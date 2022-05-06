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Ленд-лиз: миф и реальность

Ленд-лиз: миф и реальность

Автор:
06 мая 2022 01:18
Сообщество : RealFishki
Метки: Германия   СССР   США   второй фронт   ленд-лиз   помощь   союзники   сталин   
2239
7

«СССР смог победить лишь благодаря помощи союзников и бесперебойным поставкам оружия и продовольствия», - в один голос утверждали нацистские генералы после окончания войны. Так ли это?

Программу помощи союзникам США предложил американский президент Франклин Рузвельт. В своём выступлении перед конгрессом он пояснил: «Если у соседа горит дом, а у тебя есть садовый шланг, одолжи его соседу, пока не загорелся и твой дом». Здесь надо обратить внимание на слово «одолжи» - в этом вся суть программы: lend - давать взаймы, lease - сдавать в аренду, внаем.

Закон, которым подкрепили программу помощи, запрещал предоставлять её бесплатно и вся продукция шла в долгосрочный кредит. Изначально СССР не входил в программу и нашей стране помогать не торопились. Тогда руководство Союза перечислило «западным партнёрам» 92 миллиона долларов и 31 августа 1941 года в Архангельск прибыл первый конвой с грузом. Это не была помощь по ленд-лизу, а обычная закупка продовольствия, техники и вооружений.

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А полноценным участником программы ленд-лиза СССР стал лишь 11 июня 1942 года. По сути, страна целый год била нацистов в одиночку и без всякой помощи, в тяжелейших сражениях и с огромными потерями. А «партнёры» с интересом следили за этим из-за океана. Как заметил сенатор Гарри Трумэн (позже он стал президентом США): «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии».

Однако управлял США тогда не циничный Трумэн, а Рузвельт, и помогать Германии он как-то не решился. СССР же сделал внушительный заказ: туда входила техника, оружие, провиант, но везти всё это союзники не торопились. Они не могли понять, кто в итоге выиграет и поставляли по чуть-чуть. За дело они взялись только после Сталинградской битвы - тогда уже стало ясно, что немцам не победить и в порты Союза потянулись конвои с помощью. В 1942-м году СССР получил 27,6% от всего объема ленд-лиза, а в 1943-1945 годах — 71,5%.

Американские историки, вслед за нацистами, повторяют как мантру: «Именно помощь США и стала ключевым фактором в победе над нацистами». Конечно же, упоминают и второй фронт, который был открыт в 1944 году, когда союзник высадились в Нормандии и «лихо» сражались там с ранеными и инвалидами. Потому что лучшие войска рейха были сосредоточены на Восточном фронте. Там было 85% всех соединений вермахта, огромная сила. К тому же важно понимать, что в 1942 году СССР произвёл 24 719 танков и САУ, тысячи самолётов, множество снарядов и миллионы патронов - всё собственными силами.

Поэтому ленд-лиз и открытие второго фронта не были решающими факторами победы. Ими были героизм и отчаянная решимость советского народа, плюс грамотная организация производства вооружений. Вот это и помогло сломать хребет нацистам, а вовсе не банки с американской тушёнкой.

12 мая 1941 года программу помощи свернули. В перечне её основных получателей были: Великобритания — 31,4 миллиарда долларов (69% всей помощи), СССР — 11,3 (27,6%), Франция — 3,2 (3%). Всего же ленд-лиз обошёлся в 50 миллиардов долларов. Это не просто огромная, а какая-то космическая по тем временам сумма. Обратите внимание: СССР получил в три раза меньше помощи, чем Англия. Это к вопросу о «решающем вкладе в победу».

Что получила наша страна: 409 тысяч грузовиков, 13,3 тысячи тягачей и тракторов, 18,7 тысячи самолетов, 12,5 тысячи танков и САУ, 90 грузовых судов, 105 противолодочных кораблей, 1900 паровозов и 11000 вагонов, 4,5 миллиона тонн продовольствия. Внушительные цифры.

Однако важно сравнить их с объёмом той же продукции, произведённой в СССР. По разным данным, ленд-лиз составлял от 4 до 10% от ВВП страны. Даже если взять максимальную цифру в 10% - всё равно это мизерный результат на общем фоне.

Ну а для США ленд-лиз стал одним из самых выгодных бизнес-проектов в её истории. Ещё бы, благодаря программе, страна наконец-то вышла из экономического кризиса и сделал квантовый скачок в развитии. Можно сказать, что благодаря Второй Мировой, ленд-лизу и Бреттон-Вудской конференции, на которой она весь мир привязала к доллару, Америка и стала сверхдержавой. Как скромно замечал министр торговли Джонс: «Поставками в СССР мы не только возвращали свои деньги, но и извлекали большую прибыль».

