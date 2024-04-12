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Беркуты могут поднять добычу в несколько раз больше, чем их собственный вес&nbsp;

Беркуты могут поднять добычу в несколько раз больше, чем их собственный вес 

Автор:
12 апреля 2024 15:21
Сообщество : Животные
Метки: Видео   беркут   животные   интересно   птицы   факты   
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Беркут — одна из наиболее известных хищных птиц семейства ястребиных. Эти пернатые способны поднять в воздух добычу весом до 25 килограммов.

Помимо мелкой дичи в когти беркутов могут попасть, лисы, косули, ягнята и другие животные, которые в разы превышают вес хищных птиц.

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Метки: Видео   беркут   животные   интересно   птицы   факты   
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Трив 9 минут назад
Кхе-кхе, ну и что?
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3632 поста (3587 в горячем)

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