Девушка попросила нейросеть в Фотошопе «поработать с плечом»

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Компания Adobe интегрировала нейросеть Firefly в последнюю версию Photoshop. Теперь пользователи по текстовому описанию могут генерировать фрагменты изображений, изменять фон, добавлять и удалять детали.
Результат убил!)
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А в том, что намеки делают не друзья и родные.
А уже и photoshop.