Родственники погибшего в ДТП курьера против условно-досрочного освобождения актёра Михаила Ефремова

Сейчас Ефремов вновь планирует подавать заявление об УДО. Перед этим - написать письмо с извинениями родственникам погибшего Захарова. Но родственники последнего категорически против. Они считают, что актёр по-настоящему не раскаялся и должен понести полное наказание. С ними согласны и многие в сети, по их мнению, виновник трагедии обязан сидеть за решёткой, а не разгуливать на свободе с бутылкой в обнимку.