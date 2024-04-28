"Комик Соболев обиделся на шоу “Однажды в России”, где над ним пошутили и назвали сморчком"

Илья Соболев не вынес оскорблений и собрался обращаться в суд.
Казалось бы, манеры современных комиков уже не должны никого удивлять. Они уже давно “подшучивают” друг над другом, переступая черту приличия и довзоленности. Но вот Илья Соболев, судя по всему, не привык. Он обиделся на недавний выпуск шоу “Однажды в России”, где женщины над ним посмеялись.
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Особые претензии у Соболева к Ольге Картунковой, знаменитой участнице КВН и шоу “Однажды в России”. В очередной шутке она основательно прошлась по личности комика, назвав его “маленьким сморчком”, который погонял письки сиськами. Участница женского стендапа Варя Щербакова назвала Соболева “шебанутой отморозью”.
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Такой юмор очень не понравился самому комику. Он обратился к своим подписчикам с просьбой дать ему контакты комедиантов, которые выступали на шоу “Однажды в России”.
Соболев заявил, что хочет обратиться в суд и отправить автора этих шуток на общественные работы. Некоторые подписчики решили, что это очередная шутка, но большинство поддержало его негодование.
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Кто кто?
Да и хрен с тобой?
Да и не оскорбление это было, а констатация.