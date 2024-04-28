Около 300 машин сгорели в пробке на трассе в Нигерии из-за взрыва бензовоза

Инцидент произошел в штате Риверс на автостраде Восток-Запад, пересекающей Нигерию в широтном направлении. В районе развязки Элеме образовалась большая пробка, и в это время загорелся и взорвался бензовоз, оказавшийся среди других машин в заторе. Рядом расположен нефтеперерабатывающий завод, и в пробке было много грузовиков, вывозивших продукцию. От взрыва воспламенились несколько бензовозов поблизости, в результате огонь охватил множество автомобилей.



