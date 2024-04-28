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Комик Соболев обиделся на шоу “Однажды в России”, где над ним пошутили и назвали сморчком

Комик Соболев обиделся на шоу “Однажды в России”, где над ним пошутили и назвали сморчком

Автор:
28 апреля 2024 17:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Однажды в России   Прикол   интересное   комик   обида   фото   шоу бизнес   
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Илья Соболев не вынес оскорблений и собрался обращаться в суд.

Казалось бы, манеры современных комиков уже не должны никого удивлять. Они уже давно “подшучивают” друг над другом, переступая черту приличия и довзоленности. Но вот Илья Соболев, судя по всему, не привык. Он обиделся на недавний выпуск шоу “Однажды в России”, где женщины над ним посмеялись.

Особые претензии у Соболева к Ольге Картунковой, знаменитой участнице КВН и шоу “Однажды в России”. В очередной шутке она основательно прошлась по личности комика, назвав его “маленьким сморчком”, который погонял письки сиськами. Участница женского стендапа Варя Щербакова назвала Соболева “шебанутой отморозью”.

Такой юмор очень не понравился самому комику. Он обратился к своим подписчикам с просьбой дать ему контакты комедиантов, которые выступали на шоу “Однажды в России”.

Соболев заявил, что хочет обратиться в суд и отправить автора этих шуток на общественные работы. Некоторые подписчики решили, что это очередная шутка, но большинство поддержало его негодование.

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Метки: Видео   Однажды в России   Прикол   интересное   комик   обида   фото   шоу бизнес   
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23  комментария
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15k
Владимир 2 часа назад
Когда этот мелкий членосос, над кем то стебет. "Это юмор" А когда тебя стебут "это другое"?
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393k
Алексей 2 минуты назад
петушок обиделся
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2k
Mikhail 8 минут назад
вообще правильно, надо подавать в суд. еще бы было хорошо коллективный иск на самого соболева от всех кого он обложил на своих стенапах за все это время
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2k
OporosSkota 15 минут назад
Идрить какие все нежные и обидчивые, как гимназистки.
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4k
Хрюн 18 минут назад
«Смертельная битва хомячков» !!! Запасаемся попкорном.
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5k
Владимир 21 минуту назад
Картункова-жжет!!!
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4k
Pill Полчаса назад
Опачки, обраточка прилетела, а малипускик обидочки включил.
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1k
Яна Усачева 36 минут назад
Классический жабогадюкинг.
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3k
Dmitry Tarasov 46 минут назад
Не знаю какой он там комик был... Но перестал.
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124
СЕРГЕИЧ 55 минут назад
А что, девочки по делу сказали, точнее в рамках эфира не придумать
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162
ya da 57 минут назад
Чорт этот дырявый соболь, обиделся он пздц плакса, кортункова кстати тоже чмошница еще та
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4k
poбт Час назад
ага
а если его монологи с "прожарки" в суд?
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40k
russger Час назад
"Комик Соболев обиделся на шоу “Однажды в России”, где над ним пошутили и назвали сморчком"

Кто кто?
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
навальненок он...и да..либеройдный сморчок.
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7k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
Обиделся???
Да и хрен с тобой?
Да и не оскорбление это было, а констатация.
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21k
КВТИУ-80 2 часа назад
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9k
ишты 2 часа назад
Если обиделся - пусть наберет в рот говна и плюнет в них. Хуже никому не станет, а он успокоится.
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653
DuckTales 2 часа назад
Ну если они не в одной тусе, то обидненько, хотя они же комики, мог бы и не обращать внимания.
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546
сергей 2 часа назад
Очередной пиар. Все работают на ТНТ.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4979 постов (4765 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
354690



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