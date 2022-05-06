Ленд-лиз: миф и реальность

Американские историки, вслед за нацистами, повторяют как мантру: «Именно помощь США и стала ключевым фактором в победе над нацистами». Конечно же, упоминают и второй фронт, который был открыт в 1944 году, когда союзник высадились в Нормандии и «лихо» сражались там с ранеными и инвалидами. Потому что лучшие войска рейха были сосредоточены на Восточном фронте. Там было 85% всех соединений вермахта, огромная сила. К тому же важно понимать, что в 1942 году СССР произвёл 24 719 танков и САУ, тысячи самолётов, множество снарядов и миллионы патронов - всё собственными силами.

Поэтому ленд-лиз и открытие второго фронта не были решающими факторами победы. Ими были героизм и отчаянная решимость советского народа, плюс грамотная организация производства вооружений. Вот это и помогло сломать хребет нацистам, а вовсе не банки с американской тушёнкой.

12 мая 1941 года программу помощи свернули. В перечне её основных получателей были: Великобритания — 31,4 миллиарда долларов (69% всей помощи), СССР — 11,3 (27,6%), Франция — 3,2 (3%). Всего же ленд-лиз обошёлся в 50 миллиардов долларов. Это не просто огромная, а какая-то космическая по тем временам сумма. Обратите внимание: СССР получил в три раза меньше помощи, чем Англия. Это к вопросу о «решающем вкладе в победу».