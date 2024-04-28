Российская империя в фотографиях.1860-е годы

629
39
Ретрофото РИ. Не знаю, как угадал ссообществом. Если не то,то прошу админов перенести в соотвествующий.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- С теплотой из СССР: незаезженные кадры совсем другой жизни
- Богини 50-х: самые настоящие секс-символы своего времени
- 18 "устаревших" вещей и технологий, которые всё ещё используют
- 17 архивных снимков из жизни простых людей, на которых запечатлена повседневность
- Ален Делон и его ужасные дети
Метки: Жизнь ретро российская империя
Новости партнёров
реклама
1 июня 1900 года, 2010 год и 2023
Сложно приплести сюда последнего императора (не говоря про его предшественников)таки расстрелянного с семьей еще в 1918 году.
16. Санкт-Петербург, Аничков мост
32. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость
33 - до конца Санкт-Петербург. Возможно - кроме одного-двух фото.