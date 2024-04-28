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Девушка попросила нейросеть в Фотошопе «поработать с плечом»

Девушка попросила нейросеть в Фотошопе «поработать с плечом»

Автор:
28 апреля 2024 10:57
Сообщество : Юмор
Метки: Нейросеть   Юмор   забавно   плечо   поработать с плечом   результат   смешно   фотошоп   
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Компания Adobe интегрировала нейросеть Firefly в последнюю версию Photoshop. Теперь пользователи по текстовому описанию могут генерировать фрагменты изображений, изменять фон, добавлять и удалять детали.

Результат убил!)

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Метки: Нейросеть   Юмор   забавно   плечо   поработать с плечом   результат   смешно   фотошоп   
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10  комментариев
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11k
Vacony 2 часа назад
больше тупых постов....... еще больше....
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7k
Babangdida 20 минут назад
Девушка попросила нейросеть в Фотошопе «поработать с плечом»Посмотреть
Девушка попросила нейросеть в Фотошопе «поработать с плечом»
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7k
Трям 40 минут назад
Че это за .хуйня щас была?
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16k
Alex 46 минут назад
Х@ета х@ет...
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9k
Роман Час назад
А что тут такого. ИИ наверное базируется на истории ее интересов может. Мужик ей нужен в общем ...
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1k
liveevil 2 часа назад
"Оборжаться можно"
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2099 постов (2051 в горячем)

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