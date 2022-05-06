Ленд-лиз: миф и реальность

«СССР смог победить лишь благодаря помощи союзников и бесперебойным поставкам оружия и продовольствия», - в один голос утверждали нацистские генералы после окончания войны. Так ли это?
Программу помощи союзникам США предложил американский президент Франклин Рузвельт. В своём выступлении перед конгрессом он пояснил: «Если у соседа горит дом, а у тебя есть садовый шланг, одолжи его соседу, пока не загорелся и твой дом». Здесь надо обратить внимание на слово «одолжи» - в этом вся суть программы: lend - давать взаймы, lease - сдавать в аренду, внаем.
Закон, которым подкрепили программу помощи, запрещал предоставлять её бесплатно и вся продукция шла в долгосрочный кредит. Изначально СССР не входил в программу и нашей стране помогать не торопились. Тогда руководство Союза перечислило «западным партнёрам» 92 миллиона долларов и 31 августа 1941 года в Архангельск прибыл первый конвой с грузом. Это не была помощь по ленд-лизу, а обычная закупка продовольствия, техники и вооружений.
А полноценным участником программы ленд-лиза СССР стал лишь 11 июня 1942 года. По сути, страна целый год била нацистов в одиночку и без всякой помощи, в тяжелейших сражениях и с огромными потерями. А «партнёры» с интересом следили за этим из-за океана. Как заметил сенатор Гарри Трумэн (позже он стал президентом США): «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии».
Однако управлял США тогда не циничный Трумэн, а Рузвельт, и помогать Германии он как-то не решился. СССР же сделал внушительный заказ: туда входила техника, оружие, провиант, но везти всё это союзники не торопились. Они не могли понять, кто в итоге выиграет и поставляли по чуть-чуть. За дело они взялись только после Сталинградской битвы - тогда уже стало ясно, что немцам не победить и в порты Союза потянулись конвои с помощью. В 1942-м году СССР получил 27,6% от всего объема ленд-лиза, а в 1943-1945 годах — 71,5%.
Американские историки, вслед за нацистами, повторяют как мантру: «Именно помощь США и стала ключевым фактором в победе над нацистами». Конечно же, упоминают и второй фронт, который был открыт в 1944 году, когда союзник высадились в Нормандии и «лихо» сражались там с ранеными и инвалидами. Потому что лучшие войска рейха были сосредоточены на Восточном фронте. Там было 85% всех соединений вермахта, огромная сила. К тому же важно понимать, что в 1942 году СССР произвёл 24 719 танков и САУ, тысячи самолётов, множество снарядов и миллионы патронов - всё собственными силами.
Поэтому ленд-лиз и открытие второго фронта не были решающими факторами победы. Ими были героизм и отчаянная решимость советского народа, плюс грамотная организация производства вооружений. Вот это и помогло сломать хребет нацистам, а вовсе не банки с американской тушёнкой.
12 мая 1941 года программу помощи свернули. В перечне её основных получателей были: Великобритания — 31,4 миллиарда долларов (69% всей помощи), СССР — 11,3 (27,6%), Франция — 3,2 (3%). Всего же ленд-лиз обошёлся в 50 миллиардов долларов. Это не просто огромная, а какая-то космическая по тем временам сумма. Обратите внимание: СССР получил в три раза меньше помощи, чем Англия. Это к вопросу о «решающем вкладе в победу».
Что получила наша страна: 409 тысяч грузовиков, 13,3 тысячи тягачей и тракторов, 18,7 тысячи самолетов, 12,5 тысячи танков и САУ, 90 грузовых судов, 105 противолодочных кораблей, 1900 паровозов и 11000 вагонов, 4,5 миллиона тонн продовольствия. Внушительные цифры.
Однако важно сравнить их с объёмом той же продукции, произведённой в СССР. По разным данным, ленд-лиз составлял от 4 до 10% от ВВП страны. Даже если взять максимальную цифру в 10% - всё равно это мизерный результат на общем фоне.
Ну а для США ленд-лиз стал одним из самых выгодных бизнес-проектов в её истории. Ещё бы, благодаря программе, страна наконец-то вышла из экономического кризиса и сделал квантовый скачок в развитии. Можно сказать, что благодаря Второй Мировой, ленд-лизу и Бреттон-Вудской конференции, на которой она весь мир привязала к доллару, Америка и стала сверхдержавой. Как скромно замечал министр торговли Джонс: «Поставками в СССР мы не только возвращали свои деньги, но и извлекали большую прибыль».
Часть денег СССР возвращал уже в течение войны, часть - после неё. Но американцам этого показалось мало и в 1947 году они потребовали выплатить им 2,7 миллиарда долларов. При том, что Союз тогда был разрушен немцами, только-только начал восстанавливаться и на это требовались огромные деньги. Поэтому товарищ Сталин платить отказался: указал на то, что кредит был долгосрочный и США не имеет права требовать его погашения прямо вот так вот и сразу.
