подонок всегда кичился тем, что выступает на сцене и разъезжает на машине в извечном подпитии. Какое снисхождение к такому существу?
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43k
Per aspĕra ad astra 2 часа назад
Скажу одно.
Ефремов либераст. Он много говорил против Путина.
Если его отпустят по досрочному, то я сам ему напишу в ФБ что он гнида и сука.
Честное слово!!!
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