Часть денег СССР возвращал уже в течение войны, часть - после неё. Но американцам этого показалось мало и в 1947 году они потребовали выплатить им 2,7 миллиарда долларов. При том, что Союз тогда был разрушен немцами, только-только начал восстанавливаться и на это требовались огромные деньги. Поэтому товарищ Сталин платить отказался: указал на то, что кредит был долгосрочный и США не имеет права требовать его погашения прямо вот так вот и сразу.

Тогда американцы успокоились - как и все, с кем разговаривал товарищ Сталин - и через год попросили уже 1,3 миллиарда, в 1951 году - 800 миллионов. Они получали один и тот же ответ: «Обязательно заплатим. Но по условиям кредита мы можем растянуть платежи на несколько лет. И мы этим правом воспользуемся». Так тянулось вплоть до 1972 года, тогда руководство США и СССР всё же договорились о погашении долга и американцы снова обрадовались, что сейчас получат огромный денежный куш и… снова увидели небольшие переводы в счёт погашения кредита. Отдавать им всё «одним куском» никто не собирался.

Окончательно же долги по ленд-лизу были погашены в 2006 году. Это сделал Россия, как прямая правопреемница СССР.

В итоге, эта программа стала неплохим подспорьем для нашей страны. Никакого решающего значения она не имела, но была не лишней. А вот кому она точно помогла, так это американцам. Да и деньги свои они в итоге получили - с весьма неплохими процентами.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Германия   СССР   США   второй фронт   ленд-лиз   помощь   союзники   сталин   
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32  комментария
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2k
RALEXXX 7 часов назад
"«СССР смог победить лишь благодаря помощи союзников и бесперебойным поставкам оружия и продовольствия», - в один голос утверждали нацистские генералы после окончания войны. Так ли это?"
Нет, не так. Что в "один голос" утверждали нацисткие генералы я не знаю, но Георгий Константинович Жуков об этом писал прямо: "…Вот сейчас говорят, что союзники никогда нам не помогали… Но ведь нельзя отрицать, что американцы нам гнали столько материалов, без которых мы бы не могли формировать свои резервы и не могли бы продолжать войну… Получили 350 тысяч автомашин, да каких машин!.. У нас не было взрывчатки, пороха. Не было чем снаряжать винтовочные патроны. Американцы по-настоящему выручили нас с порохом, взрывчаткой. А сколько они нам гнали листовой стали. Разве мы могли быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью. А сейчас представляют дело так, что у нас всё это было своё в изобилии."
В своих воспоминания Н.С. Хрущёв пишет об их разговорах на тему помощи союзников со Сталиным: "Хочу откровенно высказать своё мнение о взглядах Сталина на способность РККА и СССР справиться с нацистской Германией и выдержать войну без американской и английской помощи. Во-первых, хочу сказать о некоторых замечаниях, сделанных Сталиным и неоднократно повторённых им во время «непринуждённых» разговоров между нами. Он прямо сказал, что если бы США нам не помогли, мы бы войну не выиграли. Если бы нам пришлось сражаться с нацистской Германией один на один, то такого давления мы бы не выдержали и войну проиграли бы. Никто никогда эту тему официально не обсуждал, и я не думаю, что Сталин когда-либо письменно излагал своё мнение по данному вопросу, но я все же утверждаю, что в нескольких разговорах со мной он отмечал, что дело обстояло именно так. Он никогда не заводил разговор именно об этом, но когда мы просто беседовали, обсуждая вопросы международной политики в настоящем и в прошлом и переходя к теме того, через что нам пришлось пройти во время войны, он говорил именно так. Когда я слышал такие его замечания, я был с ним полностью согласен, а сейчас я с ним согласен ещё больше."
Теперь по поводу вранья, что типа "СССР платил за поставки золотом."
Согласно закону о ленд-лизе, всё вооружение, оборудование, транспорт, и т.д. и т.п. которые были использованы или утрачены во время войны никакой оплате не подлежали. Оплате или возврату подлежало только то, что оставалось у страны получателя после окончания войны (сентябрь 1945г). СССР/РФ до 2006 выплатили суммарно 722 миллиона долларов, что составило с учётом инфляции 0.4%(!) от всей суммы поставок.
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−6
542322 2 минуты назад
albedo - я в твой мамин гроб гвозди х-уем заколачивал и всех живых и мёртвых е -бал . п-идорг единопутинососный.
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−6
542322 2 минуты назад
НУ ВСЁ ГНИЛЬ ПОДЗАЛУПНАЯ. ТЕПЕРЬ И ИЗРАИЛЬ И КАЖДЫЙ ЕВРЕЙ ВАШ ВРАГ .

