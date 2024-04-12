Беркуты могут поднять добычу в несколько раз больше, чем их собственный вес 

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Беркут — одна из наиболее известных хищных птиц семейства ястребиных. Эти пернатые способны поднять в воздух добычу весом до 25 килограммов.
Помимо мелкой дичи в когти беркутов могут попасть, лисы, косули, ягнята и другие животные, которые в разы превышают вес хищных птиц.
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