Тогда американцы успокоились - как и все, с кем разговаривал товарищ Сталин - и через год попросили уже 1,3 миллиарда, в 1951 году - 800 миллионов. Они получали один и тот же ответ: «Обязательно заплатим. Но по условиям кредита мы можем растянуть платежи на несколько лет. И мы этим правом воспользуемся». Так тянулось вплоть до 1972 года, тогда руководство США и СССР всё же договорились о погашении долга и американцы снова обрадовались, что сейчас получат огромный денежный куш и… снова увидели небольшие переводы в счёт погашения кредита. Отдавать им всё «одним куском» никто не собирался.
Окончательно же долги по ленд-лизу были погашены в 2006 году. Это сделал Россия, как прямая правопреемница СССР.
В итоге, эта программа стала неплохим подспорьем для нашей страны. Никакого решающего значения она не имела, но была не лишней. А вот кому она точно помогла, так это американцам. Да и деньги свои они в итоге получили - с весьма неплохими процентами.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Нет, не так. Что в "один голос" утверждали нацисткие генералы я не знаю, но Георгий Константинович Жуков об этом писал прямо: "…Вот сейчас говорят, что союзники никогда нам не помогали… Но ведь нельзя отрицать, что американцы нам гнали столько материалов, без которых мы бы не могли формировать свои резервы и не могли бы продолжать войну… Получили 350 тысяч автомашин, да каких машин!.. У нас не было взрывчатки, пороха. Не было чем снаряжать винтовочные патроны. Американцы по-настоящему выручили нас с порохом, взрывчаткой. А сколько они нам гнали листовой стали. Разве мы могли быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью. А сейчас представляют дело так, что у нас всё это было своё в изобилии."
В своих воспоминания Н.С. Хрущёв пишет об их разговорах на тему помощи союзников со Сталиным: "Хочу откровенно высказать своё мнение о взглядах Сталина на способность РККА и СССР справиться с нацистской Германией и выдержать войну без американской и английской помощи. Во-первых, хочу сказать о некоторых замечаниях, сделанных Сталиным и неоднократно повторённых им во время «непринуждённых» разговоров между нами. Он прямо сказал, что если бы США нам не помогли, мы бы войну не выиграли. Если бы нам пришлось сражаться с нацистской Германией один на один, то такого давления мы бы не выдержали и войну проиграли бы. Никто никогда эту тему официально не обсуждал, и я не думаю, что Сталин когда-либо письменно излагал своё мнение по данному вопросу, но я все же утверждаю, что в нескольких разговорах со мной он отмечал, что дело обстояло именно так. Он никогда не заводил разговор именно об этом, но когда мы просто беседовали, обсуждая вопросы международной политики в настоящем и в прошлом и переходя к теме того, через что нам пришлось пройти во время войны, он говорил именно так. Когда я слышал такие его замечания, я был с ним полностью согласен, а сейчас я с ним согласен ещё больше."
Теперь по поводу вранья, что типа "СССР платил за поставки золотом."
Согласно закону о ленд-лизе, всё вооружение, оборудование, транспорт, и т.д. и т.п. которые были использованы или утрачены во время войны никакой оплате не подлежали. Оплате или возврату подлежало только то, что оставалось у страны получателя после окончания войны (сентябрь 1945г). СССР/РФ до 2006 выплатили суммарно 722 миллиона долларов, что составило с учётом инфляции 0.4%(!) от всей суммы поставок.
ДОБОЛТАЛСЯ ВАШ СТАРЫЙ ЗАССАННЫЙ ПЕНЬ .
“Часть денег СССР возвращал уже в течение войны, часть - после неё. “ Очередная ложь, ни одного доллара за ленд лиз во время войны СССР за ленд лиз не заплатил, как и не платил он ничего до 1973 года. Был обратный ленд лиз – обслуживание американских бомбардировщиков на советских аэродромах, но за все время войны цена этого обслуживания составила 2.2 миллиона долларов, в 5000 меньше прямого ленд лиза.
"Никакого решающего значения она не имела" Еще одна ложь. По послевоенным оценкам Микояна ленд лиз сократил время войны на год-полтора, т.е. спас миллионы жизней советских людей. Если для автора это «никакого решающего», то автор из разряда "бабы еще нарожают".
"Даже если взять максимальную цифру в 10% - всё равно это мизерный результат на общем фоне." Это не ложь, это уже просто глупость... Это были те проценты от ВВП, которые в основном не могли быть произведены в СССР, которые шли прямо на войну без каких-либо расходов СССР – это не мизер, это более чем существенная добавка!