ДОБОЛТАЛСЯ ВАШ СТАРЫЙ ЗАССАННЫЙ ПЕНЬ .
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−6
542322 21 минуту назад
товарищи ! буду краток . путлерец величайший подзалупец человечества ! ...
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20k
albedo 23 минуты назад
Напоминаю:
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7k
Sergey Час назад
надеюсь в скором будущем какой нибудь катаклизм уничтожит сША полностью
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180
дмитрий Sergey 14 минут назад
от этого лучше не станет
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174
sergizs Час назад
Автор ! Ты что куришь ? "Рузвельт, и помогать Германии он как-то не решился " До 1944 года даже газ Циклон для газовых камер шёл экспрессом из США .Вся промышленность Германии от 26 %до 100 % принадлежала корпорациям США . И петь дифирамбы и методички Сороса ,так это для дебилов и навальнят . Зы.Зы ,Поставляли танки ,экипаж 7СЕМЬ человек ,на бензине ,из крупнокалиберного пулемёта прошивали ,танк тут же сгорал ,никто не успевал выбраться . Это мне Отец рассказывал ,Кадровый офицер с двумя Высшими военными образованиями . И для Навальнят и либерни ,до 1944 года из г.Майли Сай на арбах привозили в кишлак Маданият и на самолётах увозили Урунавою руду ,вот что продвинуло Ленд лиз ....
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−49
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−49
2k
Лёха 2 часа назад
Автор, ошибки в тексте исправь. Тему минусить не хочется.
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127k
Игорь 2 часа назад
Ну скажем так 11 миллиардов, это то что они запланировали поставить. 10 это то что отправили. 9,7 это то что реально поставили. А всего в порты СССР от западных стран прибыло товаров общим весом 17 миллионов тонн, общей стоимостью порядка 30 миллиардов. То есть реально поставленный ленд-лиз это треть от общих поставок. Причём цифры общих поставок очень любят озвучивать как поставки по ленд-лизу. И да назад, в оплату, СССР отправил грузов на 16 миллионов тонн,
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3k
Дмитрий 5 часов назад
Ага, точно, бесполезный был ленд лиз, никакой роли не сыграл! Наверно, и сегодня ленд лиз в Украину будет столь же незначительным и разорительным для Украины каким он был в свое время для СССР!
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3k
ДК 5 часов назад
Сколько уже об этом писали... Но все равно потоком идут подобные "исследования", в лучшем случае лживые на половину. Добавлю к тому что написал Ralex. “А полноценным участником программы ленд-лиза СССР стал лишь 11 июня 1942 года.” Ложь. Полноценным участником программы СССР стал с октября 1941 года, первые поставки пошли в ноябре. Хотя в 1941 поставки были небольшими (29 миллионов), в 1942 они выросли до 1363 миллионов.
“Часть денег СССР возвращал уже в течение войны, часть - после неё. “ Очередная ложь, ни одного доллара за ленд лиз во время войны СССР за ленд лиз не заплатил, как и не платил он ничего до 1973 года. Был обратный ленд лиз – обслуживание американских бомбардировщиков на советских аэродромах, но за все время войны цена этого обслуживания составила 2.2 миллиона долларов, в 5000 меньше прямого ленд лиза.
"Никакого решающего значения она не имела" Еще одна ложь. По послевоенным оценкам Микояна ленд лиз сократил время войны на год-полтора, т.е. спас миллионы жизней советских людей. Если для автора это «никакого решающего», то автор из разряда "бабы еще нарожают".
"Даже если взять максимальную цифру в 10% - всё равно это мизерный результат на общем фоне." Это не ложь, это уже просто глупость... Это были те проценты от ВВП, которые в основном не могли быть произведены в СССР, которые шли прямо на войну без каких-либо расходов СССР – это не мизер, это более чем существенная добавка!

Неужели в России поставили задачу: любой ценой извратить историю, вкладывая в головы ложь, любой ценой забыть о вкладе союзников? Как будто настоящей Победы было мало, как будто надо еще и выдуманную зачем-то добавлять! При том что на Западе эта тема никого особенно не интересует, никто даже не пытается что-либо на ней заработать!
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1k
Макс Юпитер 7 часов назад
Помог ещё как.
Ссылка youtu.be
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25k
Андрей Иванов 7 часов назад
Ленд лиз помог, особенно в первый год войны, но не являлся настолько жизненно необходимым для СССР. Да и было его не так уж много и не так уж качественно. Вклад той же Монголии (без договоров и бесплатно) был относительно больше
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