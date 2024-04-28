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Около 300 машин сгорели в пробке на трассе в Нигерии из-за взрыва бензовоза

Около 300 машин сгорели в пробке на трассе в Нигерии из-за взрыва бензовоза

Автор:
28 апреля 2024 09:42
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авария   авто   взрыв бензовоза   машина   нигерия   пожар   сгорели   
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От 100 до 300 автомобилей, по разным данным, сгорели в дорожном заторе на шоссе в Нигерии.

Инцидент произошел в штате Риверс на автостраде Восток-Запад, пересекающей Нигерию в широтном направлении. В районе развязки Элеме образовалась большая пробка, и в это время загорелся и взорвался бензовоз, оказавшийся среди других машин в заторе. Рядом расположен нефтеперерабатывающий завод, и в пробке было много грузовиков, вывозивших продукцию. От взрыва воспламенились несколько бензовозов поблизости, в результате огонь охватил множество автомобилей.


Пробка была настолько плотной, что водителям было некуда увести машину, многие не смогли выбраться из нее. По предварительным данным, причиной трагедии стало столкновение двух автомобилей в результате неосмотрительного маневра на трассе. Пожар удалось потушить лишь через несколько часов. Поисково-спасательные службы продолжают работу, число жертв пока не известно. 


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Метки: Видео   авария   авто   взрыв бензовоза   машина   нигерия   пожар   сгорели   
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4  комментария
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96k
Херанука Паибалу 2 часа назад
Я как-то иначе представлял себе Нигерию
Оказывается, у них есть ПРОБКИ НА ШОССЕ !!!!!!!!!!!
Сцуко мля нах !
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4k
просто Дмитрий Час назад
Стаховщики в ахйюе
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2099 постов (2051 в горячем)

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