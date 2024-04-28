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В Ростовской области иностранец из ружья расстрелял 17-летнюю девушку

В Ростовской области иностранец из ружья расстрелял 17-летнюю девушку

Автор:
28 апреля 2024 17:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Ростовская область   иностранец   интересное   нападение   расстрелял   смерть   фото   
3260
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Мужчина с "Сайгой" подошёл к машине, где сидели молодые люди и несколько раз выстрелил.

В Ростовской области недалеко от хутора Паршиков расстреляли молодую девушку. Оказалось, она с парнем ехала на машине по трассе. За ними ехал Саид, местный фермер. Ему показалось, что молодая парочка сделала слишком резкий манёвр на дороге и решил выяснить отношения. Он обогнал парочку, попытался остановить, а когда не вышло, около 10 раз выстрелил по их автомобилю из "Сайги". После этого он сбежал с места преступления.

В итоге в 17-летнюю девушку попало 4 пули - в бедро, в плечо, в ногу. Её экстренно госпитализировали. Медики делали всё возможное для того, чтобы спасти студентку, но не вышло. Девушка умерла в больнице. Её парень не пострадал. Нападавшего задержали по горячим следам. Им оказался 37-летний предприниматель и фермер Сайд Б., который последние несколько лет живёт на хуторе. Он занимается разведением скота. Разрешение на оружие у него было. Точные мотивы преступления устанавливаются.

Как рассказал SHOT отец погибшей, мужчина с охотничьим карабином пытался остановить авто, но парень с девушкой испугались, тогда неадекват открыл огонь.

Источник:

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Метки: Ростовская область   иностранец   интересное   нападение   расстрелял   смерть   фото   
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38  комментариев
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37k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Ну чё,ждём пока всех русских перебьют.
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1k
Миша 59 секунд назад
Иностранец это звучит гордо )))

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393k
Алексей 8 минут назад
и снова чурка
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1k
Аркадий 12 минут назад
Чуть что сразу то за нож то за огнестрельное хватаются.
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22k
иванов дмитрий 14 минут назад
В новостях было, что этот товарищ из Чечни
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3k
Overlord 14 минут назад
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40k
albedo Полчаса назад
У меня простой вопрос:
Зачем этот Саид возил с собой ружье?
Вообще оружие по закону перевозится в разобранном виде.
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444
2023 Dmitry_61rus 4 минуты назад
По закону, может быть и положено пять патронов в магазине. Но, что мешает этому Саиду использовать более вместительный магазин? Ведь у него свой собственный закон, который позволяет ему стрелять в людей на дороге. И сколько таких Саидов ездит...
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6k
Григорий Полчаса назад
тварь животная, как им вообще дают разрешения на оружие?!!!!
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331
Xiks Полчаса назад
А вы дальше сво проводите. А дома другие порядок наводят. Только не ваш
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7k
Трям Полчаса назад
У черножопых какая-то агония началась или просто раньше очень мало освещали про их проделки?
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3k
Autumn2015 Полчаса назад
Вот ещё минус одна будущая мама, которая могла родить русских детей.... Что-то часто девушки гибнуть начали, не заметили?
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5k
@nners 36 минут назад
Саид, местный фермер, в Ростовской области, недалеко от хутора Паршиков...

Как-то оЧЧень странно звучит эта фраза...

С верблюжьего х'ра-то он "местный"?

По русски было бы - "приезжий предприниматель-азиат", или нет?..
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14k
JawaRocker 40 минут назад
Следствие покажет....
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102
rr 43 минуты назад
Это какой то здец, может чурок пора также гасить
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33k
Юрьевич 47 минут назад
А кто дал разрешение этому саиду на оружие?
И почему каждый саид как только получает гражданство - сразу бежит за разрешением на оружие? Право на оружие должны получать, только граждане по праву рождения!
Почему, блин, Президентом РФ по Конституции может быть ТОЛЬКО гражданин по праву рождения (не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства), а оружие может получить любой желающий???
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4k
poбт Час назад
"иностранец"
"местный фермер"
б*ля ну ты определись уже е*банько
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128k
Аааа 2 часа назад
>>Разрешение на оружие у него было
Тогда у макаки точно было гражданство.

Вопрос, давно ли?
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4979 постов (4765 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
354690



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