"Комик Соболев обиделся на шоу “Однажды в России”, где над ним пошутили и назвали сморчком"

Такой юмор очень не понравился самому комику. Он обратился к своим подписчикам с просьбой дать ему контакты комедиантов, которые выступали на шоу “Однажды в России”.

Соболев заявил, что хочет обратиться в суд и отправить автора этих шуток на общественные работы. Некоторые подписчики решили, что это очередная шутка, но большинство поддержало его негодование.