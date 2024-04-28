Около 300 машин сгорели в пробке на трассе в Нигерии из-за взрыва бензовоза

От 100 до 300 автомобилей, по разным данным, сгорели в дорожном заторе на шоссе в Нигерии.
Инцидент произошел в штате Риверс на автостраде Восток-Запад, пересекающей Нигерию в широтном направлении. В районе развязки Элеме образовалась большая пробка, и в это время загорелся и взорвался бензовоз, оказавшийся среди других машин в заторе. Рядом расположен нефтеперерабатывающий завод, и в пробке было много грузовиков, вывозивших продукцию. От взрыва воспламенились несколько бензовозов поблизости, в результате огонь охватил множество автомобилей.
Пробка была настолько плотной, что водителям было некуда увести машину, многие не смогли выбраться из нее. По предварительным данным, причиной трагедии стало столкновение двух автомобилей в результате неосмотрительного маневра на трассе. Пожар удалось потушить лишь через несколько часов. Поисково-спасательные службы продолжают работу, число жертв пока не известно.
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Оказывается, у них есть ПРОБКИ НА ШОССЕ !!!!!!!!!!!
Сцуко мля нах !