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Российская империя в фотографиях.1860-е годы

Российская империя в фотографиях.1860-е годы

Автор:
28 апреля 2024 12:04
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   ретро   российская империя   
629
39

Ретрофото РИ. Не знаю, как угадал ссообществом. Если не то,то прошу админов перенести в соотвествующий.

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Метки: Жизнь   ретро   российская империя   
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14  комментариев
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233
Navygator 4 часа назад
Без описания фоток - зачёт с оценкой "уд."
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2k
Саня 22 секунды назад
Ногинск
1 июня 1900 года, 2010 год и 2023
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2k
просто программист 22 секунды назад
За фото спасибо, но было бы хорошо найти описания и сделать как положено
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9k
Роман 6 минут назад
В подборку затесался янки с конем или это австрияк пленный? Второе фото Прокудина в цвете.
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2k
Я ЙОЖЕГ! Час назад
Не всё было так прекрасно при царе-батюшке..
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23k
kσρβγς 2 часа назад
13. Великий Новгород, Кремль, памятник 1000-тилетия России
16. Санкт-Петербург, Аничков мост
32. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость
33 - до конца Санкт-Петербург. Возможно - кроме одного-двух фото.
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11k
Дмитрий 2 часа назад
Неплохо было бы подписать все фотографии. Некоторые поняты и так, но всё же.
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16k
Типа граф 4 часа назад
Ещё бы пояснения к фоткам .
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Игорь
  • Дата регистрации: 27.04.2018
  • 3494 поста (3307 в горячем)

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