"Бобродировка": в 1948 году в США сбросили 76 бобров на парашютах

У окрестностей озера Пейетт долгое время царствовали бобры. Они долгое время наводили там свои порядки, но вскоре туда пришли люди. Во второй половине 40-х годов живописные окрестности озера Пейетт начали стремительно застраиваться. И понятное дело, бобры мешали американцам строить свои новые дома. Таким образом, бобриков решили "пересилить". Их десантировали" в лесную зону заповедника в центральной части штата Айдахо. Звучит довольно безумно, но новая выбранная местность подходила бобрам по всем параметрам намного больше, чем их старые владения.



В результате переселения никто их бобров не пострадал. Вот уже больше 70 лет грызуны-дровосеки наслаждаются жизнью в заповедном лесу вдали от цивилизации.