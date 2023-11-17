Авария дня. Смертельная авария в Рязанской области

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15 ноября в Рязанской области под Михайловом произошло ДТП с участием трёх автомобилей. В результате аварии 39-летний водитель Фольксваген Поло и 52-летний водитель автомобиля Хюндай Солярис погибли на месте аварии, 54-летний водитель Лады Гранты не пострадал. В местном ГИБДД уточнили, что все они местные жители.
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