Неужели в России поставили задачу: любой ценой извратить историю, вкладывая в головы ложь, любой ценой забыть о вкладе союзников? Как будто настоящей Победы было мало, как будто надо еще и выдуманную зачем-то добавлять! При том что на Западе эта тема никого особенно не интересует, никто даже не пытается что-либо на ней заработать!
А не верю я в это потому, что даже если мы забудем про поставки вооружения, автомобилей, пороха и стали, то без помощи союзников элементарно не было бы чем кормить армию и население. Подавляющее большинство плодородных земель в РСФСР, Украине, Белоруссии, Молдавии были оккупированы в первые же месяцы войны.
Кстати, а что там Сталин говорил по поводу вклада Ленд-Лиза?
А что скажете про визит вице-президента США Эгарда Уоллеса на Колыму в 1944. Наверное второй человек в правительстве озаботился бытом тамошних зеков. Или все ж таки инспектировал добычу золота?
В 2021 году ВВП Монголии был 14 миллиардов долларов (найти эти данные за 40е годы у меня не получилось)! Если взять только инфляцию, считая что Монголия уже тогда была на современном уровне развития (что невозможно), то ВВП современной Монголии во время войны был меньше 1 миллиарда. А так ВВП Монголии просто физически не мог составлят больше чем десятки миллионов долларов, т.е. они никак не могли давать СССР несколько миллиардов каждый год.
Конечно, если взять поставки из Монголии и США и разделить их на ВВП каждой из этих стран, то результат Монголии будет гораздо выше, монголы отдавали на самом деле все что могли, честь им и хвала. Просто не могли они дать много, ну никак не могли давать в сотни раз больше чем у них было!
А насчет качествва ленд лиза - можно было спросить, например, у советских ассое, они на Аэрокобрах предпочитали воевать. Поставлялось именно то, что было нужно СССР.
Замечу, в первый год войны как раз ленд лиз практически никак не помог, он лишь начинался, и поставки были совершенно минимальные... Серьезно ленд лиз развернулся лишь в 42 и позднее...
Опытные пилоты ,тонко чувствующие самолет предпочитали кобры из-за мощного пушечного вооружения,но самолет не прощал ошибок пилотирования и аварий на нем было много ,в сша поэтому и отказались от этого самолета.
Нитроглицериновые пороха были произведены на 66% из импортного сырья (1941-1945).
Медь: произведено 534 тыс. тонн; поставлено 404 тыс. тонн; 76 %.
Алюминий: 283 тыс. тонн; поставлено 301 тыс. тонн; 106 %.
Олово: 13 тыс. тонн; поставлено 29 тыс. тонн; 223 %.
Авиабензин: 4700 тыс. тонн; поставлено 2586 тыс. тонн; 55 %.
Автомобильные шины: 5953 тыс. штук; поставлено 3659 тыс. штук; 62 %.
Железнодорожные вагоны: 1086 шт.; поставлено 11 075 шт.; 1020 %.
Железнодорожные рельсы: 1 101,1 тыс. тонн; поставлено 622,1тыс. тонн; 57 %.
Сахар: 995 тыс. тонн; поставлено 658 тыс. тонн; 66 %.
Мясные консервы: 432,5 млн. банок; поставлено 2077 млн банок; 480 %.
Жиры животные: 565 тыс. тонн; поставлено 602 тыс. тонн; 107 %.
Первую в ВВС США оценку P-39 в воздушных бох дал подполковник Вагнер. Вагнер отметил 8 недостатков P-39. Среди них было отсутствие бронезащиты двигателя, выбивание масла из механизма смены шага винта, причем масло забрызгивало фонарь кабины, вооружение часто отказывало, шасси недостаточно прочное, устаревшее радиооборудование, небольшая дальность полета, плохие летные характеристики на высотах 5 400 м и выше.
Японский ас Сабуро Сакаи летавший на "Зеро" вспоминал, что "Аэрокобра" была слабым противником. Пилоты воевавшие с P-39 над Новой Гвинеей также считали, что американец уступает их самолету.
М-4 конечно имела мощный снаряд но малая начальная скорость и как следствие отвратительная баллистика все портили. Как замечали американские пилоты М-4 была крайне ненадежна и часто давала осечку на 2-3 выстреле. На Тихом океане первым делом ее перевооружали на 20 мм Хиспану-Суизу.
Кстати Кожедуб летал на Ла-5\Ла-7.
И французы когда выбирали себе технику выбрали Як-3. Кстати наши не выбирали на чем летать каждый полк обучался на определенную технику и на ней летал. Что бы пересесть на другую полк выводили в тыл и там переобучали. Никто по желанию летчиков это делать не будет.
Так что врете тут вы.