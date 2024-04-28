В Ростовской области иностранец из ружья расстрелял 17-летнюю девушку

Мужчина с "Сайгой" подошёл к машине, где сидели молодые люди и несколько раз выстрелил.
В Ростовской области недалеко от хутора Паршиков расстреляли молодую девушку. Оказалось, она с парнем ехала на машине по трассе. За ними ехал Саид, местный фермер. Ему показалось, что молодая парочка сделала слишком резкий манёвр на дороге и решил выяснить отношения. Он обогнал парочку, попытался остановить, а когда не вышло, около 10 раз выстрелил по их автомобилю из "Сайги". После этого он сбежал с места преступления.
В итоге в 17-летнюю девушку попало 4 пули - в бедро, в плечо, в ногу. Её экстренно госпитализировали. Медики делали всё возможное для того, чтобы спасти студентку, но не вышло. Девушка умерла в больнице. Её парень не пострадал. Нападавшего задержали по горячим следам. Им оказался 37-летний предприниматель и фермер Сайд Б., который последние несколько лет живёт на хуторе. Он занимается разведением скота. Разрешение на оружие у него было. Точные мотивы преступления устанавливаются.
Как рассказал SHOT отец погибшей, мужчина с охотничьим карабином пытался остановить авто, но парень с девушкой испугались, тогда неадекват открыл огонь.
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Зачем этот Саид возил с собой ружье?
Вообще оружие по закону перевозится в разобранном виде.
Как-то оЧЧень странно звучит эта фраза...
С верблюжьего х'ра-то он "местный"?
По русски было бы - "приезжий предприниматель-азиат", или нет?..
И в четырёх азиатских республиках СССР.
И почему каждый саид как только получает гражданство - сразу бежит за разрешением на оружие? Право на оружие должны получать, только граждане по праву рождения!
Почему, блин, Президентом РФ по Конституции может быть ТОЛЬКО гражданин по праву рождения (не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства), а оружие может получить любой желающий???
"местный фермер"
б*ля ну ты определись уже е*банько
Тогда у макаки точно было гражданство.
Вопрос, давно ли?