В Ростовской области иностранец из ружья расстрелял 17-летнюю девушку

В Ростовской области недалеко от хутора Паршиков расстреляли молодую девушку. Оказалось, она с парнем ехала на машине по трассе. За ними ехал Саид, местный фермер. Ему показалось, что молодая парочка сделала слишком резкий манёвр на дороге и решил выяснить отношения. Он обогнал парочку, попытался остановить, а когда не вышло, около 10 раз выстрелил по их автомобилю из "Сайги". После этого он сбежал с места преступления.