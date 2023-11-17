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Авария дня. Смертельная авария в Рязанской области

Авария дня. Смертельная авария в Рязанской области

Автор:
17 ноября 2023 11:25
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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15 ноября в Рязанской области под Михайловом произошло ДТП с участием трёх автомобилей. В результате аварии 39-летний водитель Фольксваген Поло и 52-летний водитель автомобиля Хюндай Солярис погибли на месте аварии, 54-летний водитель Лады Гранты не пострадал. В местном ГИБДД уточнили, что все они местные жители.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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Максим Макашев 18 минут назад
"... в гости к Богу не бывает опозданий..."
В.С.Высоцкий
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4k
ProstoBoBka 9 минут назад
Водители наплевательски стали относиться к ПДД, кто-то тупо обгонял там, где запрещено и топил до последнего, "его же видно, он обгонят, притормозят! "ПДД написаны кровью"!
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