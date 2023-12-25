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"Бобродировка": в 1948 году в США сбросили 76 бобров на парашютах

"Бобродировка": в 1948 году в США сбросили 76 бобров на парашютах

Автор:
25 декабря 2023 10:48
Сообщество : Животные
Метки: Бобродировка   Видео   бобры   интересно   парашют   факты   
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Однажды, в 1948 году власти штата Айдахо решили устроить "бобродировку". Да, вы не ослышались. В рамках программы переселения и увеличения популяции заповедного леса, было принято решение сбросить 76 бобров на парашютах!

У окрестностей озера Пейетт долгое время царствовали бобры. Они долгое время наводили там свои порядки, но вскоре туда пришли люди. Во второй половине 40-х годов живописные окрестности озера Пейетт начали стремительно застраиваться. И понятное дело, бобры мешали американцам строить свои новые дома. Таким образом, бобриков решили "пересилить". Их десантировали" в лесную зону заповедника в центральной части штата Айдахо. Звучит довольно безумно, но новая выбранная местность подходила бобрам по всем параметрам намного больше, чем их старые владения.

В результате переселения никто их бобров не пострадал. Вот уже больше 70 лет грызуны-дровосеки наслаждаются жизнью в заповедном лесу вдали от цивилизации.


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Метки: Бобродировка   Видео   бобры   интересно   парашют   факты   
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6  комментариев
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22k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Так то это насильственная депортация! Пусть каются , и ноги бобрам целуют!
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324
zu4ara Час назад
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11k
zlopisec 2 часа назад
Им теперь негров надо так, в африку. Но лучше без парашютов....
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408
Денис Веселов zlopisec Час назад
А нам зайцев бородатых в гнезда))))))
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28k
Lehoia 2 часа назад
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