Родственники погибшего в ДТП курьера против условно-досрочного освобождения актёра Михаила Ефремова

Они хотят, чтобы он отсидел весь положенный ему срок.
8 июня 2020 года Михаил Ефремов сел пьяным за руль и устроил смертельную аварию. Он вылетел на встречку и врезался в машину курьера Сергея Захарова. Актёр не пострадал, а Захаров получил жуткие травмы и вскоре скончался в больнице.
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Сразу после аварии, Ефремов обещал оплатить лечение Сергея, потому что у него «денег до х**».
Осторожно, мат:
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Через несколько дней Михаил записал видео с извинениями.
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Но раскаяние не помогло: актёр стал фигурантом уголовного дела и отправился в колонию. Там он освоил профессию швеи и вставлял молнии в защитные костюмы. Также снимает документальные фильмы. Один из них, «Евангелие от Фёдора», получил главный приз всероссийского кинофестиваля для осуждённых. Несколько раз Михаил подавал прошения об условно-досрочном освобождении, но их отклоняли.
Сейчас Ефремов вновь планирует подавать заявление об УДО. Перед этим - написать письмо с извинениями родственникам погибшего Захарова. Но родственники последнего категорически против. Они считают, что актёр по-настоящему не раскаялся и должен понести полное наказание. С ними согласны и многие в сети, по их мнению, виновник трагедии обязан сидеть за решёткой, а не разгуливать на свободе с бутылкой в обнимку.
За смертельное ДТП, Ефремов получил 7,5 лет колонии. Сидит в ИК №4 в Белгородской области. На данный момент, прошла половина от назначенного ему срока.
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Вот если он отсидит еще 3 года будет лучше кому? Семье погибшего? Обществу? Ефремову?
Второй вопрос, а что это даст? Просто поиздеваться над стариком? Ему и так 7-й десяток.
Будьте добрее, люди.
Ну выпил, ну авария. Вопрос - мы его хотим за это убить? В этом цель? Поскольку если нет, то он свое отстрадал и осознал.
Пьянка, что привела к гибели человека.
В чингисхане, кореш хана кадыровича в таком же состоянии, еше и на тачке в угоне....Результат то же будет....
.....
Гаишники превысили свои полномочия, набив морду прокурору и произведя его обыск.
Получили гаишники строго по закону.
лучше досидит от звонка до звонка и на свободу с "чистой" совестью.
Я вот приду в муниципалитет и попрошу мне дать документ на право аренды земли под застройку и попытаюсь коррумпировать чиновника, он меня скорее всего пошлёт.. а вот если я в корешах с одногруппником этого чиновника и он нас сведёт за стаканом виски, то мы очень быстро порешаем - сколько этот вопрос мне будет стоить, какие документы надо предоставить и уже завтра начинать строительство своего бизнес центра, минуя муторные процедуры аукционов и прочих этапов конкуренции с другими желающими.
И вот у Ефремова со связями и шапочными знакомствами - полный порядок. Так что хотим мы того или нет, по закону - его отпустят, а уж необходимые подмазки, чтоб закон сработал в его пользу, Ефремов чз адвокатов и доверенных лиц - сделает. Не те бабки, чтоб их жалеть.
это (вроде бы) единственный толковый комент тут
Он трезвым за руль вообще не садился.
Интересно, найдётся хоть один человек, который поверит в раскаяние этого животного?
Ефремов либераст. Он много говорил против Путина.
Если его отпустят по досрочному, то я сам ему напишу в ФБ что он гнида и сука.
Честное слово!!!
Твоя Родина в оккупации и платит дань, дурачуля!
Иначе как можно объяснить многомиллиардные (в вплюте) выкачивания денег из экономики России и размещение в долговых облигациях вражеских стран НАТО?
Где стабилизационный фонд страны, где золотовалютный резерв?!?!
А где живут семьи и детишки всей правящей верхушки, или может все они на СВО?
Образование, медицина, производство, всё умерщвлено в угоду заокеанским хозяевам плутина. На россиянах даже трусы, преимущественно, китайские! Саморезы, и то импортные! Про более сложные вещи, такие как шуруповёрты, мототриммеры или нечто
более технологичное говорить не буду.